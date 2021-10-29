Microsoft обогнала Apple по рыночной капитализации и стала самой дорогой компанией в мире Статьи редакции
Apple стала самой дорогой компанией в 2020 году, обогнав нефтяную компанию Saudi Aramco.
- На 17:23 по мск рыночная капитализация Microsoft составляет $2,45 трлн. Акции компании стоят $326,9.
- Акции Apple стоят $147,1, а рыночная капитализация компании составила $2,43 трлн.
- Microsoft отчиталась о росте выручки на 22% год к году, до $45,3 млрд. Акции компании 28 октября подорожали на 4,21% до $323,17 за штуку при рыночной капитализации в $2,43 трлн.
- Выручка Apple по итогам четвёртого квартала финансового года выросла на 29%. Это рекордное значение, но показатель впервые с 2018 года не оправдал ожиданий инвесторов в $85,1 млрд.
- В 2020 году Apple стала первой компанией, чья рыночная капитализация достигла $2 трлн. В июле 2020 года она стала самой дорогой компанией, обогнав по рыночной капитализации государственную нефтяную компанию Saudi Aramco. Microsoft уже обгоняла Apple по капитализации в 2018 году и в 2020 году.
1975: Основывается Компания Micro/soft
197...: Получив право на слитное написание бренда от мебельной фабрики с похожим названием, Microsoft начинает неплохо устраиваться
198... Microsoft выпустила ide под языки разработки, которые якобы создала она
1981: Microsoft купила компанию, которая занималась разработкой усовершинствованных (оригинальная CPMOS поддерживала только формат *.Com, взломанные - *.ЕХЕ) ОС, основанных на взом CPM, на этом моменте начинается продажа MSDoS
1985 - Microsoft ворует WindowsDOS
199... - Microsoft разрывает контракт с IBM, в результате у Microsoft оказывается исходник OS/2, на основе этой ОС разрабатывают серверные Windows, Windows Xp/7/8/10
2015 - Microsoft подружилась с Google
2020:Microsoft перестаёт конкурировать с Linux Fondation
2021 - Microsoft становится самой дорогой компанией ред.
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