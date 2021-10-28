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Финансы
Евгения Евсеева

«Альфа-банк» отключил части клиентов бесплатные push-уведомления о покупках Статьи редакции

Бесплатные push-уведомления останутся только для подтверждения операций.

179 179 комментариев
3752 просмотров

Замглавреда журнала «Холод» Михаил Зеленский рассказал на своей странице в Facebook, что «Альфа-банк» прислал ему уведомлении о подключении платных push-уведомлений, хотя до этого он получал их бесплатно.

По его словам, банк предлагает выбрать между тремя типами уведомлений:

  • Только push-уведомления — бесплатно.
  • Push-уведомления с SMS на случай, если не придёт уведомление — 59 рублей в месяц.
  • Только уведомления по SMS — 99 рублей в месяц.

При этом выбрать вариант с бесплатными уведомлениями нельзя, выяснил Зеленский. В техподдержке банка ему объяснили, что он доступен только клиентам с «пакетом услуг», которые больше не оформляются.

В «Альфа-банке» пояснили vc.ru, что у некоторых клиентов (не более 3% от всех клиентов) действовал льготный период, во время которого уведомления были бесплатными, но теперь он заканчивается.

Льготный период у всех клиентов длился по-разному, конкретные сроки в «Альфа-банке» не уточнили. Например, в 2020 году пользователи уже жаловались на подключение платного информирования.

У всех остальных клиентов push-уведомления о покупках уже платные. Исключение — премиальные и зарплатные клиенты, а также подтверждение операций, когда в уведомлении приходит код от банка.

При этом в тарифах банка указано, что бесплатные push-уведомления доступны только клиентам с пакетами «Оптимум», «Комфорт», «Комфорт!» и «Оптимум!», у остальных клиентов только два варианта — push-уведомления с SMS и только SMS.

#новость #альфабанк

179 179 комментариев
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179 комментариев
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Альфа-Банк

Да, за дополнительные услуги мы берём комиссию. Это было и в архивных пакетах услуг, и в новых тарифах.

Но в архивных тарифах клиенты платят за пакет услуг, поэтому мы предложили им выбрать варианты подписок на информирование. Так мы не стали увеличивать стоимость обслуживания для всех из-за роста тарифов у операторов связи.

Сейчас мы открываем бесплатные тарифы, поэтому за дополнительную услугу смс и пуш-информирования есть комиссия.

Платные пуши — это только уведомления о покупках. Пуши для подтверждения покупок по карте, переводов-платежей в приложении и прочих операций всегда бесплатные. А ещё клиенты всегда могут проверять счёт бесплатно в любое время в нашем мобильном приложении 👌

Ответить
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Константин Полухтин

Никогда не было, и вновь опять. Альфа-банк.

Ответить
44
Игорь Крафт

Лаааааай лааааай лалалалла лалала лаЛааааааай ...лалалала лалалаай лалаай лалалаай .....ПРОЩАЙ ...НИЧЕГО НЕ ОБЕЩАААЙ ...

Ответить
12
Вторичный пистолет

в очередной раз

Ответить
32
Sergei Solo

Насколько помню, правила Apple AppStore запрещают брать плату за push уведомления

Ответить
22
George Ymydykov

Все верно:

3.2.2 Unacceptable
...
(ii) Monetizing built-in capabilities provided by the hardware or operating system, such as Push Notifications, the camera, or the gyroscope; or Apple services, such as Apple Music access or iCloud storage.

Ответить
12
colorless

Повод написать claim пожалуй

Ответить
8
Вторичный пистолет

А нечего сlaim-ить то.
Если бы они продавали Push only, то можно было бы и за-сlaim-ить, но они (как и абсолютно все остальные банки увы) продают нам СМС в комплекте с push.

Гнустно, но ничего не попишешь ((

Ответить
0
colorless

push они теоретически тоже продают, просто не все пуши будут приходить на бесплатном тарифе, а только на секьюрные коды + реклама

Но так да, не подкопаться типа...

