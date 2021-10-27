Google отчиталась за квартал: получила $21,03 млрд прибыли, выручка от рекламы на YouTube выросла на 43% Статьи редакции
Компания показала самый высокий за 14 лет прирост выручки за квартал.
- Выручка Google за квартал выросла на 41% год к году, до $65,12 млрд, прибыль увеличилась на 32% и составила $21,03 млрд, следует из отчёта компании.
- Как отмечает The Wall Street Journal, это самый высокий за 14 лет квартальный прирост выручки у Google. На основной рекламный бизнес Google повлияла пандемия: небольшие компании вкладывали деньги в цифровую рекламу для онлайн-покупателей, так как трафик офлайн-магазинов упал.
- Выручка от рекламы на YouTube за квартал составила $7,21 млрд — на 43% больше, чем год назад. Всего выручка от рекламы — $53,13 млрд, большая часть приходится на поиск — $37,9 млрд.
- Главный финансовый директор компании Рут Порат отметила, что изменение настроек iOS оказало «сдержанное влияние на выручку YouTube». В октябре акции Facebook, Twitter и других зарабатывающих на интернет-рекламе компаний упали после отчёта Snap о выручке ниже прогнозов аналитиков из-за изменений в iOS.
- Выручка Google Cloud, куда входят, например, платформы для анализа и инструменты для совместной работы вроде «Google Документы» и «Таблицы» выросла на 45%, до $4,99 млрд.
Везде должны быть разумные пределы. Он был офигенным до того момента, когда там всё обмазали рекламой.Через лет 5 руководство Google будет требовать, чтобы сервис ещё больше приносил прибыли и туда будут вставлять по 5 рекламных блоков перед началом видео. При этом Google уже пытался на базе youtube запустить свой netflix, но понял, что на это надо тратить деньги и быстро всё свернули.
Везде должны быть разумные пределы
Ну да. Вот они сейчас и устанавливаются. Будет перебор - пойдет отток пользователей - уменьшат количество рекламы.
При этом Google уже пытался на базе youtube запустить свой netflix, но понял, что на это надо тратить деньги и быстро всё свернули
У Гугла проблема не тратить деньги. А в эффективности работы продуктовых (и проектных) команд. У них больше продуктов и проектов, чем хороших квалифицированных руководителей для них. А масштаб компании, исключающий возможность полноценного вертикального управления приводит к ситуации, когда в отсутствие сильного PO продукт загибается.
Следующий шаг развития Гугла: перед тем, как что-то погуглить, пользователь в обязательном порядке должен будет посмотреть рекламу, которую нельзя промотать/пропустить. Но пользователь всегда может купить месячную подписку, которая позволит ему гуглить 10 запросов в день абсолютно без всякой рекламы!
Компания показала самый высокий за 14 лет прирост выручки за квартал.
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