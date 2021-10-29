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Финансы
Маша Цепелева

Apple не получила $6 млрд за квартал из-за дефицита чипов — акции компании упали на 3% Статьи редакции

Выручка компании за квартал составила $83,4 млрд, это ниже прогнозов аналитиков.

  • Выручка Apple по итогам четвёртого квартала фингода выросла на 29% год к году. Это рекордное значение, но показатель впервые с 2018 года не оправдал ожиданий инвесторов в $85,1 млрд, сообщает «Интерфакс». Чистая прибыль Apple выросла с $12,7 млрд до $20,6 млрд за год.

  • Выручка от продажи iPhone за квартал увеличилась на 47%, до $38,9 млрд, эксперты ожидали $41,2 млрд. Дефицит чипов оказал более серьезное влияние, чем предполагали в компании. Apple недополучила выручку в $6 млрд в четвертом финквартале из-за проблем в цепочках поставок, рассказал WSJ финдиректор компании Лука Маэстри.

  • Продажи Mac выросли на 1,6%, до рекордных $9,18 млрд и привысили прогноз. Выручка от App Store, Apple Music, Apple Pay и iCloud выросла на 26%, до $18,28 млрд, тоже превысила прогноз.

  • Выручка от продаж iPad выросла на 21% до $8,25 млрд (прогноз $7,2 млрд), носимых устройств и аксессуаров — на 12%, до $8,79 млрд (прогноз $9,4 млрд).

  • Общая выручка Apple по итогам финансововго года выросла на 33%, до $365,82 млрд, чистая прибыль — на 65%, до $94,68 млрд.

  • После закрытия торгов акции компании упали на 3,53%.
Котировки Apple после закрытия торгов Nasdaq

#apple #новость #отчётность

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