Ответить
0
Вторичный пистолет

О чём и речь
и тинькофф и райф и сбер и все так делают

Я наоборот удивлён, что альфа вообще делала такой эксперимент и давала их без смс обременения.
А теперь снова как у всех

Ответить
0
Даниил Мельник

Ну прям с души отлегло. А нет. Ведь хотелось, все-таки, иметь хоть какие-нибудь преимущества использования АльфаБанком.
Чтобы когда я в очередной раз вспомню о том, сколько трэдов на VC по запросу "АльфаБанк", и какого они характера, у меня была хотя бы одна, сильная причина, почему я продолжаю ими пользоваться.

Ответить
2
Вторичный пистолет

Ведь хотелось, все-таки, иметь хоть какие-нибудь преимущества использования АльфаБанком

хахаха
Кстати да, это единственное чем они могли бы понтоваться, но и тут нервы не выдержали ))0)
лол

Ответить
2
colorless

Автор кстати пишет, что это только для архивных тарифов.
А для остальных либо ничего, либо пуши+смс за 99р. Так что возможно все таки имеет смысл закляймить приложуку в appstore, как только такое случится лично со мной например.

Ответить
0
Вторичный пистолет

App Store дает 90 дней на подачу жалобы с момента первого скачивания приложения.
Но ничего не выйдет, они не продают пуши индивидуально. Чем и пользуются ((

Ответить
0
Aleksey Bobkov

необходимо заабузить их массово

Ответить
0
Даниил Славин

Напишите как))

Ответить
0

Комментарий удален

Dmitriy Gubskiy

Они даже своим сотрудникам платят по 1485 рублей в месяц (на определенной вакансии). А в режиме работы написано 24 минуты в день. Всё понятно уже! Человек для них уже не считается нормой. Лучше уходить от них подальше. Даже Дима Гордей их пиарит. Странно конечно!

Ответить
3
Aleksey Bobkov

что еще за дима гордей

Ответить
1
Вадим Парамонов

Один полу-покер в полу-кедах (видеоблохер)

Ответить
1
Aleksey Bobkov

слышу в первый и последний раз

Ответить
15
Вадим Парамонов

Мне бы Ваш девственный нетронутый рассудок в таком случае, это прекрасно, совершенно ничего не упущено.

Ответить
2
Aleksey Bobkov

я не пользуюсь мусором типа "рекомендаций", смотрю только то, на что подписан

Ответить
0
Даниил Мельник

Рекомендации рекомендуют то, что вам может понравиться) Чтобы оттуда исчез трешняк надо просто нажимать "Не интересует"))
А про Гордея ютуб-деятель это. Снимает не самый умный контент, в основном рассчитанный на подростков)

Ответить
0
Aleksey Bobkov

ютуб не знает, что мне может понравиться, это эвристический анализ, он может только трендовый трэш подсовывать, что смотрит большинство

Ответить
1
Даниил Мельник

Ни в одном сервисе рекомендации не работают по принципу проталкивания уже "трендового". Это можно понять, если хотя бы раз залезть в Творческую Студию. Они рекомендуют то, что понравилось похожим пользователям.
Будете отказываться от рекомендаций Ютуб так ничего и не поймёт, что нужно предлагать. Так и будет всякий трэш. Самому порой страшно вспоминать, что изначально предлагал мне например ютуб.

Ответить
0
Giant Schlong

Может, человеку в принципе не нужны рекомендации. Никакие

Ответить
0
Даниил Мельник

Почему нет. Но без них тяжелее контент искать. Хуже того выдача на Ютубе всё равно персонализированная. Кроме листа с рекомендациями посередине, там и остальное выдаёт в зависимости от предпочтений.
Про подписки была бы радость, если бы все каналы всегда пилили годноту.

Ответить
0
Giant Schlong

Кроме листа с рекомендациями посередине

В смысле посередине? Я когда что-то ищу на Ютюбе, мне просто выдаёт бесконечный лист видосов. А как у вас? Типа справа и слева от него что-то?

Ответить
0
Aleksey Bobkov

Они рекомендуют то, что понравилось похожим пользователям.

это называется коллаборативная фильтрация и только так и можно делать рекомендации, но это черный ящик и никакие "умные" алгоритмы больше не работают

Ответить
0
Даниил Мельник

Ну ясно в общем. Не работают, но почему-то с 2013-го года Ютуб в основном активно рос из-за введения рекомендаций. Так же как и Спотифай, не говоря уже о ТикТоке. Ладно, не удалось переубедить так не удалось.

