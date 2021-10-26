Как UX-дизайнерам и редакторам писать уместные и этичные тексты

Меня зовут Маргарита Хохлова, я занимаюсь продуктовыми текстами больше трёх лет. Сначала казалось, что можно стать хорошим редактором, если отлично разобраться в синтаксисе интерфейсов, прокачать продуктовое мышление, научиться строить пользовательские сценарии и бодро подстраиваться под tone of voice. Сейчас я вижу, что всё намного сложнее.