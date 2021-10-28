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Финансы
Таня Боброва

Капитализация Tesla превысила $1 трлн: что на это повлияло и почему так дорого Статьи редакции

Сказались заказ Hertz на 100 тысяч электромобилей и рост рентабельности бизнеса, а инвесторы смотрят наперёд.

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25 октября 2021 года акции Tesla подорожали до $1000 за штуку, а рыночная капитализация компании превысила $1 трлн.

Производитель электромобилей стал пятым по капитализации среди компаний широкого рынка S&P 500. Его опережают только Apple ($2,47 трлн), Microsoft ($2,43 трлн), Saudi Aramco ($1,99 трлн) и Amazon ($1,71 трлн), отмечают в «Открытие Research».

Акции Tesla 28 октября

Почему выросли акции

Опрошенные vc.ru аналитики согласны, что на росте акций сказалась новость о заказе сервисом аренды автомобилей Hertz 100 тысяч электромобилей Tesla, по данным источников Bloomberg, на $4,2 млрд. В 2020 году Tesla выпустила около 510 тысяч машин.

Среди других причин роста аналитики называют хорошую отчётность компании за третий квартал. Выручка выросла почти в два раза, до $13,8 млрд, чистая прибыль — до $1,62 млрд против $331 млн годом ранее.

Новость про заказ от Hertz — вершина айсберга, но не она одна привела к росту акций. С начала октября было несколько позитивных новостей, самая важная из которых — рост рентабельности автомобильного сегмента до 28% при ожидании аналитиков 26%.

Это подсвечивает самый долгосрочный инвестиционный тезис о производителях электрокаров: они будут зарабатывать больше с каждой проданной машины, чем традиционные автопроизводители.

Раньше считалось, что это сложное дело, но если поставить производство на поток, можно рассчитывать на маржу на уровне производителей дорогих машин вроде BMW — около 20%. Tesla показала 28% и постоянно растёт.

Никита Емельянов
главный управляющий активами инвестдепартамента УК «Атон-менеджмент»

Компания фиксирует рекордную прибыль на протяжении трёх отчётных кварталов подряд, несмотря на глобальные сбои в цепочках поставок, и остаётся лидером в секторе.

При этом лидером по динамике выручки стал основной сегмент бизнеса: доходы от продаж электромобилей увеличились на 58,7% год к году, до $11,6 млрд. Драйвером роста продаж стало снижение средней цены автомобилей при повышении объёмов производства.

Опрошенные FactSet аналитики ожидают, что поставки автомобилей Tesla в текущем квартале вырастут примерно до 266 тысяч, а по итогам года — почти до 900 тысяч. Это согласуется с планом Tesla увеличить продажи более чем на 50% по сравнению с прошлогодним объёмом, который составил около 500 тысяч.

аналитики «Фридом Финанс»

Почему Tesla стоит так дорого

В текущую капитализацию инвесторы закладывают ожидания увеличения продаж электромобилей и доли Tesla в долгосрочной перспективе, говорят аналитики.

По основным характеристикам и финансовым показателям Tesla ещё далеко до Alphabet, Apple, Amazon, Microsoft. Оправдан ли тот факт, что капитализация Tesla больше суммарной капитализации всех остальных автопроизводителей? Сейчас нет. В 2020 году в мире было продано около 78 млн машин, из них чуть более 2 млн — электрокары.

Tesla выпустила 500 тысяч, то есть на долю компании приходится меньше 1% продаж новых автомобилей, хотя и 25% продаж электрокаров. К примеру, рыночная доля Toyota составляет 10%.

Почему у Tesla происходит такой дисбаланс? Из-за будущих ожиданий на следующие 10-15 лет. Но это очень долгий период, закладывать его в стоимость акций не совсем рационально.

Ксения Лапшина
аналитик финансовой группы «Финам»

Tesla торгуется с коэффициентом 327,8 к прибыли за прошедший год ($31,5 млрд) и с коэффициентом 176,8 к прогнозной прибыли на предстоящий год ($51 млрд). То есть даже по прогнозной прибыли компания окупает себя за 177 лет. Компания «прайсится» сейчас с учётом, что в ближайшие 5-10 лет ей будет принадлежать существенная доля мирового рынка электромобилей.

Это весьма смелые ожидания, поскольку уже сейчас, например, в Китае национальные производители электрокаров продают на локальном рынке по объёму (пусть и совокупно) сопоставимо продажам Tesla. А ведь Tesla более 20% своей выручки в 2020 году получила именно в Китае, где сейчас компанию заметно теснят.

Попытки объяснить текущую капитализацию способностью продавать ПО (программа автопилотов Tesla FSD — Full Self Drive) также не выдерживают, на наш взгляд, долгосрочной критики. ПО для визуализации и беспилотной техники производят многие крупных ИТ-компании, более специализированные.

Михаил Шульгин
глава отдела глобальных исследований «Открытие Инвестиции»

Tesla всё ещё в фазе бурного роста в плане выручки, поэтому её нужно оценивать не по текущим показателям, а по будущим денежным потокам. Мы можем только прикинуть, что делает адекватной текущую оценку в $1 трлн.

Если мы считаем, что у Tesla будет расти уровень рентабельности, в долгосрочной перспективе это ставит её в один ряд с Apple: производитель техники продаёт устройства и дополнительно зарабатывает на сервисах, Tesla — электромобили и дополнительные услуги.

Если примерять текущую оценку Apple на Tesla в будущем: сейчас Apple стоит $2,5 трлн, и аналитики ожидают, что компания получит $370 млрд выручки в 2021 году.

Если примерять эту сумму на Tesla в долгосрочной перспективе, к 2030 году, $300 млрд — это примерно 6 млн электрокаров по цене $50 тысяч. Плюс $70 млрд вполне могут дать сервисы.

Если в 2030 году Tesla получит выручку $370 млрд, то примеряя лекало Apple, справедливая капитализация для неё будет $2,5 трлн. Дисконтируя её к 2021 году по ставке 10% в год мы получаем примерно $1 трлн сейчас.

Такое упражнение на коленке даёт понимание, что в текущую цену инвесторы закладывают рост продаж электромобилей до 6 млн в 2030 году.

Никита Емельянов
главный управляющий активами инвестдепартамента УК «Атон-менеджмент»

Материал подготовлен при участии Лианы Липановой.

#tesla

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