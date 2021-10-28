Капитализация Tesla превысила $1 трлн: что на это повлияло и почему так дорого Статьи редакции
Сказались заказ Hertz на 100 тысяч электромобилей и рост рентабельности бизнеса, а инвесторы смотрят наперёд.
25 октября 2021 года акции Tesla подорожали до $1000 за штуку, а рыночная капитализация компании превысила $1 трлн.
Производитель электромобилей стал пятым по капитализации среди компаний широкого рынка S&P 500. Его опережают только Apple ($2,47 трлн), Microsoft ($2,43 трлн), Saudi Aramco ($1,99 трлн) и Amazon ($1,71 трлн), отмечают в «Открытие Research».
Почему выросли акции
Опрошенные vc.ru аналитики согласны, что на росте акций сказалась новость о заказе сервисом аренды автомобилей Hertz 100 тысяч электромобилей Tesla, по данным источников Bloomberg, на $4,2 млрд. В 2020 году Tesla выпустила около 510 тысяч машин.
Среди других причин роста аналитики называют хорошую отчётность компании за третий квартал. Выручка выросла почти в два раза, до $13,8 млрд, чистая прибыль — до $1,62 млрд против $331 млн годом ранее.
Почему Tesla стоит так дорого
В текущую капитализацию инвесторы закладывают ожидания увеличения продаж электромобилей и доли Tesla в долгосрочной перспективе, говорят аналитики.
Материал подготовлен при участии Лианы Липановой.
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