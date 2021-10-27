Стоимость акций Robinhood упала на 10% после публикации отчётности Статьи редакции
Выручка оказалась на 35,4% меньше, чем во втором квартале.
- Акции Robinhood на постмаркете упали до $35,48 за штуку в 4:13 по Нью-Йоркскому времени (12:13 мск), сообщает Bloomberg. Это ниже цены акций в $38 за штуку в ходе IPO.
- Выручка от транзакций с криптовалютами составила $51 млн, это на 78% меньше, чем во втором квартале, но в 10 раз больше, чем год назад. Общая выручка — $364,9 млн. Она оказалась на 14% меньше прогноза аналитиков в $423,9 млн и на 35,4% меньше, чем во втором квартале.
- Чистый убыток Robinhood составил $1,32 млрд. Компания увеличила траты на зарплаты сотрудников после IPO, так как увеличила штат на 21%. Robinhood прогнозирует, что выручка в четвёртом квартале составит менее $325 млн.
- 29 июля Robinhood вышел на биржу с капитализацией $31,8 млрд и привлёк $2,1 млрд. Акции онлайн-брокера потеряли в цене до 12% после начала торгов — но через час цена вернулась к начальной.
Умирающий этот рынок только для вас
Угу. А еще для Росстата
тут есть куда расти
Есть. Только не потребительском масс-маркете
Денег в целом много
Угу. Только не у ЦА Озона
Давайте проще, раз уж вы у нас видный специалист по e-commerce в России. Простейший вопрос в лоб: что конкретно должно произойти и в какой срок (с точностью до 5 лет), чтобы Озон стал прибыльным? Запасаю попкорн :)
Виталий Исаков, директор по инвестициям УК «Открытие»
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