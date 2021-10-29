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Финансы
Евгения Евсеева

После переименования Facebook в Meta инвесторы перепутали компании и подняли на 26% акции производителя Meta Materials Статьи редакции

Инвесторы уже не в первый раз путают компании с похожими названиями — например, Clubhouse с Clubhouse Media Group и Signal с Signal Advance.

16 16 комментариев
1326 просмотров

Во время работы биржи акции канадской Meta Materials выросли на 4,8%, на постмаркете — на 26%, пишет Bloomberg. Она производит «метаматериалы» — композитные материалы, состоящие из металлов, пластмассы и других.

28 октября компания Facebook сменила название на Meta, так как хочет ассоциироваться не с соцсетью, а с «метавселенной». Она начнёт торговаться на бирже под тикером MVRS с 1 декабря, пишет CNBC. Сейчас тикер прежний — FB.

Nasdaq

Гендиректор Meta Materials Джордж Паликарас написал в Twitter, что хотел бы «сердечно поприветствовать Facebook в метавселенной».

George Palikaras @palikaras
On behalf of @Metamaterialtec I would like to cordially welcome @Facebook to the #metaverse. #GoBeyond $MMAT #AR #VR Meta, meet META® :-) https://twitter.com/Facebook/status/1453795115701440524
  • Это не первый раз, когда инвесторы ошиблись. В январе 2020 года после совета Маска использовать мессенджер Signal инвесторы перепутали его с маленькой компанией Signal Advance и подняли акции последней на 1100%.
  • А в феврале после стрима Маска в Clubhouse они захотели купить акции соцсети, но вложились в владельца TikTok-хаусов Clubhouse Media Group и подняли его акции на 100%.
  • Инвесторы дважды путали китайскую Zoom Technologies с сервисом видеосвязи Zoom — в 2019 году они подняли цену акций Zoom Technologies на 47 000%, а в 2020-м — на 557%.

#новость #meta

16 16 комментариев
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Arthur Niazyan

Всё что нужно знать об инвесторах ))

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25
Igor Shkarin

Та норм) многие заработали наверное 😄

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3
MyTxtWebPage

Реакция гендира metaMaterials идеальна

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4
MyTxtWebPage

Как говорится : Meta Materials - это вам не Facebook!

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0
Никита Алфимов

Stonks

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2
Pavel Vlasov-Mrdulyash

Не факт, что ошиблись. Эта компания любима реддит-инвесторами. В начале пандемии акция стоила $0,5-0,6, к зиме ее разогнали до $8. Потом отпустили, а этим летом снова разогнали – уже до $19 на пике. Теперь еще и на новостях от Марика сообщество робингудов развлекается.

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2
Ульяна Вайн
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1
Wall Street Shadow

«Название компании - Мета. Это передовая высокотехнологичная компания Web 3.0 без каких-либо проблем с данными и эксплуатацией потребителей, которая в настоящее время торгуется с большой скидкой по отношению к своей справедливой стоимости»

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1
Gregory Mishutin

Опять в бухгалтерии что-то напутали..

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0
Genio Genio

Не новость

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0
巴兹克 AvazMuk

У вас тикер в статье неверно указан. Правильный тикер $MVRS

Ответить
0
Fix Play Media

Хоть бы проверяли компании, перед тем как деньги вложить 🤦‍♂️

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0
Семен Переделкин

шатап энд тэйк май мани.жпг

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0
умный человек

Жиза

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0
Paul Denisevich

Извиняюсь, но КАК можно быть ТАКИМ тупым? Как можно не посмотреть хотя бы на временной чарт за последний год, не говоря уже про описание того, что покупаешь?

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0
BAZINGA SMM

Уже успели опозориться

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0
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Финансы
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После переименования Facebook в Meta инвесторы перепутали компании и подняли на 26% акции производителя Meta Materials Статьи редакции

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