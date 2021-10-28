Запечатлеть важные моменты для вдохновлённых авиацией

Всем привет, на этой неделе я отойду от профильной аналитики и просто расскажу о тех эмоциях, которые человек может ощутить при виде аэропортов и авиационной техники. Полёт, это мечта, кого-то манит свобода, а для кого-то это увлечение или даже работа, и он не может представить свою жизнь без нахождения в среде авиаторов. К последней категории, в…