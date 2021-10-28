Отчёт VK за квартал: прибыль от дочерних компаний выросла на 41% до 3,86 млрд рублей Статьи редакции
Компания опубликовала результаты за третий квартал на Лондонской бирже.
Совокупная сегментная выручка компании за квартал выросла на 19% год к году и составила 30,41 млрд рублей. Совокупный сегментный показатель EBITDA компании составил 8,42 млрд рублей.
Совокупная чистая прибыль от консолидированных дочерних компаний выросла на 41% год к году и составила 3,86 млрд рублей.
Совокупный чистый убыток компании с учетом ключевых стратегических ассоциированных компаний и совместных предприятий составил 1,37 млрд рублей против 415 млн рублей чистого убытка во втором квартале 2020 года. В том числе:
- СП со «Сбером» в сфере транспорта и еды — 3,88 млрд рублей против 2,96 млрд рублей во третьем квартале 2020 года.
- СП с «AliExpress Россия» — 1,21 млрд рублей против 162 млн рублей в третьем квартале 2020 года.
- Образовательная платформа «Учи.ру» — 113 млн рублей.
Выручка от рекламы в третьем квартале 2021 года выросла на 28,2% год к году — до 12,23 млрд рублей. Выручка от пользовательских платежей внутри социальных сервисов снизилась на 5,7%, до 4,48 млрд рублей. Прочая выручка выросла на 74,9%, до 2,32 млрд рублей.
Игровая выручка от My.Games увеличилась на 2,3% год к году, до 10 млрд рублей. На игровое направление пришлось 33% выручки всей компании.
Выручка от образовательных сервисов Skillbox и GeekBrains увеличилась на 56% — до 2,5 млрд рублей. По итогам года в компании ожидают выручку от направления в 10 млрд рублей, прогноз во втором квартале был 9 млрд рублей.
Показатели по сервисам
- Средняя месячная аудитория «ВКонтакте» составила 72 млн пользователей.
Дневная аудитория — 46,2 млн пользователей, выросла на 0,2% год к году. Выручка мини-приложений в соцсети выросла на 550% год к году.
- Выручка «ВКонтакте» выросла на 29%, до 7 млрд рублей. Средняя месячная аудитория видеозвонков — 20 млн пользователей. В почтовом сервисе «VK Почта» зарегистрированы 5,7 млн учетных записей в первые три дня после начала работы сервиса.
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