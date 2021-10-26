Facebook отчиталась о выручке за квартал в $29,01 млрд — ниже прогнозов аналитиков Статьи редакции
Прибыль за квартал составила $9,14 млрд — это самый низкий показатель за год, но выше прогнозов.
- По итогам третьего квартала 2021 года выручка Facebook выросла на 35% год к году, до $29,01 млрд. Это ниже прогноза аналитиков в $29,57 млрд. Из общей выручки $28,27 млрд (97,4%) принесла реклама.
- Чистая прибыль выросла на 17% год к году, до $9,19 млрд. Аналитики прогнозировали около $9,09 млрд. Это самый низкий показатель квартальной прибыли за год, в первом квартале 2021 года она была $9,4 млрд, во втором — $10,39 млрд.
- Количество активных пользователей Facebook выросло на 6% год к году, до 1,93 млрд человек.
- В отчёте за четвёртый квартал Facebook разделит показатели на две группы: в первой — данные по одноимённой соцсети, Instagram, Messenger, WhatsApp и другим сервисам. Во второй — Facebook Reality Labs, данные по устройствам и программам для виртуальной и дополненной реальности.
- Компания предупредила, что на выручку в четвёртом квартале повлияет изменение политики конфиденциальности в iOS, после которого пользователи видят предупреждение о сборе данных.
- В сентябре 2021 года Facebook заявила, что данные об эффективности рекламы в соцсети снизились на 15% из-за новых правил Apple. В октябре акции Facebook упали на 5% после отчёта Snap о выручке ниже прогнозов аналитиков из-за изменений в iOS.
Вот тут в статье и комментах хорошо описано, почему микросервисы глючны по своей природе.
Они рассчитаны на сверхкомпетентных разрабов, которых днем с огнем на найдешь.
https://habr.com/ru/company/flant/blog/347518/
На самом деле Индия не самый плохой регион в плане кпд по выручке, индусы охотно расстаются с деньгами в сети, плюс язык, как ни крути —английский. Там другая история, больше с приемом платежей и регуляцией. Но потенциально, Индия один из самых перспективных регионов для биг теча, это они даже в инвестор релейшен отчетах пишут частенько.
Я бы за такие кликбейты сразу вешал. У них прекрасная выручка, при том, что сделал Apple с маркетинговыми каналами. Рост аудитории есть, рост продолжительности использование сервисов есть. Алгоритмы продвижения работают по другому и за это готовы платить рекламодатели. Все хорошо с отчетом на самом деле. Автора на виселицу.
История + пример анализа ниши + прогноз на будущее. Усаживайтесь поудобнее и читайте, будет интересно!
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