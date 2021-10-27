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Финансы
Евгения Евсеева

Google отчиталась за квартал: получила $21,03 млрд прибыли, выручка от рекламы на YouTube выросла на 43% Статьи редакции

Компания показала самый высокий за 14 лет прирост выручки за квартал.

  • Выручка Google за квартал выросла на 41% год к году, до $65,12 млрд, прибыль увеличилась на 32% и составила $21,03 млрд, следует из отчёта компании.
  • Как отмечает The Wall Street Journal, это самый высокий за 14 лет квартальный прирост выручки у Google. На основной рекламный бизнес Google повлияла пандемия: небольшие компании вкладывали деньги в цифровую рекламу для онлайн-покупателей, так как трафик офлайн-магазинов упал.
  • Выручка от рекламы на YouTube за квартал составила $7,21 млрд — на 43% больше, чем год назад. Всего выручка от рекламы — $53,13 млрд, большая часть приходится на поиск — $37,9 млрд.
  • Главный финансовый директор компании Рут Порат отметила, что изменение настроек iOS оказало «сдержанное влияние на выручку YouTube». В октябре акции Facebook, Twitter и других зарабатывающих на интернет-рекламе компаний упали после отчёта Snap о выручке ниже прогнозов аналитиков из-за изменений в iOS.
  • Выручка Google Cloud, куда входят, например, платформы для анализа и инструменты для совместной работы вроде «Google Документы» и «Таблицы» выросла на 45%, до $4,99 млрд.

#новость #google

720 просмотров
16 16 комментариев
3
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Pavel Zamyatin

выручка от рекламы на YouTube выросла на 43%

Ждем когда начнут вставлять рекламу в блоки с рекламой.

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7
Dima Kalinov

Меня Алек Болдуин и eToro скоро с ума сведут

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1
irmr

У меня jiraзаменители и больные дети

Но вообще я рад, иногда видишь плашку "первая реклама из двух" и понимаешь, что не так уж и хотелось посмотреть это говно

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5
Алексей Волосач

Сходить с ума лишь бы не платить 2-3 доллара в месяц...

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1
Дмитрий Стрельцов

Рекомендую канал Ryan Reynolds — там вы можете наслаждаться рекламой когда смотрите его рекламные ролики.

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0
keepomen

Зачем вам иностранные каналы, есть Валя Петухов, прекрасный русский аналог.

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0
Тимур Петров

Что за нытики в комментариях, с жалобами на рекламу. Покупайте премиум или продолжайте ныть, это ваш выбор.

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3
Ли Си Цын

Но позвольте! Как это так: для нас сделали офигеннейший бесплатный сервис, мы радостно похрюкивая им пользовались (а многие и неплохо зарабатывали) без малого десятилетие, а тут вдруг компания решила, что хочет на нем зарабатывать сама. Нисправидлива!!!

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4
Тимур Петров

Наше российское мышление.

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0
Ли Си Цын

Ну не "наше". Мышление все же у каждого свое. И подобное характерно далеко не только для России. Но в целом да :)

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0
evilnw

Везде должны быть разумные пределы. Он был офигенным до того момента, когда там всё обмазали рекламой.Через лет 5 руководство Google будет требовать, чтобы сервис ещё больше приносил прибыли и туда будут вставлять по 5 рекламных блоков перед началом видео. При этом Google уже пытался на базе youtube запустить свой netflix, но понял, что на это надо тратить деньги и быстро всё свернули.

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0
Ли Си Цын

Везде должны быть разумные пределы

Ну да. Вот они сейчас и устанавливаются. Будет перебор - пойдет отток пользователей - уменьшат количество рекламы.

При этом Google уже пытался на базе youtube запустить свой netflix, но понял, что на это надо тратить деньги и быстро всё свернули

У Гугла проблема не тратить деньги. А в эффективности работы продуктовых (и проектных) команд. У них больше продуктов и проектов, чем хороших квалифицированных руководителей для них. А масштаб компании, исключающий возможность полноценного вертикального управления приводит к ситуации, когда в отсутствие сильного PO продукт загибается.

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0
Masha Kovalyova

Но это же два доллара в месяц

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0
Семен Переделкин

Следующий шаг развития Гугла: перед тем, как что-то погуглить, пользователь в обязательном порядке должен будет посмотреть рекламу, которую нельзя промотать/пропустить. Но пользователь всегда может купить месячную подписку, которая позволит ему гуглить 10 запросов в день абсолютно без всякой рекламы!

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2
John Fima

wolt & bolt достали своей рекламой на YT

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0
Evgeny Terentev

https://youtu.be/kHg8OxrKGNU

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0
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Читать все 16 комментариев
Финансы
Евгения Евсеева
Google отчиталась за квартал: получила $21,03 млрд прибыли, выручка от рекламы на YouTube выросла на 43% Статьи редакции

Компания показала самый высокий за 14 лет прирост выручки за квартал.

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