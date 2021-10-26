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Финансы
Маша Цепелева

Стартап с подпиской на соцпакеты для сотрудников inapp привлёк $450 тысяч от Skolkovo Ventures Статьи редакции

Компания планирует потратить инвестиции на расширение штата и новые сервисы.

  • inapp предлагает компаниям подписки на соцпакеты для сотрудников для их дополнительной мотивации, рассказали vc.ru в Skolkovo Ventures.

  • Сервис рассчитан на средний и крупный бизнес. Для маленьких компаний он менее эффективен, потому что там для сотрудников важнее личность основателя, перспективы развития, возможность карьерного роста и другое, объяснил основатель стартапа Ваган Абелян.
  • Пока у inapp есть две подписки. «Забота о здоровье» с консультациями врачей, психологов и страхованием жизни стоит от 490 рублей в месяц. Подписка «Моя квартира — моя крепость» с услугами электрика, сантехника и другими бытовыми услугами, консультациями юриста и расширенным страхованием квартиры стоит от 690 рублей в месяц.

  • В ближайшее время компания запустит третью подписку на образование и повышение квалификации. Сервисом пользуются более 50 компаний.

  • inapp основан в октябре 2020 года, в 2021 году стартап стал резидентом «Сколково» за разработку инновационных решений и технологий в сфере страхования и сопутствующих сервисов.

#новость #inapp

1062 просмотров
18 18 комментариев
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7
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18 комментариев
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No Name

Очень хорошая идея

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0
Sergei Timofeyev

И бессмысленная.

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2
No Name

почему?

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0
Sergei Timofeyev

Это сильно похоже на страхование. :) Это первое.

Второе, вызов сантехника или электрика для работ обычно раз два-три года. Если дом новый и сделан качественный ремонт, то не ранее чем через пять лет. Сколько вы за это время заплатите? ред.

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2
No Name

Согласен, но это, как я понимаю, дополнение к страхованию, которое стоит в разы дороже, но там нет психолога, например.
Да и самой страховкой тоже не часто пользуешься. Пару раз в год.

Вообще, это же, как по мне, клевая идея, когда у тебя набор специалистов по подписке. Нужен психолог - держи, поломался кран - держи. Что-то с проводкой - получи. Нужна консультация юриста - получай и тебе не надо запариваться в поисках специалистов, размышлении сколько это стоит и прочее. Разве плохо?

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1
Sergei Timofeyev

Пихологов много где добавили.
Вообще, это же, как по мне, клевая идея, когда у тебя набор специалистов по подписке.

Вызывает стойкое опасение того, что специалист по подписке будет всё тем же Васей из ЖЭКа, которому всё равно. )))

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2
Radna

Какой Вася, если важ ЖЭК такой это не значит что у всех так, к тому огромное количество специализированных компаний и частных специалистов могут сотрудничать с такими сервисами по подписке.

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1
Sergei Timofeyev

Что-то мне подсказывает, что вряд ли. ))

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0
Radna

Да ладно, к чему такой скепсис, в России очень много сервисов на высоком уровне, особенно частные.

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0
Sergei Timofeyev

Скепсис у меня на уровне взаимоотношений между агрегатором и подрядчиком, так как выезд специалиста даже сейчас не дёшев. И разные операции стоят абсолютно разных денег.

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0
greg chudnoff

В защиту Сколково можно сказать, что там не только такие фуфловые стартапы размещаются.

В защиту стартаперов... сказать нечего.

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–1
Sergei Timofeyev

Смотрел я наши бизнес инкубаторы. Лучше бы в виде яиц продавали. (с)

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1
Вася Иванов

Подключил подписку для своих сотрудников (5 человек). Не заходит… мало ценности…

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0
Николай Васильев

а у нас зашло, особенно телемедицина и психологи

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0
Sergei Timofeyev

Телемедицина

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1
Вася Иванов

Про телемедицину и психологов я не в курсе… нужно спросить у менеджера.

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0
Илья Шишкунов

подписка на соцпакеты

Агрегатор предложений от сторонних фирм для Б2Б по обеспечению сотрудников трусами, мылом и абонементами в зал? Круто

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0
Sergei Timofeyev

За 690 руб/месяц вызов сантехника до 3 тыщ (не указан период). Что такое вызов сантехника до 3 тыщ? Да ничто. Замена смесителя простого может влезет. Сложный - куда дороже.

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0
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Компания планирует потратить инвестиции на расширение штата и новые сервисы.

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