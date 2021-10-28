Созданная «Яндексом» компания ClickHouse привлекла $250 млн при оценке в $2 млрд Статьи редакции
Инвестиции направят на расширение штата и развитие международного бизнеса.
Ведущими инвесторами стали Coatue, Altimeter, в компанию также вложились основавшие её Index Ventures, Benchmark Capital, «Яндекс» и другие инвесторы, сообщили vc.ru в компании.
- Полученные средства компания направит на развитие бизнеса на международном рынке, расширение штата, разработку открытой системы управления данными и создание платных сервисов. Также ClickHouse планирует запустить облачную версию системы и предложить решения для крупного бизнеса.
Система позволяет обрабатывать большие массивы данных в реальном времени — до десятков триллионов записей и петабайтов данных. У неё высокая производительность, она может сохранять работоспособность после отказа некоторых составных частей, а также справляться с увеличением нагрузки, отметили в компании.
- ClickHouse была создана «Яндексом» и венчурными фондами Benchmark Capital и Index Ventures в сентябре 2021 года. Первый прототип системы появился в 2009 году, а в июне 2016 года «Яндекс» выложил технологию в открытый доступ.
- Сейчас систему используют Uber, Tesla, Spotify, Bloomberg, «ВКонтакте», Wildberries, Tencent, Alibaba, ByteDance и другие компании, рассказали в «Яндексе».
Здесь надо понимать специфику анализа данных. К примеру, у меня аналитика завязана на базе SQLite, где на обработку каких-то там 3-4 миллионов строк данных с тремя полями на каждое уходит 30-40 минут. И это на далеко не самом слабом сервере. Для меня это более, чем приемлемо, но опять же: это очень скромные объемы для анализа данных. Теперь добавьте к объёму хотя бы пару нолей и поймёте про что это все.
Круто. Яндекс как инкубатор для стартапов? Вот бы все так делали, а то во многих компаниях инициативу хоронят и еще потом из под NDA не вытащить ничего. Может предложить какой-то челендж в компаниях вроде ачивки для организации (способствует стартапам и росту инструментов). Хотя не могу предположить в каком сервисе это можно сделать. У Яндекса вообще есть рейтинг компаний?
политика Яндекса купить 20% вначале, потом выкупить весь. Других услових у них нету. А так да, Яндекс достаточно агрессивен в отношении стартапов. А инкубатора стартапов нормального внутри нету, всё сделано очень плохо в отношении стартапов внутри (хотя, возможно это я нарвался только так). А в плане поглошений Яндексом есть отличный список на вики (прикрепил)
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Инвестиции направят на расширение штата и развитие международного бизнеса.
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