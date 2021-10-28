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Финансы
Маша Цепелева

Выручка от нефинансового бизнеса «Сбера» в третьем квартале выросла в 2,6 раза, до 47,6 млрд рублей Статьи редакции

Выручка компании за девять месяцев составила почти 1 трлн рублей.

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791 просмотров

Чистая прибыль «Сбера» в третьем квартале выросла на 28,3% год к году, до 348,3 млрд рублей, а за девять месяцев — на 75,1%, до 978,1 млрд рублей.

Количество активных клиентов-физлиц выросло за квартал на миллион — до 102,8 млн человек. Количество пользователей приложения «Сбербанк Онлайн» увеличилось с 68,9 млн до 71,3 млн человек в месяц.

Операционный доход от банковского бизнеса вырос на 16,3% год к году, до 516 млрд рублей. Прибыль до налогообложения увеличилась на 16,5%, до 259,2 млрд рублей.

Выручка от нефинансового бизнеса (доставка еды и такси, онлайн-кинотеатр Оkkо, «СберЗвук», телемедицина, b2b-сервисы, облачные сервисы, услуги по кибербезопасности) выросла в 2,6 раза в третьем квартале, до 47,6 млрд рублей. За девять месяцев 2021 года — до 121,7 млрд рублей. Убыток от нефинансового бизнеса за квартал вырос до 13 млрд рублей, за аналогичный период 2020 года была прибыль — 18,2 млрд рублей.

Оборот в сегменте электронной торговли («СберМаркет», «СберМегаМаркет», Delivery Club, «Самокат», «Кухня на районе») в третьем квартале вырос в 10 раз год к году и составил 28,1 млрд рублей (в части доли «Сбера» от СП с VK). Больше всего — за счёт «СберМаркета» и «Самоката».

Выручка от совместного предприятия — 15 млрд рублей, убыток — 8,4 млрд рублей.

«СберМаркет» увеличил оборот в три раза до 13,3 млрд рублей, заказов стало в 1,5 раза больше, чем в прошлом квартале. За счёт подписки «СберПрайм» количество клиентов «Сбермаркета» превысило 1 млн человек в месяц.

Оборот «СберМегаМаркета» вырос в 2,3 раза по сравнению с предыдущим кварталом, до 6 млрд рублей.

Выручка от сегмента развлечений («СберИгры», «СберЗвук», Okko, «Афиша», «Рамблер/касса») выросла в 1,8 раз год к году, до 3,4 млрд рублей. Количество клиентов Оkkо c подпиской в третьем квартале выросло до 4,5 млн, клиентов «СберЗвук» — 3,7 млн, из них 3,3 млн — с подпиской «СберПрайм».

Выручка облачных сервисов SberCloud выросла в 2,6 раз год к году, до 2,3 млрд рублей.

#новость #сбер #отчётность

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Андрей Гофманн

аналитики от VC врываются в тред

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1
new_comment

Комментарий про возврат советских вкладов.

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4
Артём Палённый

Ну по сути именно государство в лице сбербанка тогда присвоило труд рабочих людей.

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1
new_comment

Комментарий про монополию и зарплатное рабство.

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2
new_comment

Комментарий про то, что Сбер жирует на наши налоги.

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2
Виктор Булов

Кто этим пользуется? СберЗвук 😮

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2
Николай Карташов

Тоже не понимаю, ни одного человека ни знаю. Такое ощущение, что они с выручкой от комиссий шаманят в отчётах и перегоняют в нефинансовые

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–1
Максим Стрельцов

Комментарий про "где карту оформляли..."

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0
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