Компания планирует потратить деньги на новые продукты, например, подбор обуви для детей и новые версии приложения.

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Кроме фонда Cabra VC в стартап вложились Flyer One VC и бизнес-ангелы клубов United Investors, Around Capital и частные инвесторы, рассказали vc.ru в Neasty.

Стартап основал в 2020 году в Калифорнии Артём Семьянов, бывший руководитель подразделения по машинному обучению в Prisma Labs. Neatsy разработал 3D-сканер, который определяет размер ноги и помогает выбрать подходящую модель кроссовок. Приложение работает только на iPhone X и новее — в них есть камера с технологией захвата глубины изображения TrueDepth.

Neatsy работает на базе искусственного интеллекта и определяет размер ноги с точностью до 1-2 мм. Обработка изображений происходит внутри телефона пользователя, данные не передаются.

Приложение Neatsy App Store

По собственным данным, это первое в мире подобное решение. 3D-сканер приложения работает на iPhone X и новее, где есть камера с технологией захвата глубины изображения TrueDepth для FaceID. Приложение доступно только на iOS, работает в США, Великобритании, Франции, Италии, Испании, Нидерландах, Канаде и России.

В 2020 году Neatsy привлекла первые инвестиции в $400 тысяч от группы русскоязычных бизнес-ангелов из США, сообщили в компании. В 2021 году стартап изменил направление развития и теперь ориентируется на маркетплейсы и бренды. Приложение позволяет на 39% снизить возврат обуви — в деньгах приносит $0,5 в месяц с каждого пользователя, говорят в Neatsy.

Neatsy продаёт встраиваемую на сайт технологию замера тела и персональные рекомендации на основе искусственного интеллекта для приложений магазинов (в формате SDK). Годовая выручка стартапа — $120 тысяч, он вышел на самоокупаемость.

Стартап планирует потратить деньги на новые сервисы — подбор ботинок и детской обуви, добавить определение плоскостопия и гиперпронации и запустить версии приложения для десктопа и Android.