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Финансы
Евгения Евсеева

Российский поставщик ИТ-решений и сервисов Softline вышел на биржу — привлёк $400 млн, капитализация составила $1,5 млрд Статьи редакции

Компания разместилась на Лондонской бирже и проведёт вторичный листинг на Мосбирже.

  • Softline установила окончательную цену акций в рамках IPO в $7,5 за штуку, следует из сообщения компании. Это нижняя граница установленного ценового диапазона в $7,5-10,5 за акцию.
  • Компания продала примерно 53 млн глобальных депозитарных расписок (GDR). Компания торгуется на Лондонской фондовой бирже под тикером SFTL. Вторичный листинг на Мосбирже пройдёт ориентировочно 1 ноября.
  • Softline основал в 1993 году Игорь Боровиков. Штаб-квартира компании находится в Лондоне. 45% выручки Softline приходится на зарубежные рынки. По данным «Контур.Фокуса», выручка российского юрлица Softline в 2020 году — 345,5 млн рублей, убыток — 8,1 млн рублей.
  • О планах провести IPO Боровиков рассказывал ещё в 2014 году. Компания планировала разместиться на Гонконгской бирже, а капитализация должна была превысить $1 млрд. В августе 2016 года Softline привлекла $40 млн от Da Vinci Capital. Тогда компания рассказала о планах проведения IPO «в течение трёх лет».

  • Компания вернулась к планам провести IPO в мае 2021 года, когда опубликовала результаты за 2020-й — оборот вырос на 9% до $1,8 млрд. Основной доход приносят облачные сервисы, подписка на программы, например, от Microsoft, и аппаратные решения.

#новость #softline

1142 просмотров
6 6 комментариев
2
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6 комментариев
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Андрей Николаев

Ну хоть тут написали: "поставщик IT решений". Не то что тинек наебывает, каждый день пуши кидает: "Вложитесь в IT гиганта". Смешно жуть. Совсем клиентов за мудаков держат.

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5
Евгений Казанцев

выручка российского юрлица Softline в 2020 году — 345,5 млн рублей, убыток — 8,1 млн рублей.

б - бл... аготворительность!

бухгалтерская магия)

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1
Ruslan Umarkhanov

Барыга теперь в законе!) 👏

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0
Serge Tikhonenko

Не рассматривал в качестве покупки.

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0
Kirill Kulagin

Не верю в IT...очень жду ipo КБ

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0
Бизнес советы

Вот теперь и россияне заживут на широкую ногу)

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–2
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