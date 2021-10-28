Реклама на vc.ru Отключить рекламу
Реклама на vc.ru Отключить рекламу
Реклама на vc.ru Отключить рекламу
{"id":7725,"title":"\u041c\u043e\u0441\u043c\u0435\u0442\u0440\u043e \u043e\u0442\u0432\u0435\u0442\u0438\u043b\u0438 \u043d\u0430 \u0447\u0430\u0441\u0442\u044b\u0435 \u0432\u043e\u043f\u0440\u043e\u0441\u044b \u043e \u0440\u0430\u0441\u043f\u043e\u0437\u043d\u0430\u0432\u0430\u043d\u0438\u0438 \u043b\u0438\u0446","url":"\/redirect?component=advertising&id=7725&url=https:\/\/vc.ru\/promo\/306052-v-metro-moskvy-teper-mozhno-platit-za-proezd-licom-sprosili-avtorov-proekta-kak-eto-rabotaet&placeBit=1&hash=1a23ae72488790d266f074c318177ed55db913e2e0bf5b3cbc11221f61048c67","isPaidAndBannersEnabled":false}
Финансы
Маша Цепелева

Отчёт VK за квартал: прибыль от дочерних компаний выросла на 41% до 3,86 млрд рублей Статьи редакции

Компания опубликовала результаты за третий квартал на Лондонской бирже.

2 2 комментария
183 просмотров

Совокупная сегментная выручка компании за квартал выросла на 19% год к году и составила 30,41 млрд рублей. Совокупный сегментный показатель EBITDA компании составил 8,42 млрд рублей.

Совокупная чистая прибыль от консолидированных дочерних компаний выросла на 41% год к году и составила 3,86 млрд рублей.

Совокупный чистый убыток компании с учетом ключевых стратегических ассоциированных компаний и совместных предприятий составил 1,37 млрд рублей против 415 млн рублей чистого убытка во втором квартале 2020 года. В том числе:

  • СП со «Сбером» в сфере транспорта и еды — 3,88 млрд рублей против 2,96 млрд рублей во третьем квартале 2020 года.
  • СП с «AliExpress Россия» — 1,21 млрд рублей против 162 млн рублей в третьем квартале 2020 года.
  • Образовательная платформа «Учи.ру» — 113 млн рублей.

Выручка от рекламы в третьем квартале 2021 года выросла на 28,2% год к году — до 12,23 млрд рублей. Выручка от пользовательских платежей внутри социальных сервисов снизилась на 5,7%, до 4,48 млрд рублей. Прочая выручка выросла на 74,9%, до 2,32 млрд рублей.

Игровая выручка от My.Games увеличилась на 2,3% год к году, до 10 млрд рублей. На игровое направление пришлось 33% выручки всей компании.

Выручка от образовательных сервисов Skillbox и GeekBrains увеличилась на 56% — до 2,5 млрд рублей. По итогам года в компании ожидают выручку от направления в 10 млрд рублей, прогноз во втором квартале был 9 млрд рублей.

Показатели по сервисам

  • Средняя месячная аудитория «ВКонтакте» составила 72 млн пользователей.

    Дневная аудитория — 46,2 млн пользователей, выросла на 0,2% год к году. Выручка мини-приложений в соцсети выросла на 550% год к году.

  • Выручка «ВКонтакте» выросла на 29%, до 7 млрд рублей. Средняя месячная аудитория видеозвонков — 20 млн пользователей. В почтовом сервисе «VK Почта» зарегистрированы 5,7 млн учетных записей в первые три дня после начала работы сервиса.

#новость

Статья дополняется
2 2 комментария
Вакансии Разместить
Показать ещё
Все вакансии
Реклама на vc.ru Отключить рекламу
Реклама на vc.ru Отключить рекламу
0
2 комментария
Популярные
По порядку
Dima

Давайте уже писать в заголовок про убыток или чистую прибыль компании, если она когда-нибудь будет?

Ответить
1
Игрок

Соц сеть не затронули, потому что там убыток?

Ответить
0
Написать комментарий...
Читать все 2 комментария
Карьера
Дмитрий Васин
Почему приглашая опытного разработчика вы должны себя вести не как покупатель, а как продавец?
30 30 комментариев
19
Право
Маша Цепелева
Сервис доставки продуктов «Самокат» подал иск против Apple в США, чтобы избежать удаления приложения из App Store Статьи редакции

Другая компания Samocat Sharing System считает, что «Самокат» незаконно использует её товарный знак.

10 10 комментариев
4
Мероприятия Разместить
Показать ещё
Все мероприятия
Checkaso
Релиз Checkaso 2.5 на Product Hunt. Новые инструменты и дизайн

Друзья, всем привет! Сегодня у нас релиз на Product Hunt. Будем рады вашей активности: поддержке и обратной связи. Важная и приятная новость: в честь обновления дарим -30% на любую подписку.

1 1 комментарий
12
Медиа
Андрей Матризаев
Запечатлеть важные моменты для вдохновлённых авиацией

Всем привет, на этой неделе я отойду от профильной аналитики и просто расскажу о тех эмоциях, которые человек может ощутить при виде аэропортов и авиационной техники. Полёт, это мечта, кого-то манит свобода, а для кого-то это увлечение или даже работа, и он не может представить свою жизнь без нахождения в среде авиаторов. К последней категории, в…

0 Обсудить
Финансы
Маша Цепелева
Отчёт VK за квартал: прибыль от дочерних компаний выросла на 41% до 3,86 млрд рублей Статьи редакции

Компания опубликовала результаты за третий квартал на Лондонской бирже.

Статья дополняется
2 2 комментария
Открытие Инвестиции
«Повышение ключевой ставки не оказало измеримого эффекта на динамику российского рынка акций»

Виталий Исаков, директор по инвестициям УК «Открытие»

3 3 комментария
1
IBS
Чем занимается BIM-менеджер и как им стать?

По мнению Ксении, BIM-менеджера в IBS, BIM - это будущее проектирования и строительства. Мы узнали у Ксении, в чём суть технологии, какую пользу она приносит, как выглядят будни BIM-специалиста и где лучше учиться этой профессии.

1 1 комментарий
3
Техника
Андрей Фролов
Первые владельцы новых MacBook Pro рассказали, что «чёлка» иногда закрывает часть меню в приложениях Статьи редакции

В документации Apple описаны методы, с помощью которых разработчики могут управлять поведением интерфейса в таких случаях.

321 321 комментарий
88
Финансы
Маша Цепелева
Акции Microsoft и Alphabet выросли до рекордных максимумов после публикации отчёта за третий квартал Статьи редакции

Капитализация Alphabet приблизилась к $2 трлн, а Microsoft — превысила $2,43 трлн.

5 5 комментариев
5
GenerationS
Цифровой акселератор СИБУРа: feedback от участников

СИБУР, крупнейшая в России интегрированная нефтехимическая компания, и GenerationS, платформа по развитию корпоративных инноваций, подвели итоги первого цифрового акселератора.

0 Обсудить
2
Приёмная
Сухой Слава
«Делимобиль» выпускает в город заведомо неисправные автомобили

Всем привет! Это снова главный хейтер Делимобиля всея VC.
Не так давно я публиковал пост с обзором сервиса Делимобиль в Ростове-на-Дону, где описывал состояние автомобилей, зоны завершения, тарифы и всё прочее. Вот он:

64 64 комментария
55
Больше статей
null