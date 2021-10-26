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Финансы
Маша Цепелева

Facebook отчиталась о выручке за квартал в $29,01 млрд — ниже прогнозов аналитиков Статьи редакции

Прибыль за квартал составила $9,14 млрд — это самый низкий показатель за год, но выше прогнозов.

  • По итогам третьего квартала 2021 года выручка Facebook выросла на 35% год к году, до $29,01 млрд. Это ниже прогноза аналитиков в $29,57 млрд. Из общей выручки $28,27 млрд (97,4%) принесла реклама.
  • Чистая прибыль выросла на 17% год к году, до $9,19 млрд. Аналитики прогнозировали около $9,09 млрд. Это самый низкий показатель квартальной прибыли за год, в первом квартале 2021 года она была $9,4 млрд, во втором — $10,39 млрд.
  • Количество активных пользователей Facebook выросло на 6% год к году, до 1,93 млрд человек.
  • В отчёте за четвёртый квартал Facebook разделит показатели на две группы: в первой — данные по одноимённой соцсети, Instagram, Messenger, WhatsApp и другим сервисам. Во второй — Facebook Reality Labs, данные по устройствам и программам для виртуальной и дополненной реальности.
  • Компания предупредила, что на выручку в четвёртом квартале повлияет изменение политики конфиденциальности в iOS, после которого пользователи видят предупреждение о сборе данных.
  • В сентябре 2021 года Facebook заявила, что данные об эффективности рекламы в соцсети снизились на 15% из-за новых правил Apple. В октябре акции Facebook упали на 5% после отчёта Snap о выручке ниже прогнозов аналитиков из-за изменений в iOS.

#новость #facebook

2120 просмотров
35 35 комментариев
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35 комментариев
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Василий

С их системой подсчёта у них скоро количество активных пользователей будет больше количества людей на земле.

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9
Evgeniy Zorin

Зукер пока насчитал 3,6 млрд.)
"Сейчас почти 3,6 миллиарда человек активно пользуются одним или несколькими из наших сервисов.." (с) Mark Zuckerberg

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0
Никита Орлов

У фейсбука 2,6 миллиарда пользователей вне США и 200 миллионов в США. Ему по большому счёта абсолютно всё равно, что там в США происходит, потому их так и прессуют.

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0
Nikita Zhukau

Думаю только 200 млн американцев приносят ФБ больше условных 200 индусов

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9
Denis Kiselev

Но не факт, что 600 млн индусов приносят меньше 200 млн американцев.

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2
Dmitry

А это легко посмотреть, фб публичная компания, 200 млн американцев делает треть выручки фб: ред.

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19
Светлана Завацкая

Если обратить внимание на последние проблемы с фб, то скоро они потеряют позиции и очень быстро.

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0
Sergei Timofeyev

Вчера при обработке моего запроса, у них кончилась память...

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1
Виктор Князев

жесть, как же бесят эти постоянные приколы. У меня тоже, рекламный кабинет меняется, то стата пропадает, то глюки

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0
Денис Демидов

Это итог модного тренда перехода на микросервисы, когда о том, что что-то не работают быстрее юзеры узнают. У того же Озона в ЛК постоянно вылетают ошибки, почти на каждый второй запрос.

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0
Sergei Timofeyev

Кривого мониторинга. Как раз микросервисы позволяют делать это незаметнее

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0
Денис Демидов

Ага, незаметно для разработчиков они падают или отдают нерелевантный результат. У многих такое наблюдаю.

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0
Sergei Timofeyev

Пфф... это детские болячки самих разработчиков.

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0
Денис Демидов

Объяснить можно все, но итог остается одним, где микросервисы, там глюки.

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0
Sergei Timofeyev

Надо распределять эти глюки: от кривых рук или от самой платформы. У того же кубера есть приколы с DNS при HA

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0
Денис Демидов

Вот тут в статье и комментах хорошо описано, почему микросервисы глючны по своей природе.
Они рассчитаны на сверхкомпетентных разрабов, которых днем с огнем на найдешь.
https://habr.com/ru/company/flant/blog/347518/

Смерть микросервисного безумия в 2018 году
Прим. перев.: Этот материал, написанный опытным разработчиком, не задаётся целью похоронить идею…
habr.com
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0
Sergei Timofeyev

В комментах всё разжевали, что всем нужно управлять. Грамотно управлять. Монолит не всегда хорошо.

Ответить
0
Денис Демидов

Монолит это не про хорошо, это про надежность при наличии средних кадров.

Ответить
0
Sergei Timofeyev

К сожалению, тоже не очень хорошо.

Ответить
0
Денис Демидов

Чисто субъективно, глючности в общем стало больше при популяризации микросервисов.

Ответить
0
Sergei Timofeyev

В монолитном вэбе наплыв пользователей может (скорее всего даже) вызовет проблему с процессингом. Будут битые транзакции, потеря денег.

Ответить
0
Sergei Timofeyev

Плоти!

Ответить
0
Денис Демидов

Как бы индусы больше убытков не приносили создавая нагрузку на сервера)))

Ответить
0
Dmitry

На самом деле Индия не самый плохой регион в плане кпд по выручке, индусы охотно расстаются с деньгами в сети, плюс язык, как ни крути —английский. Там другая история, больше с приемом платежей и регуляцией. Но потенциально, Индия один из самых перспективных регионов для биг теча, это они даже в инвестор релейшен отчетах пишут частенько.

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1
Sergei Timofeyev

А если китайцам дадут доступ туда, то Пентагон падёт

Ответить
0
Денис Демидов

Скорее КПК падет, если китайцам дадут доступ к fb, собственно КПК это понимает и не пускает к себе их.

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1
Sergei Timofeyev

Думаю, что вряд ли что-то изменится.

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0
Денис Демидов

Думать это не ваше, в КПК явно умнее дяди сидят и прекрасно понимают, что со свободой слова которую дает fb на низовом уровне, впаривать фуфло про то, что миллиардеры построят всем коммунизм не получится.

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0
Sergei Timofeyev

В России есть и как это повлияло на свободу слова?
Думать это не ваше

За это не готовы платить люди. Всем нужен результат.

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0
Денис Демидов

У России нет такой противоречивой идеологии как у Китайцев, мы их сильно опережаем в социально-политическом смысле, их 1991 еще впереди.
И да, свободы слова в РФ пока кратно больше чем в Китае, как бы не на порядки.

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1
Sergei Timofeyev

Сибирь у нас большая.

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0
Сергей Круглов

Это что получается на каждого пользователя зарабатывают где то по 10 долларов за квартал?

Ответить
0
Andrey Smalkov

Я бы за такие кликбейты сразу вешал. У них прекрасная выручка, при том, что сделал Apple с маркетинговыми каналами. Рост аудитории есть, рост продолжительности использование сервисов есть. Алгоритмы продвижения работают по другому и за это готовы платить рекламодатели. Все хорошо с отчетом на самом деле. Автора на виселицу.

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3
greg chudnoff

Совсем спеклись ребята, какие-то жалкие 9 млрд... Даже на мороженое для Марка не хватит

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0
Sergei Timofeyev

РКН сидит довольным.

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