Ответить
0
Aleksey Bobkov

так пипл мусор с удовольствием и хавает им все в радость. Спотифай смог удачно за год предложить две песни, остальное все простейшие избитые подборки по стилям/годам/группам определенного времени + там тот же контент что и у остальных от трех мировых мейджоров, уникальная бд музыки только у вк есть

Ответить
0
Иван Иван

например тем кто доставляет карты?

Ответить
0
Николай Сорокин

Брать деньги за смс и пуши. На чем еще Альфа-банк не пытался заработать?

Ответить
9
colorless

Пока еще приложение бесплатное, но придет день, когда из appstore надо будет его покупать за 299р :D

Ответить
18
George Ymydykov

а потом когда продадут всем клиентам, переведут на платную месячную подписку?)

Ответить
2
Николай Сорокин

Нет, будут деньги за выпуск обновлений брать.

Хотите исключить тупого бота из чата поддержки? Купите подписку на нормальную службу поддержки :)

Ответить
3
George Ymydykov

Тем временем продакты в Альфе:

Ответить
10
loginov

100 лет назад когда переключал каналы на тв, попал на эту передачу , они там английский вроде учили.

Ответить
1
Igor Kachura

Ну вообще лет дцать назад личный кабинет на сайте у них был платным. История как мы знаем циклична.

Ответить
1
Сергей

А потом введут подписку на защиту от мошенников. Если не оплатил – будут звонить каждый час с разных номеров.

Ответить
0
Дмитрий Чепиков

Вы идеи не подкидывайте им)

Ответить
3
Aleksandr Efimov

раньше платное было

Ответить
1
colorless

Я помню, первые год-два после появления была месячная комиссия.

Ответить
0
Nikita Ilevskii

За последние 5 лет альфа совсем скатился в адскую говнину. Придется полностью уходить в Тинькоф

Ответить
10
Pavel Cherkaev

эскобар.жпг

Ответить
6
Nikita Ilevskii

В тинькове хотя бы не надо 30 минут тратить в отделении, чтобы новую карту получить

Ответить
2
Якина Екатерина

И там тоже платить комиссию за уведомления?) Эта комиссия у всех банков есть. Не поняла, в чём тут новость.

Ответить
0
Aleksey Bobkov

альфа очень интересный банк.
Столкнулся с их беспределом на выходных: на кредитке была просрочка по платежам, решил закрыть разом всю оставшуюся сумму. Пополнил баланс до +0,16 рублей и спокойно ложусь спать.
На следующий день вечером случайно зашел в приложение и вижу на балансе -1190 рублей (а ниже общая задолженность 2715, 43 рубля). Думаю что за херня пишу в саппорт, никто не отвечает, ложусь спать.
На следующее утро вижу: на балансе -1190 рублей (а общая задолженность УЖЕ 3906,08 рубля).
Хорошо устроились, саппорт в итоге соизволил ответить, что -1190 р. это плата за годовое обслуживание(!) Креду я оформлял в декабре.
То есть они подождали пока я погашу карту в ноль, а потом сразу под шумок выкатили мне новый платеж и так как у меня не было столько денег на балансе, то загнали меня в технический овердрафт с бешенными процентами хер пойми откуда.
В саппорте за несколько дней кроме какой то внезапной абонентки так и не ответили ничего по делу, сделали лишь отписку, что звоните на такой то номер и там все выясняйте.
Закинул эти 1190 рублей. но остальноый "долг" остался, помимо всего прочего альфа позволяет себе списывать в пользу себя средства с других дебитных карт как хочет.
Такого дна я еще не видел

Ответить
10
Роман Александров

Закинули и продолжали пользоваться? А Вы сударь, знаете толк в извращениях

Ответить
6
Aleksey Bobkov

я не пользуюсь уже больше года, у меня там зарплатная карта, с которой они списывают в свою пользу как хотят

Ответить
0
Aleksey Bobkov

что делать, пост пилить в приемную? помогите

Ответить
0
Тимур Петров

Напиши номер карты, срок действия и 3 цифры на оборотке, будем разбираться.

