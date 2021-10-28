Акции Microsoft и Alphabet выросли до рекордных максимумов после публикации отчёта за третий квартал Статьи редакции
Капитализация Alphabet приблизилась к $2 трлн, а Microsoft — превысила $2,43 трлн.
- Акции Alphabet подорожали на 4,96% до $2 924,35 за штуку, капитализация компания выросла до $1,96 трлн. Акции Microsoft подорожали на 4,21% до $323,17 за штуку при рыночной капитализации в $2,43 трлн. Это близко к оценке Apple в $2,46 трлн, сообщает CNBC.
- Выручка Microsoft увеличилась на 22% год к году, до $45,3 млрд. Выручка от продажи лицензий на Windows выросла на 10%.
- Выручка Google за квартал выросла на 41% год к году, до $65,12 млрд. Доходы от рекламы выросли на 43% до 53,1 млрд, реклама на YouTube принесла $7,2 млрд, год назад — $5 млрд за квартал. Показатели компаний превысили прогнозы аналитиков.
- Рост выручки Alphabet в первой половине 2022 года может снизиться из-за снижения комиссий в магазине Google Play, считают аналитики.
- Изменение политики конфиденциальности в iOS оказало «сдержанное влияние на выручку YouTube». В октябре акции Facebook, Twitter и других зарабатывающих на интернет-рекламе компаний упали после отчёта Snap о выручке ниже прогнозов аналитиков из-за изменений в iOS.
В документации Apple описаны методы, с помощью которых разработчики могут управлять поведением интерфейса в таких случаях.
Капитализация Alphabet приблизилась к $2 трлн, а Microsoft — превысила $2,43 трлн.
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