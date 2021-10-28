Новость про заказ от Hertz — вершина айсберга, но не она одна привела к росту акций. С начала октября было несколько позитивных новостей, самая важная из которых — рост рентабельности автомобильного сегмента до 28% при ожидании аналитиков 26%.

Это подсвечивает самый долгосрочный инвестиционный тезис о производителях электрокаров: они будут зарабатывать больше с каждой проданной машины, чем традиционные автопроизводители.

Раньше считалось, что это сложное дело, но если поставить производство на поток, можно рассчитывать на маржу на уровне производителей дорогих машин вроде BMW — около 20%. Tesla показала 28% и постоянно растёт.