Ответить
5
Aleksey Bobkov

и 3 цифры на оборотке

альфа настолько охерели, что теперь пишут ВСЕ данные на одной стороне) я был в ахере, когда получил последнюю карту у них

Ответить
1
Dark Falcon
Ответить
1
Евгений Плужников

Под Тинькофф косят

Ответить
0
Aleksey Bobkov

надо на них пожаловаться в мастеркард о том, что гайды по секьюрности попирают

Ответить
1
Евгений Плужников

Мастеркард разрешает так делать точно. Кстати я часто вижу как люди платят картой переворачивая ее именно реквизитами, кто одобрил такой дизайн загадка. Почему вообще в 2021 г. реквизиты пишут на карте? Ну напишите вы последние 4 цифры и все, остальное можно посмотреть в приложение, пусть будет так по умолчанию, и добавьте опцию отдельно при желании печать реквизитов на карте. @Тинькофф когда вы это сделаете, я вообще вашим пластиком боюсь пользоваться, он реально не безопасен.

Ответить
0
Вторичный пистолет

Ну лан прибедняться то )))
скажи когда ты последний раз настоящим пластиком оплачивал?

Я свои карточки последний раз видел в день их получения, а дальше только их копии в кошельке в телефоне и видел

Ответить
0
Aleksey Bobkov

@Альфа-Банк

Ответить
0
Lyonich

Похоже на предсмертные конвульсии))

Ответить
9
Billy Jean

Да прям, там денег до жоры. Но их много то не бывает

Ответить
2
Nikita Zuborev

Нет, я понимаю платные СМС — банк сам платит сотовым операторам за них. Тут уже вопрос лояльности брать деньги с клиентов или тратить из своих. Но пушки-то условно бесплатны в доставке до клиента в любом количестве. Это же банальные деньги из воздуха как.

Только подумал, что Альфачи начали понемногу исправляться, перестали обманывать в таких количествах как раньше. И вот опять, стреляют себе в ногу, идиоты) Снова отправляются прямиком на дно! Пора опять закрывать у них все карты

Ответить
8
Альфа-Банк

Уведомления о покупках через смс или пуш — это дополнительная услуга. Сейчас обслуживание бесплатное, поэтому за неё есть комиссия.
История операций есть в приложении, она доступна в любой момент.
Пуши с кодами для подтверждения операций бесплатные.

Ответить
0
Александр Дунаев

Попробуйте списать плату за пуши спустя пару дней как с квазикеш после обработки операции. Никто и не заметит (почти никто). Сошлётесь на тарифы банка, страница 876 пункт 1256546. Нормально будет

Ответить
1
Aleksey Bobkov

Только подумал, что Альфачи начали понемногу исправляться, перестали обманывать в таких количествах как раньше.

с чего вдруг?

Ответить
0
Nikita Zuborev

В сравнении с "бесплатными" картами начала '10, которые работают только при покупке пакета услуг, условия стали более прозрачными. Хотя и оставались обманывающие операторы в отделениях банка, но все навязанные платники отключались вручную в приложении.

Ответить
0
Aleksey Bobkov

пакеты услуг это вообще сюр, единственный "банк", где такое видел вообще

Ответить
0
Виктор Булов

Под конец года надо бабло любыми способами с клиентов стричь. Скоро будут списывать комиссии просто за покупку пакета в магазине

Ответить
7
Альфа-Банк

Это не так, Виктор.
Пуши о покупках по карте — это дополнительная услуга, поэтому за неё есть комиссия. Пуши с кодами для подтверждения операций бесплатные.

Ответить
0
Искатель

Здравствуйте, уважаемый Альфа-Банк.

Скажите, пожалуйста, если пуши и смс о покупках у вас платная "дополнительная" услуга, то каким образом вы исполняете свою обязанность об информировании клиентов о каждой операции согласно ч. 4. ст. 9 Закона о национальной платежной системе? Взимание комиссии за исполнение ваших обязанностей, установленных действующим законодательством, незаконно. Поэтому у вас должен быть хотя бы один бесплатный способ информирования клиентов об операциях. Также как всегда должен быть хотя бы один бесплатный способ погашения задолженности по кредиту по месту заключения договора с клиентом.

