«Циан» запланировал привлечь $54,6-64,7 млн на IPO Статьи редакции
Компания планирует выйти на биржи в Нью-Йорке и Москве.
- Cian PLC назвала ценовой диапазон в рамках IPO — от $13,5 до $16 за акцию. Компания может привлечь $54,6-64,7 млн, а продающие акционеры — от $191,3 млн до $226,7 млн (без опциона).
- Если опцион будет реализован, то сумма вырастет на $36,9-43,7 млн соответственно и общий максимальный объём сделки может достичь $291,4 млн или $335,1 млн.
- Согласно проспекту, акции продают структуры Elbrus Capital, Goldman Sachs, основателя «Циана» Дмитрия Демина и бывшего руководителя «Циана» Сергея Осипова.
- По итогам IPO в обращении окажутся 69 420 400 обыкновенных акций, исходя из этого, оценка всей компании может составить от $930 млн до $1,1 млрд.
- Сервис по поиску жилья планирует разместить американские депозитарные акции (ADS) головной компании Cian PLC под тикером CIAN.
- Для IPO всю компанию можно оценить в $1,3-1,9 млрд, рассказал «Ренессанс Капитал» во время звонка с инвесторами, писал Forbes. В 2021 году «Циан» находился на 12 месте в рейтинге издания самых дорогих компаний рунета с оценкой $763 млн.
- «Циан» основан в 2001 году. По собственным данным, у сервиса 20,3 млн уникальных пользователей в месяц по итогам первого полугодия 2021-го (включая данные сервиса N1). Выручка компании в 2020 году составила 3,97 млрд рублей против 3,6 млрд рублей годом ранее. Убыток — 627 млн рублей против 806 млн рублей.
- За первую половину 2021-го выручка выросла на 65%, до 2,7 млрд рублей, убыток — до 1,67 млрд рублей. Компания объяснила рост убытков реализацией опционной программы, привязанной к IPO, и отказа от монетизации в пандемийном 2020 году.
Самое веселое из проспекта "молодой и перспективной, но пока убыточной":
ADSs offered by us
4,042,400 ADSs, each representing one ordinary share.
ADSs offered by the Selling Shareholders
14,171,000 ADSs, each representing one ordinary share.
Ordinary shares to be outstanding after this offering
69,042,400 ordinary shares.
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