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Финансы
Маша Цепелева

Стоимость акций Robinhood упала на 10% после публикации отчётности Статьи редакции

Выручка оказалась на 35,4% меньше, чем во втором квартале.

  • Акции Robinhood на постмаркете упали до $35,48 за штуку в 4:13 по Нью-Йоркскому времени (12:13 мск), сообщает Bloomberg. Это ниже цены акций в $38 за штуку в ходе IPO.
  • Выручка от транзакций с криптовалютами составила $51 млн, это на 78% меньше, чем во втором квартале, но в 10 раз больше, чем год назад. Общая выручка — $364,9 млн. Она оказалась на 14% меньше прогноза аналитиков в $423,9 млн и на 35,4% меньше, чем во втором квартале.
  • Чистый убыток Robinhood составил $1,32 млрд. Компания увеличила траты на зарплаты сотрудников после IPO, так как увеличила штат на 21%. Robinhood прогнозирует, что выручка в четвёртом квартале составит менее $325 млн.
  • 29 июля Robinhood вышел на биржу с капитализацией $31,8 млрд и привлёк $2,1 млрд. Акции онлайн-брокера потеряли в цене до 12% после начала торгов — но через час цена вернулась к начальной.
Котировки Robinhood на 15:40 мск Nasdaq

#новость #robinhood

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16 комментариев
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Marat Ahiar

Sooqa

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2
- -

Чистый убыток 1.3 млрд... И это что-то стоит? Надо наверное открыть бесплатную булочную. Тоже будут толпы народу, будут писать во всех газетах и тоже убыток на выходе.

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1
Ли Си Цын

Чистый убыток 1.3 млрд... И это что-то стоит?

В современном мире? Только это и стоит. Чем больше у тебя убытки, тем больше денег тебе дают инвесторы. На российском рынке это четко иллюстрирует Озон, например :)

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0
Волоцкой Дмитрий

Ага. И пох, что озон вкладывает в экспансию, а не фиксирует сиюминутные прибыли

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1
Ли Си Цын

И пох, что озон вкладывает в экспансию

В чего он вкладывает? Сколько новых рынков он освоил за последние 5 лет? Или вы называете экспансией мертворожденное бодалово с такими же инвалидами на умирающем российском рынке?

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–1
Волоцкой Дмитрий

Умирающий этот рынок только для вас. Наверняка у них поболее данных о рынке, чем у тебя. Недооценивать Россию конечно модно, но тут есть куда расти. Денег в целом много, а покупательская способность не стоит на месте

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0
Ли Си Цын

Умирающий этот рынок только для вас

Угу. А еще для Росстата

тут есть куда расти

Есть. Только не потребительском масс-маркете

Денег в целом много

Угу. Только не у ЦА Озона

Давайте проще, раз уж вы у нас видный специалист по e-commerce в России. Простейший вопрос в лоб: что конкретно должно произойти и в какой срок (с точностью до 5 лет), чтобы Озон стал прибыльным? Запасаю попкорн :)

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0
BearStrikesBack

20 лет как вкладывает, лол

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0
Волоцкой Дмитрий

Значит есть куда. Не зачем казаться в этом вопросе умнее топ спецов?

PS. KTBFFH 💙💙

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0
Волоцкой Дмитрий

Удалено)

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0
Волоцкой Дмитрий

Таки вижу как какой-нибудь Джобс не фиксирует прибыль от эппл в первый год и закрывает ее. 🤷‍♂️

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0
Janis Mednis

Справедливости ради, убытки разные бывают. По тупости менеджмента одно, а по причине расширения, инвестиций и т п всё же другое.

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0
Wall Street Shadow

Не прошло и года, как график HOOD стал похож на графики сотен компаний, похороненных naked short selling

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0
Сергей Милосердов

Клуб "Робин по 90$" ещё жив?

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0
Anatoly Ivanov

странно, что всего на 10%, там падать еще на 98%

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0
Janis Mednis

Шибу им надо листить, дела пойдут на лад.

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0
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