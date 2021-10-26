Стартап с подпиской на соцпакеты для сотрудников inapp привлёк $450 тысяч от Skolkovo Ventures Статьи редакции
Компания планирует потратить инвестиции на расширение штата и новые сервисы.
inapp предлагает компаниям подписки на соцпакеты для сотрудников для их дополнительной мотивации, рассказали vc.ru в Skolkovo Ventures.
- Сервис рассчитан на средний и крупный бизнес. Для маленьких компаний он менее эффективен, потому что там для сотрудников важнее личность основателя, перспективы развития, возможность карьерного роста и другое, объяснил основатель стартапа Ваган Абелян.
- Пока у inapp есть две подписки. «Забота о здоровье» с консультациями врачей, психологов и страхованием жизни стоит от 490 рублей в месяц. Подписка «Моя квартира — моя крепость» с услугами электрика, сантехника и другими бытовыми услугами, консультациями юриста и расширенным страхованием квартиры стоит от 690 рублей в месяц.
В ближайшее время компания запустит третью подписку на образование и повышение квалификации. Сервисом пользуются более 50 компаний.
- inapp основан в октябре 2020 года, в 2021 году стартап стал резидентом «Сколково» за разработку инновационных решений и технологий в сфере страхования и сопутствующих сервисов.
Согласен, но это, как я понимаю, дополнение к страхованию, которое стоит в разы дороже, но там нет психолога, например.
Да и самой страховкой тоже не часто пользуешься. Пару раз в год.
Вообще, это же, как по мне, клевая идея, когда у тебя набор специалистов по подписке. Нужен психолог - держи, поломался кран - держи. Что-то с проводкой - получи. Нужна консультация юриста - получай и тебе не надо запариваться в поисках специалистов, размышлении сколько это стоит и прочее. Разве плохо?
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Компания планирует потратить инвестиции на расширение штата и новые сервисы.