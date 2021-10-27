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Финансы
Маша Цепелева

Сервис разработки без кода WeLoveNoCode привлёк $1 млн от Николая Давыдова, братьев Либерманов и других Статьи редакции

Стартап потратит деньги на расширение команды.

  • В раунде участвовали генеральный партнер фонда CapitalX Синди Би и клуб венчурных инвесторов Angelsdeck, сообщает Forbes со ссылкой на основателя стартапа Никиту Шевченко.
  • Деньги пойдут на расширение команды проекта, открыты вакансии восьми сотрудников — директора по продукту, рекрутеров, маркетологов и другие. В планах — увеличить регулярную выручку в месяц (MRR) до $1 млн в течение года. Сейчас она составляет $125 тысяч.
  • Выпускник «500 Startups & Сбербанк» Никита Шевченко основал WeLoveNoCode в конце 2020 года. Платформа автоматически подбирает исполнителей по месячной подписке для разработки приложений и сайтов без кода. Стоит $9 в первую неделю, после — $1599-1999 в месяц.
  • По собственным данным, за восемь месяцев к WeLoveNoCode подключились 3880 разработчиков, стартап сделал 1340 проектов для клиентов. Например, мобильные приложения, сайты, системы управления, VR-приложения. Среди клиентов сервиса — inDriver, «Яндекс» и другие компании.
  • В мае 2021 года WeLoveNoCode привлёк $100 тысяч от Николая Давыдова и братьев Либерманов.

#новость #welovenocode

2480 просмотров
23 23 комментария
15
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23 комментария
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Nikolay

Кто-нибудь объясните как это работает?

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9
KINCH

Кто-нибудь объясните как это работает?

Очень просто: задачи выполняют специалисты работающие на конструкторах, а не с кодом непосредственно, типа не программисты, но дизайнеры.

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6
Nikolay

Не совсем понятно (по деньгам) как коррелирует объем работ и сумма подписки. Т.е. это по сути как подписочная (стриминговая) модель? (возьмешь сколько хочешь?)

Ответить
0
Владислав Лисов

Сам пытаюсь разобраться

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1
Агнец невинный

ценники на этот nocode везде такие что проще накодить

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10
Александр Рамазанов

Подбор исполнителей, подписка, без кода.
Всё смешалось)

Ответить
7
Wall Street Shadow

Главное — инвестиции, остальное потом. А потом будет суп с котом.

Ответить
10
Игорь Крафт

Котиков жалко, а вот суп из топора или 7 з@луп эт пожалуйста.

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0
Петя Иванов

Смешались вместе: люди, коды...

Ответить
0
StargazerXIII

Это работает так: компании нужно 10 лендосов в месяц + временные какие-то решения типа приложухи (маркетологи опять что-то придумали).Нанимать дорогих разрабов нет смысла, дорого и долго, проще обратиться к вот этим ребятам и за копейки (2000$ в месяц) рабы из РФ , РБ и УА все это сделают за короткий срок, получив максимум 30% от этой суммы.

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4
Семен Переделкин

Тогда непонятно, чем это лучше всяких конструкторов, в т.ч. бесплатных.

Ответить
2
Агнец невинный

ничем - просто рынок большой, лохов много - всёравно купят

Ответить
5
Андрей Гуртовой

Лох не мамонт

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0
StargazerXIII

Тем, что на них за вас за копье делает подрядчик

Ответить
0
Сергей Никитин

Потом эти конторы пойдут уже перепродавать профи.
На агрегаторах вакансий с каждым днем все больше и больше требуется фуллстек-стажеров за 20-30к рублей в месяц.

Ответить
2
Эдуард Лиринг

Про Казахстан забыли

Ответить
1
StargazerXIII

Извини, не со зла

Ответить
0
Сергей Милосердов

А как же индусы?

Ответить
0
Old Nick

думаю студент-фрилансер будет стоить дешевле.

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0
Руслан Киямов

Я понял это так: фриланс на стероидах с узкой специализацией в low-code/no-code.

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2

Комментарий удален

Radna

Круто что у нас в РФ развиваются венчурные инвестиций.

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0
Mike Espoo

А где вы тут видете вот это "РФ развиваются венчурные инвестиций"?
Все инвестировавшие не проживают в указанной локации и делают бизнес заграницей.

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0
Эмилия Теплова

Дурачки или хотят найти дурачков?

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0
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