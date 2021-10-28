«Альфа-банк» отключил части клиентов бесплатные push-уведомления о покупках Статьи редакции
Бесплатные push-уведомления останутся только для подтверждения операций.
Замглавреда журнала «Холод» Михаил Зеленский рассказал на своей странице в Facebook, что «Альфа-банк» прислал ему уведомлении о подключении платных push-уведомлений, хотя до этого он получал их бесплатно.
По его словам, банк предлагает выбрать между тремя типами уведомлений:
- Только push-уведомления — бесплатно.
- Push-уведомления с SMS на случай, если не придёт уведомление — 59 рублей в месяц.
- Только уведомления по SMS — 99 рублей в месяц.
При этом выбрать вариант с бесплатными уведомлениями нельзя, выяснил Зеленский. В техподдержке банка ему объяснили, что он доступен только клиентам с «пакетом услуг», которые больше не оформляются.
В «Альфа-банке» пояснили vc.ru, что у некоторых клиентов (не более 3% от всех клиентов) действовал льготный период, во время которого уведомления были бесплатными, но теперь он заканчивается.
Льготный период у всех клиентов длился по-разному, конкретные сроки в «Альфа-банке» не уточнили. Например, в 2020 году пользователи уже жаловались на подключение платного информирования.
У всех остальных клиентов push-уведомления о покупках уже платные. Исключение — премиальные и зарплатные клиенты, а также подтверждение операций, когда в уведомлении приходит код от банка.
При этом в тарифах банка указано, что бесплатные push-уведомления доступны только клиентам с пакетами «Оптимум», «Комфорт», «Комфорт!» и «Оптимум!», у остальных клиентов только два варианта — push-уведомления с SMS и только SMS.
Да, за дополнительные услуги мы берём комиссию. Это было и в архивных пакетах услуг, и в новых тарифах.
Но в архивных тарифах клиенты платят за пакет услуг, поэтому мы предложили им выбрать варианты подписок на информирование. Так мы не стали увеличивать стоимость обслуживания для всех из-за роста тарифов у операторов связи.
Сейчас мы открываем бесплатные тарифы, поэтому за дополнительную услугу смс и пуш-информирования есть комиссия.
Платные пуши — это только уведомления о покупках. Пуши для подтверждения покупок по карте, переводов-платежей в приложении и прочих операций всегда бесплатные. А ещё клиенты всегда могут проверять счёт бесплатно в любое время в нашем мобильном приложении 👌
Ну прям с души отлегло. А нет. Ведь хотелось, все-таки, иметь хоть какие-нибудь преимущества использования АльфаБанком.
Чтобы когда я в очередной раз вспомню о том, сколько трэдов на VC по запросу "АльфаБанк", и какого они характера, у меня была хотя бы одна, сильная причина, почему я продолжаю ими пользоваться.
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Ни в одном сервисе рекомендации не работают по принципу проталкивания уже "трендового". Это можно понять, если хотя бы раз залезть в Творческую Студию. Они рекомендуют то, что понравилось похожим пользователям.
Будете отказываться от рекомендаций Ютуб так ничего и не поймёт, что нужно предлагать. Так и будет всякий трэш. Самому порой страшно вспоминать, что изначально предлагал мне например ютуб.
так пипл мусор с удовольствием и хавает им все в радость. Спотифай смог удачно за год предложить две песни, остальное все простейшие избитые подборки по стилям/годам/группам определенного времени + там тот же контент что и у остальных от трех мировых мейджоров, уникальная бд музыки только у вк есть
альфа очень интересный банк.
Столкнулся с их беспределом на выходных: на кредитке была просрочка по платежам, решил закрыть разом всю оставшуюся сумму. Пополнил баланс до +0,16 рублей и спокойно ложусь спать.
На следующий день вечером случайно зашел в приложение и вижу на балансе -1190 рублей (а ниже общая задолженность 2715, 43 рубля). Думаю что за херня пишу в саппорт, никто не отвечает, ложусь спать.
На следующее утро вижу: на балансе -1190 рублей (а общая задолженность УЖЕ 3906,08 рубля).
Хорошо устроились, саппорт в итоге соизволил ответить, что -1190 р. это плата за годовое обслуживание(!) Креду я оформлял в декабре.
