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Финансы
Маша Цепелева

Facebook отчиталась о самой низкой квартальной прибыли за год в $9,14 млрд — она оказалась выше прогнозов Статьи редакции

Компания начнёт публиковать отчёты своего VR-направления отдельно.

  • По итогам третьего квартала 2021 года выручка Facebook выросла на 35% год к году, до $29,01 млрд. Это ниже прогноза аналитиков в $29,57 млрд. Из общей выручки $28,27 млрд (97,4%) принесла реклама.
  • Чистая прибыль выросла на 17% год к году, до $9,19 млрд. Аналитики прогнозировали около $9,09 млрд. Это самый низкий показатель квартальной прибыли за год, в первом квартале 2021 года она была $9,4 млрд, во втором — $10,39 млрд.
  • Количество активных пользователей Facebook выросло на 6% год к году, до 1,93 млрд человек.
  • В отчёте за четвёртый квартал Facebook разделит показатели на две группы: в первой — данные по одноимённой соцсети, Instagram, Messenger, WhatsApp и другим сервисам. Во второй — Facebook Reality Labs, данные по устройствам и программам для виртуальной и дополненной реальности.
  • Компания предупредила, что на выручку в четвёртом квартале повлияет изменение политики конфиденциальности в iOS, после которого пользователи видят предупреждение о сборе данных.
  • В сентябре 2021 года Facebook заявила, что данные об эффективности рекламы в соцсети снизились на 15% из-за новых правил Apple. В октябре акции Facebook упали на 5% после отчёта Snap о выручке ниже прогнозов аналитиков из-за изменений в iOS.

#новость #facebook

865 просмотров
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Василий

С их системой подсчёта у них скоро количество активных пользователей будет больше количества людей на земле.

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1
Никита Орлов

У фейсбука 2,6 миллиарда пользователей вне США и 200 миллионов в США. Ему по большому счёта абсолютно всё равно, что там в США происходит, потому их так и прессуют.

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0
Nikita Zhukau

Думаю только 200 млн американцев приносят ФБ больше условных 200 индусов

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0
Denis Kiselev

Но не факт, что 600 млн индусов приносят меньше 200 млн американцев.

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2
Dmitry

А это легко посмотреть, фб публичная компания:

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1
Светлана Завацкая

Если обратить внимание на последние проблемы с фб, то скоро они потеряют позиции и очень быстро.

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0
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Финансы
Маша Цепелева
Facebook отчиталась о самой низкой квартальной прибыли за год в $9,14 млрд — она оказалась выше прогнозов Статьи редакции

Компания начнёт публиковать отчёты своего VR-направления отдельно.

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