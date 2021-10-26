Facebook отчиталась о самой низкой квартальной прибыли за год в $9,14 млрд — она оказалась выше прогнозов Статьи редакции
Компания начнёт публиковать отчёты своего VR-направления отдельно.
- По итогам третьего квартала 2021 года выручка Facebook выросла на 35% год к году, до $29,01 млрд. Это ниже прогноза аналитиков в $29,57 млрд. Из общей выручки $28,27 млрд (97,4%) принесла реклама.
- Чистая прибыль выросла на 17% год к году, до $9,19 млрд. Аналитики прогнозировали около $9,09 млрд. Это самый низкий показатель квартальной прибыли за год, в первом квартале 2021 года она была $9,4 млрд, во втором — $10,39 млрд.
- Количество активных пользователей Facebook выросло на 6% год к году, до 1,93 млрд человек.
- В отчёте за четвёртый квартал Facebook разделит показатели на две группы: в первой — данные по одноимённой соцсети, Instagram, Messenger, WhatsApp и другим сервисам. Во второй — Facebook Reality Labs, данные по устройствам и программам для виртуальной и дополненной реальности.
- Компания предупредила, что на выручку в четвёртом квартале повлияет изменение политики конфиденциальности в iOS, после которого пользователи видят предупреждение о сборе данных.
- В сентябре 2021 года Facebook заявила, что данные об эффективности рекламы в соцсети снизились на 15% из-за новых правил Apple. В октябре акции Facebook упали на 5% после отчёта Snap о выручке ниже прогнозов аналитиков из-за изменений в iOS.
Компания начнёт публиковать отчёты своего VR-направления отдельно.
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