"Оператор по переводу денежных средств обязан информировать клиента о совершении каждой операции с использованием электронного средства платежа путем направления клиенту соответствующего уведомления в порядке, установленном договором с клиентом."

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_115625/b0062cfb1c3cae710d57f0557303e78760a31d16/ ред.

Ответить
2
Кристина Толочко

Так говорите, как будто вы первый раз слышите, что банки берут комиссию, за подобные уведомления, в других банках аналогичная ситуация

Ответить
0
Норрин Радд

а смс предложения взять кредитку шлют регулярно )

Ответить
6
Dmitriy Gubskiy

Лучше не брать кредитку.

Ответить
3
Вторичный пистолет

отбивать деньги надо

Ответить
0

Комментарий удален

Комментарий удален

Игнат Смирнов

Платные push-и? Лол что? Скоро за вход в отделение и дыхание внутри придётся платить.

Ответить
6
Gleb Tyutikov

Не только за вход.
1. С момента входа - посекундная тарификация.
2. Платные талоны электронной очереди.
3. Платная ручка шариковая для подписи документов.
4. Платная вода в куллере.
5. Платный выход из отделения.
6. Платный вход в кассу.
7. Платное общение с менеджером.

Ответить
1
Кирилл Быков

Тинькоф отписался, что тоже платные, в сбере - либо смс либо пуш, тоже платные... это тренд, как сервисный сбор в яндекседе

Ответить
0
Лукас Лойс

Интересно, будут брать плату за пуши с предложением оформить кредит или какую еще хуергу?

Ответить
6
Альфа-Банк

Речь только про пуш-уведомления о покупках. Все остальные пуши бесплатные, включая пуши с кодами подтверждения покупок и переводов, сервисные пуши с напоминанием о платеже, изменением ставок по накопительным счетами и так далее.

Ответить
–6
Тимур Петров

Речь только про пуш-уведомления о покупках

Вы че ..... ? Это 90% операций по карте

Ответить
2
Тимур Петров

Раньше Альфа был топ банк, пользовались уважением, обслуживание дороже конкурентов, но качество и сервис лучше всех, зарплаты выше рынка.
Такое ощущение, что за последние несколько лет вы все похерили. Не понимаю, что случилось то, даже госбанки лучше вас, а это уже повод задуматься.

Ответить
0
KINCH

За пуши деньги брать... Черти 😂

Ответить
1
Альфа-Банк

Да, за дополнительные услуги мы берём комиссию. Это было и в архивных пакетах услуг, и в новых тарифах.

Но в архивных тарифах клиенты платят за пакет услуг, поэтому мы предложили им выбрать варианты подписок на информирование. Так мы не стали увеличивать стоимость обслуживания для всех из-за роста тарифов у операторов связи.

Сейчас мы открываем бесплатные тарифы, поэтому за дополнительную услугу смс и пуш-информирования есть комиссия.

Платные пуши — это только уведомления о покупках. Пуши для подтверждения покупок по карте, переводов-платежей в приложении и прочих операций всегда бесплатные. А ещё клиенты всегда могут проверять счёт бесплатно в любое время в нашем мобильном приложении 👌

Ответить
–51
ihovsky

Apple запрещает брать дополнительную плату за push-уведомления. Как вы это объясните?

Ответить
16
Альфа-Банк

Речь идёт только об уведомлениях по операциям. Все остальные пуши и смс бесплатные.

Ответить
–6
Nikita Zuborev

То есть можно нарушать правила, если на полшишечки?

Ответить
13
KINCH

То есть можно нарушать правила, если на полшишечки?

Надо фемкам об этом рассказать 🙂

Ответить
0
colorless

Реклама кредиток то херачит не переставая.

Более того, вы теперь еще и список транзакций парсите, недавно получил пуш аля "вы купили то то, а не хотите ли кредитку что бы еще купить со скидкой?".

Чет вы скатываетесь прямо на дно, спасибо втбшной команде упырей.
Фридман, просыпайся, твои управленцы обосрались.

