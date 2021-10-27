«Мы же не можем круглыми сутками размышлять о мире во всём мире​»: как рок-звезда Боно из U2 стал венчурным

Музыкант пока что не накопил миллиард, как полагали многие издания, но стремится к этому. С 1990-х он инвестирует в коммерческую недвижимость, производство одежды, техкомпании вроде Facebook и Dropbox, проекты для помощи африканским странам и сотрудничает с Apple, Amazon и Nike.