Выручка компании за девять месяцев составила почти 1 трлн рублей.

{"id":311654,"url":"https:\/\/vc.ru\/finance\/311654-vyruchka-ot-nefinansovogo-biznesa-sbera-v-tretem-kvartale-vyrosla-v-2-6-raza-do-47-6-mlrd-rubley","title":"\u0412\u044b\u0440\u0443\u0447\u043a\u0430 \u043e\u0442 \u043d\u0435\u0444\u0438\u043d\u0430\u043d\u0441\u043e\u0432\u043e\u0433\u043e \u0431\u0438\u0437\u043d\u0435\u0441\u0430 \u00ab\u0421\u0431\u0435\u0440\u0430\u00bb \u0432 \u0442\u0440\u0435\u0442\u044c\u0435\u043c \u043a\u0432\u0430\u0440\u0442\u0430\u043b\u0435 \u0432\u044b\u0440\u043e\u0441\u043b\u0430 \u0432 2,6 \u0440\u0430\u0437\u0430, \u0434\u043e 47,6 \u043c\u043b\u0440\u0434 \u0440\u0443\u0431\u043b\u0435\u0439","services":{"facebook":{"url":"https:\/\/www.facebook.com\/sharer\/sharer.php?u=https:\/\/vc.ru\/finance\/311654-vyruchka-ot-nefinansovogo-biznesa-sbera-v-tretem-kvartale-vyrosla-v-2-6-raza-do-47-6-mlrd-rubley","short_name":"FB","title":"Facebook","width":600,"height":450},"vkontakte":{"url":"https:\/\/vk.com\/share.php?url=https:\/\/vc.ru\/finance\/311654-vyruchka-ot-nefinansovogo-biznesa-sbera-v-tretem-kvartale-vyrosla-v-2-6-raza-do-47-6-mlrd-rubley&title=\u0412\u044b\u0440\u0443\u0447\u043a\u0430 \u043e\u0442 \u043d\u0435\u0444\u0438\u043d\u0430\u043d\u0441\u043e\u0432\u043e\u0433\u043e \u0431\u0438\u0437\u043d\u0435\u0441\u0430 \u00ab\u0421\u0431\u0435\u0440\u0430\u00bb \u0432 \u0442\u0440\u0435\u0442\u044c\u0435\u043c \u043a\u0432\u0430\u0440\u0442\u0430\u043b\u0435 \u0432\u044b\u0440\u043e\u0441\u043b\u0430 \u0432 2,6 \u0440\u0430\u0437\u0430, \u0434\u043e 47,6 \u043c\u043b\u0440\u0434 \u0440\u0443\u0431\u043b\u0435\u0439","short_name":"VK","title":"\u0412\u041a\u043e\u043d\u0442\u0430\u043a\u0442\u0435","width":600,"height":450},"twitter":{"url":"https:\/\/twitter.com\/intent\/tweet?url=https:\/\/vc.ru\/finance\/311654-vyruchka-ot-nefinansovogo-biznesa-sbera-v-tretem-kvartale-vyrosla-v-2-6-raza-do-47-6-mlrd-rubley&text=\u0412\u044b\u0440\u0443\u0447\u043a\u0430 \u043e\u0442 \u043d\u0435\u0444\u0438\u043d\u0430\u043d\u0441\u043e\u0432\u043e\u0433\u043e \u0431\u0438\u0437\u043d\u0435\u0441\u0430 \u00ab\u0421\u0431\u0435\u0440\u0430\u00bb \u0432 \u0442\u0440\u0435\u0442\u044c\u0435\u043c \u043a\u0432\u0430\u0440\u0442\u0430\u043b\u0435 \u0432\u044b\u0440\u043e\u0441\u043b\u0430 \u0432 2,6 \u0440\u0430\u0437\u0430, \u0434\u043e 47,6 \u043c\u043b\u0440\u0434 \u0440\u0443\u0431\u043b\u0435\u0439","short_name":"TW","title":"Twitter","width":600,"height":450},"telegram":{"url":"tg:\/\/msg_url?url=https:\/\/vc.ru\/finance\/311654-vyruchka-ot-nefinansovogo-biznesa-sbera-v-tretem-kvartale-vyrosla-v-2-6-raza-do-47-6-mlrd-rubley&text=\u0412\u044b\u0440\u0443\u0447\u043a\u0430 \u043e\u0442 \u043d\u0435\u0444\u0438\u043d\u0430\u043d\u0441\u043e\u0432\u043e\u0433\u043e \u0431\u0438\u0437\u043d\u0435\u0441\u0430 \u00ab\u0421\u0431\u0435\u0440\u0430\u00bb \u0432 \u0442\u0440\u0435\u0442\u044c\u0435\u043c \u043a\u0432\u0430\u0440\u0442\u0430\u043b\u0435 \u0432\u044b\u0440\u043e\u0441\u043b\u0430 \u0432 2,6 \u0440\u0430\u0437\u0430, \u0434\u043e 47,6 \u043c\u043b\u0440\u0434 \u0440\u0443\u0431\u043b\u0435\u0439","short_name":"TG","title":"Telegram","width":600,"height":450},"odnoklassniki":{"url":"http:\/\/connect.ok.ru\/dk?st.cmd=WidgetSharePreview&service=odnoklassniki&st.shareUrl=https:\/\/vc.ru\/finance\/311654-vyruchka-ot-nefinansovogo-biznesa-sbera-v-tretem-kvartale-vyrosla-v-2-6-raza-do-47-6-mlrd-rubley","short_name":"OK","title":"\u041e\u0434\u043d\u043e\u043a\u043b\u0430\u0441\u0441\u043d\u0438\u043a\u0438","width":600,"height":450},"email":{"url":"mailto:?subject=\u0412\u044b\u0440\u0443\u0447\u043a\u0430 \u043e\u0442 \u043d\u0435\u0444\u0438\u043d\u0430\u043d\u0441\u043e\u0432\u043e\u0433\u043e \u0431\u0438\u0437\u043d\u0435\u0441\u0430 \u00ab\u0421\u0431\u0435\u0440\u0430\u00bb \u0432 \u0442\u0440\u0435\u0442\u044c\u0435\u043c \u043a\u0432\u0430\u0440\u0442\u0430\u043b\u0435 \u0432\u044b\u0440\u043e\u0441\u043b\u0430 \u0432 2,6 \u0440\u0430\u0437\u0430, \u0434\u043e 47,6 \u043c\u043b\u0440\u0434 \u0440\u0443\u0431\u043b\u0435\u0439&body=https:\/\/vc.ru\/finance\/311654-vyruchka-ot-nefinansovogo-biznesa-sbera-v-tretem-kvartale-vyrosla-v-2-6-raza-do-47-6-mlrd-rubley","short_name":"Email","title":"\u041e\u0442\u043f\u0440\u0430\u0432\u0438\u0442\u044c \u043d\u0430 \u043f\u043e\u0447\u0442\u0443","width":600,"height":450}},"isFavorited":false,"embed":""} 791 просмотров