Ответить
4
Виктор Булов

А ещё клиенты всегда могут проверять счёт бесплатно в любое время в нашем мобильном приложении

Ну это просто шик. Бесплатно можно счёт посмотреть в приложении, инновационное решение.

Ответить
9
Aleksey Bobkov

продаёте счёт в приложении?
нет показываем

Ответить
3
Аркадий Дорога

Кросивое!

Ответить
0
Alexander Eskin

Я, кстати, помню, как пару лет назад был слегка удивлен, когда Альфа мне выставила счет за использование приложения. 150р что ли. Пустячок, а приятно. Может, это уже архивный тариф, не знаю. Альфой пользоваться перестал.

Ответить
2
Альфа-Банк

Уведомления о тратах считаются доп. услугой. А приложение входит в тариф обслуживания. Там можно бесплатно отслеживать всю информацию.

Ответить
–5
Вторичный пистолет

А приложение входит в тариф обслуживания.

Вы только закапываете себя такими ответами

Ответить
3
colorless

А чего они могут сказать? Что их эффективные менеджеры придумали как показатели повысить перед НГ? ))

Ответить
0
Вторичный пистолет

Заработаете то больше, чем потеряете на негативе?)

Ответить
0
Кирилл Богомолов

А разве приложение не разрабатывалось с целью того, чтобы клиенты могли получать бесплатные push уведомления по операциям вместо платных смс? Такой способ сокращал ваши расходы на отправки смс. А теперь для того, чтобы пришло напоминание о платеже по кредитной карте нам нужно платит 59 рублей? Красиво и грустно.

Ответить
7
Альфа-Банк

Это касается только пуш-уведомлений об операциях. За пуши с подтверждением покупки, напоминанием о платеже комиссии нет. Это сервисные уведомления — они всегда бесплатны.

Ответить
–4
BearStrikesBack

Альфа-Банк - для ̶у̶м̶н̶ы̶х̶ ̶и̶ ̶с̶в̶о̶б̶о̶д̶н̶ы̶х̶ ебиков и додиков.

Ответить
6
Сергей Хахалев

как понять, платные у меня пуши или бесплатные?

Ответить
2
Aleksey Bobkov

следить каждый день за левыми списаниями с баланса

Ответить
6
Альфа-Банк

Вот так: нажать на имя в левом верхнем углу → Настройки → Операции по картам

Ответить
0
Сергей Хахалев

а там не написано платные они или бесплатные..

Ответить
1
Alex Moren

Вроде все выключено, красавчики)

Ответить
0
Илья Тюменцев

Спасибо, Ваше мнение очень важно для нас!

Ответить
3
Александр Дунаев

Ещё можно бесплатно зайти в офис (пока что) и бесплатно отстоять очередь (всегда), бесплатно пообщаться с новичком-консультантом и узнать о состоянии счёта. Количество визитов неограниченно

Ответить
3
Bitcoin HeadBrain

Что вы хотите, от банка...

Ответить
0
Paco Official

Позор!

Ответить
0

Комментарий удален

ALEH ator

Да кому упал ваш банк, если из-за каждой мелочи нужно явиться в отделение.
Ныне все должно решаться удаленно!

Ответить
0
Ivan Larionov

Вы серьезно? А теперь подскажите, каким образом рост тарифов у операторов связи сказался на пушах? Или у вас пуш-уведомления просто нереальное количество трафика едят, так, что это банку федеральных масштабов ощутимо?

Ответить
0
Путачок

Ахахах, ну и дно, брать деньги за бесплатные пуши))

Ответить
5
Евгений Плужников

К слову все берут, и тут ситуация странная тем что такой гавнобанк как Альфабанк их раньше не брал.

Ответить
0
colorless

Гондоны конечно.
У самого push бесплатные, у жены на альфа карте уже только 99р. Еще 1 такой шаг в сторону оговнения, и минус клиент с 2005 года :P лучше уж в открытку пойду, чем бывшую команду упырей втб работающих на коэфициенты содеражать.

Ответить
4
Vasya Pupkin

ещё 1 шаг...

Т. е. этот шаг вы проглотили и продолжили пользоваться?

