Выручка от нефинансового бизнеса «Сбера» в третьем квартале выросла в 2,6 раза, до 47,6 млрд рублей Статьи редакции
Выручка компании за девять месяцев составила почти 1 трлн рублей.
Чистая прибыль «Сбера» в третьем квартале выросла на 28,3% год к году, до 348,3 млрд рублей, а за девять месяцев — на 75,1%, до 978,1 млрд рублей.
Количество активных клиентов-физлиц выросло за квартал на миллион — до 102,8 млн человек. Количество пользователей приложения «Сбербанк Онлайн» увеличилось с 68,9 млн до 71,3 млн человек в месяц.
Операционный доход от банковского бизнеса вырос на 16,3% год к году, до 516 млрд рублей. Прибыль до налогообложения увеличилась на 16,5%, до 259,2 млрд рублей.
Выручка от нефинансового бизнеса (доставка еды и такси, онлайн-кинотеатр Оkkо, «СберЗвук», телемедицина, b2b-сервисы, облачные сервисы, услуги по кибербезопасности) выросла в 2,6 раза в третьем квартале, до 47,6 млрд рублей. За девять месяцев 2021 года — до 121,7 млрд рублей. Убыток от нефинансового бизнеса за квартал вырос до 13 млрд рублей, за аналогичный период 2020 года была прибыль — 18,2 млрд рублей.
Оборот в сегменте электронной торговли («СберМаркет», «СберМегаМаркет», Delivery Club, «Самокат», «Кухня на районе») в третьем квартале вырос в 10 раз год к году и составил 28,1 млрд рублей (в части доли «Сбера» от СП с VK). Больше всего — за счёт «СберМаркета» и «Самоката».
Выручка от совместного предприятия — 15 млрд рублей, убыток — 8,4 млрд рублей.
«СберМаркет» увеличил оборот в три раза до 13,3 млрд рублей, заказов стало в 1,5 раза больше, чем в прошлом квартале. За счёт подписки «СберПрайм» количество клиентов «Сбермаркета» превысило 1 млн человек в месяц.
Оборот «СберМегаМаркета» вырос в 2,3 раза по сравнению с предыдущим кварталом, до 6 млрд рублей.
Выручка от сегмента развлечений («СберИгры», «СберЗвук», Okko, «Афиша», «Рамблер/касса») выросла в 1,8 раз год к году, до 3,4 млрд рублей. Количество клиентов Оkkо c подпиской в третьем квартале выросло до 4,5 млн, клиентов «СберЗвук» — 3,7 млн, из них 3,3 млн — с подпиской «СберПрайм».
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