Чистая прибыль «Сбера» в третьем квартале выросла на 28,3% год к году, до 348,3 млрд рублей, а за девять месяцев — на 75,1%, до 978,1 млрд рублей.

Количество активных клиентов-физлиц выросло за квартал на миллион — до 102,8 млн человек. Количество пользователей приложения «Сбербанк Онлайн» увеличилось с 68,9 млн до 71,3 млн человек в месяц.

Операционный доход от банковского бизнеса вырос на 16,3% год к году, до 516 млрд рублей. Прибыль до налогообложения увеличилась на 16,5%, до 259,2 млрд рублей.

Выручка от нефинансового бизнеса (доставка еды и такси, онлайн-кинотеатр Оkkо, «СберЗвук», телемедицина, b2b-сервисы, облачные сервисы, услуги по кибербезопасности) выросла в 2,6 раза в третьем квартале, до 47,6 млрд рублей. За девять месяцев 2021 года — до 121,7 млрд рублей. Убыток от нефинансового бизнеса за квартал вырос до 13 млрд рублей, за аналогичный период 2020 года была прибыль — 18,2 млрд рублей.

Оборот в сегменте электронной торговли («СберМаркет», «СберМегаМаркет», Delivery Club, «Самокат», «Кухня на районе») в третьем квартале вырос в 10 раз год к году и составил 28,1 млрд рублей (в части доли «Сбера» от СП с VK). Больше всего — за счёт «СберМаркета» и «Самоката».

Выручка от совместного предприятия — 15 млрд рублей, убыток — 8,4 млрд рублей.

«СберМаркет» увеличил оборот в три раза до 13,3 млрд рублей, заказов стало в 1,5 раза больше, чем в прошлом квартале. За счёт подписки «СберПрайм» количество клиентов «Сбермаркета» превысило 1 млн человек в месяц.

Оборот «СберМегаМаркета» вырос в 2,3 раза по сравнению с предыдущим кварталом, до 6 млрд рублей.

Выручка от сегмента развлечений («СберИгры», «СберЗвук», Okko, «Афиша», «Рамблер/касса») выросла в 1,8 раз год к году, до 3,4 млрд рублей. Количество клиентов Оkkо c подпиской в третьем квартале выросло до 4,5 млн, клиентов «СберЗвук» — 3,7 млн, из них 3,3 млн — с подпиской «СберПрайм».