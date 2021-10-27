Сервис разработки без кода WeLoveNoCode привлёк $1 млн от Николая Давыдова, братьев Либерманов и других Статьи редакции
Стартап потратит деньги на расширение команды.
- В раунде участвовали генеральный партнер фонда CapitalX Синди Би и клуб венчурных инвесторов Angelsdeck, сообщает Forbes со ссылкой на основателя стартапа Никиту Шевченко.
- Деньги пойдут на расширение команды проекта, открыты вакансии восьми сотрудников — директора по продукту, рекрутеров, маркетологов и другие. В планах — увеличить регулярную выручку в месяц (MRR) до $1 млн в течение года. Сейчас она составляет $125 тысяч.
- Выпускник «500 Startups & Сбербанк» Никита Шевченко основал WeLoveNoCode в конце 2020 года. Платформа автоматически подбирает исполнителей по месячной подписке для разработки приложений и сайтов без кода. Стоит $9 в первую неделю, после — $1599-1999 в месяц.
- По собственным данным, за восемь месяцев к WeLoveNoCode подключились 3880 разработчиков, стартап сделал 1340 проектов для клиентов. Например, мобильные приложения, сайты, системы управления, VR-приложения. Среди клиентов сервиса — inDriver, «Яндекс» и другие компании.
- В мае 2021 года WeLoveNoCode привлёк $100 тысяч от Николая Давыдова и братьев Либерманов.
Это работает так: компании нужно 10 лендосов в месяц + временные какие-то решения типа приложухи (маркетологи опять что-то придумали).Нанимать дорогих разрабов нет смысла, дорого и долго, проще обратиться к вот этим ребятам и за копейки (2000$ в месяц) рабы из РФ , РБ и УА все это сделают за короткий срок, получив максимум 30% от этой суммы.
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