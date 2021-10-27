Российский поставщик ИТ-решений и сервисов Softline вышел на биржу — привлёк $400 млн, капитализация составила $1,5 млрд Статьи редакции
Компания разместилась на Лондонской бирже и проведёт вторичный листинг на Мосбирже.
- Softline установила окончательную цену акций в рамках IPO в $7,5 за штуку, следует из сообщения компании. Это нижняя граница установленного ценового диапазона в $7,5-10,5 за акцию.
- Компания продала примерно 53 млн глобальных депозитарных расписок (GDR). Компания торгуется на Лондонской фондовой бирже под тикером SFTL. Вторичный листинг на Мосбирже пройдёт ориентировочно 1 ноября.
- Softline основал в 1993 году Игорь Боровиков. Штаб-квартира компании находится в Лондоне. 45% выручки Softline приходится на зарубежные рынки. По данным «Контур.Фокуса», выручка российского юрлица Softline в 2020 году — 345,5 млн рублей, убыток — 8,1 млн рублей.
- О планах провести IPO Боровиков рассказывал ещё в 2014 году. Компания планировала разместиться на Гонконгской бирже, а капитализация должна была превысить $1 млрд. В августе 2016 года Softline привлекла $40 млн от Da Vinci Capital. Тогда компания рассказала о планах проведения IPO «в течение трёх лет».
Компания вернулась к планам провести IPO в мае 2021 года, когда опубликовала результаты за 2020-й — оборот вырос на 9% до $1,8 млрд. Основной доход приносят облачные сервисы, подписка на программы, например, от Microsoft, и аппаратные решения.
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