Стоимость акций Volvo выросла на 27% после выхода на биржу Статьи редакции
Все привлечённые средства компания потратит на производство электромобилей.
- На 17:00 по мск акции компании стоят 64,9 шведских крон (примерно $7,6), следует из данных Nasdaq. Компания провела IPO на Стокгольмской бирже, начальная стоимость акций составила 53 шведские кроны ($6,2). На максимуме акции дорожали до 67,4 кроны (примерно $7,9).
- В результате торгов 29 октября рыночная капитализация Volvo увеличилась с $18 млрд до 23 млрд. Это всё ещё ниже прогнозируемых $30 млрд, пишет Financial Times.
- Компания привлекла около 20 млрд крон ($2,3 млрд) в ходе IPO. Сумма может вырасти до 23 млрд крон, если Volvo реализует опцион доразмещения. Полученные средства компания планирует направить на развитие производства электромобилей.
- О проведении IPO на бирже Nasdaq в Стокгольме Volvo сообщила 4 октября. В марте компания объявила, что к 2030 году полностью перейдет на производство электромобилей и показала электрокар C40 Recharge.
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