Ответить
0
colorless

Ага, еще не наглотался :D

Ответить
0
Евгений Плужников

А где Пуши то бесплатные? Тут как у все стало, это точно не повод уходить.

Ответить
0
Кирилл Быков

У сбера так же уже давно, 60 руб. За пуш уведомления.

Ответить
0
Альфа-Банк

Вероятно, у вашей супруги бесплатный тариф, поэтому за дополнительную услугу смс и пуш-информирования есть комиссия. Это касается только уведомлений о покупках. Остальные пуши бесплатные.

Ответить
0
Alex Ondre

А у @Tinkoffbank Tinkoffbank сейчас уведомления все же тоже платные? Хотел открыть их карту по акции. Да ну нафиг, похоже они до @Alfabank скатились.))

Ответить
1
Тинькофф

Уведомления платные - 59 рублей в месяц. Нет, это не так)

Ответить
0
Aleksey Bobkov

сейчас уведомления все же тоже платные?

Уведомления платные - 59 рублей в месяц

Нет, это не так)

¯\_( ͡° ͜ʖ ͡°)_/¯

Ответить
9
Aleksey Bobkov

спосор тинькова псковский клуб противоречий,
в Пскове нет клуба противоречий

Ответить
9
Борис Хорьков

- сейчас уведомления все же тоже платные?
- Уведомления платные - 59 рублей в месяц

- похоже они до @Alfabank скатились
- Нет, это не так)

Ответить
2
Aleksey Bobkov

Сообщение удалено

Ответить
1
Тинькофф

Это же о другом)

Ответить
0
Aleksey Bobkov

мы не понимаем?

Ответить
1
Alex Ondre

Кстати, у вас в тарифах по открытию карты со счетами в валюте не понятно, написано "Для счетов в иностранной валюте — без условий". Т.е. это платно или нет?

Ответить
0
Тинькофф

Услуга «Оповещение об операциях» для карт, привязанных к счетам в рублях, долларах, евро или фунтах стерлингов, — платная.

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0
Alex Ondre

Имею в виду обслуживание карты вообще.

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0
Тинькофф

Сейчас у нас идет акция с бесплатным обслуживанием. В рамках одной карты вы можете открыть разные валюты - за них отдельно платить не нужно.

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0
Sht_Anton

Для держателей классической Tinkoff Black оповещения стоят 59 ₽ в месяц, если не подключена подписка Pro или сервис Tinkoff Premium

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0
Антон Большаков

Я правильно понимаю что в ежегодное списание средств за обслуживание карты эти пуши не учитываются ? Тогда вообще не понимаю за что берут эти ежегодные платежи ?)

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2
Денис Николаев

На смену термопасты на серверах

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1
Альфа-Банк

Карты сейчас оформляем с бесплатным обслуживанием.

А смс и пуш-уведомления о покупках — это дополнительная услуга. За неё, да, берём отдельную комиссию, как и другие банки.

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–4
Nikita Zuborev

Прямо все карты бесплатные? Тогда почему у меня по кредитке списываются полтора косаря в год?

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1
Альфа-Банк

Дебетовые карты бесплатные. У кредитных есть комиссия за годовое обслуживание.

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–2
Nikita Zuborev

Тогда возвращаемся к вопросу Антона. Что входит в годовую плату если не пакет услуг, в который было бы неплохо включить всё разом?

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0
colorless

не более 3% от всех клиентов

не боле 15000 тестовых пользователей с включенной комиссией за перетягивание

Не, ну лжецы же.

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2
Артем Демидович

как на пустом месте сделать копеечку- брать за пуши. Альфа вы и так давно превратились в говно-банк и ужасным обслуживанием. глючным приложением и убогими услугами. Так еще и за бесплатные пуши брать. фу

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2
Sht_Anton

а кто за пуши не берет деньги?

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0
Сергей

Альфа-Банк ты в очередной раз обосрался. Как хорошо, что я уже почти полностью отказался от ваших услуг, надеюсь до конца 2021 года перестать быть вашим клиентом. Нужно закрыть льготный кредит и все, свобода )

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2
Вторичный пистолет

Сейчас бы пользоваться Альфа-Банком в 2021 году

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2