То есть они подождали пока я погашу карту в ноль, а потом сразу под шумок выкатили мне новый платеж и так как у меня не было столько денег на балансе, то загнали меня в технический овердрафт с бешенными процентами хер пойми откуда.
В саппорте за несколько дней кроме какой то внезапной абонентки так и не ответили ничего по делу, сделали лишь отписку, что звоните на такой то номер и там все выясняйте.
Закинул эти 1190 рублей. но остальноый "долг" остался, помимо всего прочего альфа позволяет себе списывать в пользу себя средства с других дебитных карт как хочет.
Такого дна я еще не видел
Мастеркард разрешает так делать точно. Кстати я часто вижу как люди платят картой переворачивая ее именно реквизитами, кто одобрил такой дизайн загадка. Почему вообще в 2021 г. реквизиты пишут на карте? Ну напишите вы последние 4 цифры и все, остальное можно посмотреть в приложение, пусть будет так по умолчанию, и добавьте опцию отдельно при желании печать реквизитов на карте. @Тинькофф когда вы это сделаете, я вообще вашим пластиком боюсь пользоваться, он реально не безопасен.
Нет, я понимаю платные СМС — банк сам платит сотовым операторам за них. Тут уже вопрос лояльности брать деньги с клиентов или тратить из своих. Но пушки-то условно бесплатны в доставке до клиента в любом количестве. Это же банальные деньги из воздуха как.
Только подумал, что Альфачи начали понемногу исправляться, перестали обманывать в таких количествах как раньше. И вот опять, стреляют себе в ногу, идиоты) Снова отправляются прямиком на дно! Пора опять закрывать у них все карты
Здравствуйте, уважаемый Альфа-Банк.
Скажите, пожалуйста, если пуши и смс о покупках у вас платная "дополнительная" услуга, то каким образом вы исполняете свою обязанность об информировании клиентов о каждой операции согласно ч. 4. ст. 9 Закона о национальной платежной системе? Взимание комиссии за исполнение ваших обязанностей, установленных действующим законодательством, незаконно. Поэтому у вас должен быть хотя бы один бесплатный способ информирования клиентов об операциях. Также как всегда должен быть хотя бы один бесплатный способ погашения задолженности по кредиту по месту заключения договора с клиентом.
"Оператор по переводу денежных средств обязан информировать клиента о совершении каждой операции с использованием электронного средства платежа путем направления клиенту соответствующего уведомления в порядке, установленном договором с клиентом."
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_115625/b0062cfb1c3cae710d57f0557303e78760a31d16/ ред.
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Да, за дополнительные услуги мы берём комиссию. Это было и в архивных пакетах услуг, и в новых тарифах.
Но в архивных тарифах клиенты платят за пакет услуг, поэтому мы предложили им выбрать варианты подписок на информирование. Так мы не стали увеличивать стоимость обслуживания для всех из-за роста тарифов у операторов связи.
Сейчас мы открываем бесплатные тарифы, поэтому за дополнительную услугу смс и пуш-информирования есть комиссия.
Платные пуши — это только уведомления о покупках. Пуши для подтверждения покупок по карте, переводов-платежей в приложении и прочих операций всегда бесплатные. А ещё клиенты всегда могут проверять счёт бесплатно в любое время в нашем мобильном приложении 👌
Реклама кредиток то херачит не переставая.
Более того, вы теперь еще и список транзакций парсите, недавно получил пуш аля "вы купили то то, а не хотите ли кредитку что бы еще купить со скидкой?".
Чет вы скатываетесь прямо на дно, спасибо втбшной команде упырей.
Фридман, просыпайся, твои управленцы обосрались.
А разве приложение не разрабатывалось с целью того, чтобы клиенты могли получать бесплатные push уведомления по операциям вместо платных смс? Такой способ сокращал ваши расходы на отправки смс. А теперь для того, чтобы пришло напоминание о платеже по кредитной карте нам нужно платит 59 рублей? Красиво и грустно.
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А у @Tinkoffbank Tinkoffbank сейчас уведомления все же тоже платные? Хотел открыть их карту по акции. Да ну нафиг, похоже они до @Alfabank скатились.))