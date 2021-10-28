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Финансы
Nazigul Jusupova

Созданная «Яндексом» компания ClickHouse привлекла $250 млн при оценке в $2 млрд Статьи редакции

Инвестиции направят на расширение штата и развитие международного бизнеса.

  • Ведущими инвесторами стали Coatue, Altimeter, в компанию также вложились основавшие её Index Ventures, Benchmark Capital, «Яндекс» и другие инвесторы, сообщили vc.ru в компании.

  • Полученные средства компания направит на развитие бизнеса на международном рынке, расширение штата, разработку открытой системы управления данными и создание платных сервисов. Также ClickHouse планирует запустить облачную версию системы и предложить решения для крупного бизнеса.

  • Система позволяет обрабатывать большие массивы данных в реальном времени — до десятков триллионов записей и петабайтов данных. У неё высокая производительность, она может сохранять работоспособность после отказа некоторых составных частей, а также справляться с увеличением нагрузки, отметили в компании.

  • ClickHouse была создана «Яндексом» и венчурными фондами Benchmark Capital и Index Ventures в сентябре 2021 года. Первый прототип системы появился в 2009 году, а в июне 2016 года «Яндекс» выложил технологию в открытый доступ.
  • Сейчас систему используют Uber, Tesla, Spotify, Bloomberg, «ВКонтакте», Wildberries, Tencent, Alibaba, ByteDance и другие компании, рассказали в «Яндексе».

#новости #яндекс

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17 комментариев
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Степан Разин

Продукт, за который Яндексу точно можно сказать спасибо

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51
keepomen

Лучше сказать спасибо не всему яндексу, а конкретно той команде которая разработала КХ

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–6
Вторичный пистолет

КХ бы не появилось без "Метрики" с зарплатами, средой и условиями, а открытой технология не стала бы без желания "Яндекса" (не говоря об отдельной компании).

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3
Денис Кулагин

Как же круто читать такие новости! Яндексу лучи успеха ☀️

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15
Максим Николаев

Яндекс стали монополистами, в этом мало хорошего.

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–2
Михаил Белов

В каком месте он монополист то? Смешно даже. Вы всех остальных как бы не замечаете?

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0
Вторичный пистолет

Миловидов — красавчик!

upd: Упомянули бы хоть. Парень почти в соло зачал этот продукт. ред.

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12
Denis Chupalov

Перечитал 2 раза, но непосвещенному понять невозможно о чем речь.. что это за система "позволяющая обрабатывать херабайты данных"? Каких данных, для чего, кто ей может пользоваться..

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3
Женя Гагарин

Быстрая база данных - по простому

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0
Andrey Shevtsov

Здесь надо понимать специфику анализа данных. К примеру, у меня аналитика завязана на базе SQLite, где на обработку каких-то там 3-4 миллионов строк данных с тремя полями на каждое уходит 30-40 минут. И это на далеко не самом слабом сервере. Для меня это более, чем приемлемо, но опять же: это очень скромные объемы для анализа данных. Теперь добавьте к объёму хотя бы пару нолей и поймёте про что это все.

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0
Вторичный пистолет

Круто. Яндекс как инкубатор для стартапов? Вот бы все так делали, а то во многих компаниях инициативу хоронят и еще потом из под NDA не вытащить ничего. Может предложить какой-то челендж в компаниях вроде ачивки для организации (способствует стартапам и росту инструментов). Хотя не могу предположить в каком сервисе это можно сделать. У Яндекса вообще есть рейтинг компаний?

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1
Макс Верстаппен

Где-то слышал что яндекс предлагает стартапам выкупить их очень дешево, а если они не соглашаются то делают копию и выжимают с рынка. Не знаю насколько это правда, но думаю такие случаи были.

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3
Mike R

политика Яндекса купить 20% вначале, потом выкупить весь. Других услових у них нету. А так да, Яндекс достаточно агрессивен в отношении стартапов. А инкубатора стартапов нормального внутри нету, всё сделано очень плохо в отношении стартапов внутри (хотя, возможно это я нарвался только так). А в плане поглошений Яндексом есть отличный список на вики (прикрепил)

Список поглощений «Яндекса»
Яндекс — лидер на российском рынке поисковых технологий, предоставляющий также широкий спектр…
ru.wikipedia.org
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1
Дмитрий Кузнецов

Очень скромный списочек, по сравнению с Гугловским.

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1
Роман Лукашев

Ну да, далеко ходить не надо, как просрали Punto Switcher, так и не реанимировали. Так что зачастую собака на сене.

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0
Alexander Romanov

Это что-то для компьютеров

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0
Денис Демидов

Пример того, что нужно делать что-то новое, что-то конкурентоспособное, а не клонировать ms office в рамках импортозамещения.

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0
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Финансы
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Созданная «Яндексом» компания ClickHouse привлекла $250 млн при оценке в $2 млрд Статьи редакции

Инвестиции направят на расширение штата и развитие международного бизнеса.

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