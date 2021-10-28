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Финансы
Маша Цепелева

Акции Microsoft и Alphabet выросли до рекордных максимумов после публикации отчёта за третий квартал Статьи редакции

Капитализация Alphabet приблизилась к $2 трлн, а Microsoft — превысила $2,43 трлн.

  • Акции Alphabet подорожали на 4,96% до $2 924,35 за штуку, капитализация компания выросла до $1,96 трлн. Акции Microsoft подорожали на 4,21% до $323,17 за штуку при рыночной капитализации в $2,43 трлн. Это близко к оценке Apple в $2,46 трлн, сообщает CNBC.
  • Выручка Microsoft увеличилась на 22% год к году, до $45,3 млрд. Выручка от продажи лицензий на Windows выросла на 10%.
  • Выручка Google за квартал выросла на 41% год к году, до $65,12 млрд. Доходы от рекламы выросли на 43% до 53,1 млрд, реклама на YouTube принесла $7,2 млрд, год назад — $5 млрд за квартал. Показатели компаний превысили прогнозы аналитиков.
  • Рост выручки Alphabet в первой половине 2022 года может снизиться из-за снижения комиссий в магазине Google Play, считают аналитики.
  • Изменение политики конфиденциальности в iOS оказало «сдержанное влияние на выручку YouTube». В октябре акции Facebook, Twitter и других зарабатывающих на интернет-рекламе компаний упали после отчёта Snap о выручке ниже прогнозов аналитиков из-за изменений в iOS.
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#новость #microsoft #alphabet

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Gedevan

Акции Microsoft и Alphabet до рекордных максимумов после публикации отчёта за третий квартал

Что до рекордных максимумов?

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Султан Кадыркеш

Цена акций я так понимаю

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Семен Переделкин

Всё.

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Поджог Сараев

Что до рекордных максимумов?

Акции же.

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Mitya 🍀🔰⚡

Гранату

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Техника
Андрей Фролов
Первые владельцы новых MacBook Pro рассказали, что «чёлка» иногда закрывает часть меню в приложениях Статьи редакции

В документации Apple описаны методы, с помощью которых разработчики могут управлять поведением интерфейса в таких случаях.

321 321 комментарий
88
Финансы
Маша Цепелева
Акции Microsoft и Alphabet выросли до рекордных максимумов после публикации отчёта за третий квартал Статьи редакции

Капитализация Alphabet приблизилась к $2 трлн, а Microsoft — превысила $2,43 трлн.

5 5 комментариев
5
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Httpool
SHAREit объявляет о партнерстве с Httpool для расширения присутствия в России и СНГ

SHAREit Group анонсировала выход на российский рынок цифровой рекламы. Глобальная компания в сфере интернет-технологий, выбрала Httpool, входящую в Aleph Group, своим стратегическим партнером по продажам рекламы. Будучи официальным представителем SHAREit, Httpool займется продвижением рекламных возможностей приложения для брендов и агентств из…

0 Обсудить
6
Финансы
Маша Цепелева
Отчёт VK за квартал: прибыль от дочерних компаний выросла на 41% до 3,86 млрд рублей Статьи редакции

Компания опубликовала результаты за третий квартал на Лондонской бирже.

Статья дополняется
3 3 комментария
Checkaso
Релиз Checkaso 2.5 на Product Hunt. Новые инструменты и дизайн

Друзья, всем привет! Сегодня у нас релиз на Product Hunt. Будем рады вашей активности: поддержке и обратной связи. Важная и приятная новость: в честь обновления дарим -30% на любую подписку.

1 1 комментарий
12
GenerationS
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11 11 комментариев
4
Открытие Инвестиции
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3 3 комментария
1
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Приёмная
Сухой Слава
«Делимобиль» выпускает в город заведомо неисправные автомобили

Всем привет! Это снова главный хейтер Делимобиля всея VC.
Не так давно я публиковал пост с обзором сервиса Делимобиль в Ростове-на-Дону, где описывал состояние автомобилей, зоны завершения, тарифы и всё прочее. Вот он:

64 64 комментария
55
IBS
Чем занимается BIM-менеджер и как им стать?

По мнению Ксении, BIM-менеджера в IBS, BIM - это будущее проектирования и строительства. Мы узнали у Ксении, в чём суть технологии, какую пользу она приносит, как выглядят будни BIM-специалиста и где лучше учиться этой профессии.

1 1 комментарий
3
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