После переименования Facebook в Meta инвесторы перепутали компании и подняли на 26% акции производителя Meta Materials Статьи редакции
Инвесторы уже не в первый раз путают компании с похожими названиями — например, Clubhouse с Clubhouse Media Group и Signal с Signal Advance.
Во время работы биржи акции канадской Meta Materials выросли на 4,8%, на постмаркете — на 26%, пишет Bloomberg. Она производит «метаматериалы» — композитные материалы, состоящие из металлов, пластмассы и других.
28 октября компания Facebook сменила название на Meta, так как хочет ассоциироваться не с соцсетью, а с «метавселенной». Она начнёт торговаться на бирже под тикером MVRS с 1 декабря, пишет CNBC. Сейчас тикер прежний — FB.
Гендиректор Meta Materials Джордж Паликарас написал в Twitter, что хотел бы «сердечно поприветствовать Facebook в метавселенной».
- Это не первый раз, когда инвесторы ошиблись. В январе 2020 года после совета Маска использовать мессенджер Signal инвесторы перепутали его с маленькой компанией Signal Advance и подняли акции последней на 1100%.
- А в феврале после стрима Маска в Clubhouse они захотели купить акции соцсети, но вложились в владельца TikTok-хаусов Clubhouse Media Group и подняли его акции на 100%.
- Инвесторы дважды путали китайскую Zoom Technologies с сервисом видеосвязи Zoom — в 2019 году они подняли цену акций Zoom Technologies на 47 000%, а в 2020-м — на 557%.
Владелец интернет-магазина Corsa shop Сергей Вермиевский рассказал, как продвигает свой бизнес с помощью блогеров-олимпийцев, почему не использует дропшиппинг и как виртуальный маркетолог Макс помог за четыре дня продать товар на 62 000 ₽.
Инвесторы уже не в первый раз путают компании с похожими названиями — например, Clubhouse с Clubhouse Media Group и Signal с Signal Advance.
От засечек на палках до специальных программ
Столкнулась с кражей заказа на крупной платформе OZON.
В октябре он через суд потребовал у топ-менеджеров вернуть переданные им 85% компании.
Кто сказал, что сниматься для рекламы могут только профессиональные модели? В компании Tele2 лицами для внутренних и внешних рекламных кампаний становятся даже собственные сотрудники! Мы собрали истории коллег, которые подали заявки на конкурс и приняли участие в профессиональной фотосессии, а теперь их портреты украшают фотобанк Tele2.
В течение месяца по городу будут курсировать специально оборудованные мобильные пункты приема отходов. В последующем их отправят на перерабатывающие предприятия, а одежда будет передана на благотворительность.
Компания планирует потратить деньги на новые продукты, например, подбор обуви для детей и новые версии приложения.
В недавно опубликованных результатах опроса от BARC BI and Analytics Survey 22, Qlik Sense получил 6 первых мест и 45 лидерских позиций в шести экспертных группах.