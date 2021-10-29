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Финансы
Nazigul Jusupova

Стоимость акций Volvo выросла на 27% после выхода на биржу Статьи редакции

Все привлечённые средства компания потратит на производство электромобилей.

  • На 17:00 по мск акции компании стоят 64,9 шведских крон (примерно $7,6), следует из данных Nasdaq. Компания провела IPO на Стокгольмской бирже, начальная стоимость акций составила 53 шведские кроны ($6,2). На максимуме акции дорожали до 67,4 кроны (примерно $7,9).
  • В результате торгов 29 октября рыночная капитализация Volvo увеличилась с $18 млрд до 23 млрд. Это всё ещё ниже прогнозируемых $30 млрд, пишет Financial Times.
  • Компания привлекла около 20 млрд крон ($2,3 млрд) в ходе IPO. Сумма может вырасти до 23 млрд крон, если Volvo реализует опцион доразмещения. Полученные средства компания планирует направить на развитие производства электромобилей.
  • О проведении IPO на бирже Nasdaq в Стокгольме Volvo сообщила 4 октября. В марте компания объявила, что к 2030 году полностью перейдет на производство электромобилей и показала электрокар C40 Recharge.

#новости #volvo

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Sergey Naumovich

Swedish metal mafia

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Uali Sagun

China mafia

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EyesLaser

Вольво топ, но не за свои деньги

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Courtland

Просто нужно больше зарабатывать)

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Илья Шишкунов

Отличная компания, разносторонне развитая и с поддержкой капиталом китайским, я бы инвестировал, если бы был инвестором

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al 1

главное не инвестировать в их колеса, этот хлам дороже бмв в обслуге

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Антон Штадлер

Bra jobbat

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Aziz Temurkhan

Volvo give diretide

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