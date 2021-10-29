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Финансы
Маша Цепелева

Сервис для подбора кроссовок по скану ноги Neatsy Артёма Семьянова привлёк $1 млн от Cabra VC и других Статьи редакции

Компания планирует потратить деньги на новые продукты, например, подбор обуви для детей и новые версии приложения.

14 14 комментариев
1664 просмотров

Кроме фонда Cabra VC в стартап вложились Flyer One VC и бизнес-ангелы клубов United Investors, Around Capital и частные инвесторы, рассказали vc.ru в Neasty.

Стартап основал в 2020 году в Калифорнии Артём Семьянов, бывший руководитель подразделения по машинному обучению в Prisma Labs. Neatsy разработал 3D-сканер, который определяет размер ноги и помогает выбрать подходящую модель кроссовок. Приложение работает только на iPhone X и новее — в них есть камера с технологией захвата глубины изображения TrueDepth.

Neatsy работает на базе искусственного интеллекта и определяет размер ноги с точностью до 1-2 мм. Обработка изображений происходит внутри телефона пользователя, данные не передаются.

Приложение Neatsy App Store

По собственным данным, это первое в мире подобное решение. 3D-сканер приложения работает на iPhone X и новее, где есть камера с технологией захвата глубины изображения TrueDepth для FaceID. Приложение доступно только на iOS, работает в США, Великобритании, Франции, Италии, Испании, Нидерландах, Канаде и России.

В 2020 году Neatsy привлекла первые инвестиции в $400 тысяч от группы русскоязычных бизнес-ангелов из США, сообщили в компании. В 2021 году стартап изменил направление развития и теперь ориентируется на маркетплейсы и бренды. Приложение позволяет на 39% снизить возврат обуви — в деньгах приносит $0,5 в месяц с каждого пользователя, говорят в Neatsy.

Neatsy продаёт встраиваемую на сайт технологию замера тела и персональные рекомендации на основе искусственного интеллекта для приложений магазинов (в формате SDK). Годовая выручка стартапа — $120 тысяч, он вышел на самоокупаемость.

Стартап планирует потратить деньги на новые сервисы — подбор ботинок и детской обуви, добавить определение плоскостопия и гиперпронации и запустить версии приложения для десктопа и Android.

  • В августе 2021 года Gap купил Drapr — портфельный стартап Cabra VC. Drapr разработал виджет для интернет-магазинов, который помогает покупателю увидеть на 3D-модели, как сидит одежда.

#новость #neatsy

14 14 комментариев
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14 комментариев
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Andrey Smalkov

Круто. Успехов им. Проект классный и имеет большой потенциал.
P.s. Вроде только вчера были на митапе с этим человеком в уютном коворкинге @steford и вот уже продолжение информации о инвестициях в проект. Все в этом мире возможно, главное сильно захотеть 🔥✊🏻 ред.

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7
Андрей Прокофьев

накидаю идей для будущих стартаперов:
подбор перчаток по скану руки
подбор шапки по скану лица
подбор трусов по скану писюна

кто берет идею в оборот, с вас 5% процентов авторских мне

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5
Mik Petrov

Подбор лапши по типу ушей

Ответить
7
Andrey Smalkov

Это же движок, потом можно все что угодно подобрать) за вас они уже все придумали 😂

Ответить
1
Олег Павлов

подбор трусов по скану писюна

Сканы писюна потом по всему даркнету ищи :)

Ответить
0
Andrey Smalkov

Если бы ваш писюн ещё кого-то интересовал )

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0
Aleksandr P

Вы серьезно? 1 млн за абсолютно бесполезный сервис)) И как же мы до этого жили без скана ноги)))опять мусорные инвестиции

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0
vmp

Для интернет-магазинов самое то.
Тут в обычном магазине приходится десяток моделей обуви перемерять, прежде чем получится подобрать что-то подходящее. Хотя хороший продавец резко сокращает это количество.

Ответить
3
qnafin

Ценность не в сканировании ног(хотя и это можно монетизировать:)). А в том чтобы как можно больше продать.

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0
Символический лолипоп

"как можно больше продать."
как можно меньше вернуть

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1
Дмитрий Банников

Круто. Надо попробовать в деле приложение

Ответить
2
Евгений Попов

Поздравляю команду! Очень приятно слышать про такие проекты из России.

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1
Семен Переделкин

Ну норм вроде, не бесполезная штука.

P.S. Как же меня бесит выражение "бизнес-ангелы".

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–1
Вадим Чиняев

бизнес шайтаны?

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0
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