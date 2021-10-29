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Финансы
Nazigul Jusupova

Microsoft обогнала Apple по рыночной капитализации и стала самой дорогой компанией в мире Статьи редакции

Apple стала самой дорогой компанией в 2020 году, обогнав нефтяную компанию Saudi Aramco.

  • На 17:23 по мск рыночная капитализация Microsoft составляет $2,45 трлн. Акции компании стоят $326,9.
Акции Microsoft Google
  • Акции Apple стоят $147,1, а рыночная капитализация компании составила $2,43 трлн.
Акции Apple  Google
  • Microsoft отчиталась о росте выручки на 22% год к году, до $45,3 млрд. Акции компании 28 октября подорожали на 4,21% до $323,17 за штуку при рыночной капитализации в $2,43 трлн.
  • Выручка Apple по итогам четвёртого квартала финансового года выросла на 29%. Это рекордное значение, но показатель впервые с 2018 года не оправдал ожиданий инвесторов в $85,1 млрд.
  • В 2020 году Apple стала первой компанией, чья рыночная капитализация достигла $2 трлн. В июле 2020 года она стала самой дорогой компанией, обогнав по рыночной капитализации государственную нефтяную компанию Saudi Aramco. Microsoft уже обгоняла Apple по капитализации в 2018 году и в 2020 году.

#новости #apple #microsoft

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22 комментария
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Юрий Другач

Всё что для этого нужно было сделать - выпустить новую Винду без функции Drag&Drop в панели управления

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14
MyTxtWebPage

1975: Основывается Компания Micro/soft
197...: Получив право на слитное написание бренда от мебельной фабрики с похожим названием, Microsoft начинает неплохо устраиваться
198... Microsoft выпустила ide под языки разработки, которые якобы создала она
1981: Microsoft купила компанию, которая занималась разработкой усовершинствованных (оригинальная CPMOS поддерживала только формат *.Com, взломанные - *.ЕХЕ) ОС, основанных на взом CPM, на этом моменте начинается продажа MSDoS
1985 - Microsoft ворует WindowsDOS
199... - Microsoft разрывает контракт с IBM, в результате у Microsoft оказывается исходник OS/2, на основе этой ОС разрабатывают серверные Windows, Windows Xp/7/8/10
2015 - Microsoft подружилась с Google
2020:Microsoft перестаёт конкурировать с Linux Fondation
2021 - Microsoft становится самой дорогой компанией ред.

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3
Николай Черных

Ну а ты думал, бизнес -это рыцари круглого стола?

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4
Символический лолипоп

Очепятка? "1881: Microsoft купила компанию, которая занималась разработкой усовершинствованных (оригинальная CPMOS поддерживала только формат *.Com, взломанные - *.ЕХЕ) ОС, основанных на взом CPM, на этом моменте начинается продажа MSDoS"

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1
Владислав Гагай

Нет, все так

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3
Символический лолипоп

1881? Ну ок. Чотко!

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3
MyTxtWebPage

Понял. Исправил

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0
MyTxtWebPage

https://zen.yandex.ru/video/watch/607e9e711f98d87445a90372?rid=292384446.321.1635521128373.57236

Гейтс украл Windows: кто мог быть на его месте
Windows — это пиратская версия другой операционной системы? Давайте разбираться, правда ли это и…
zen.yandex.ru
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0
Юрий Другач

Ну вот об этом и говорю, просто вкратце

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1
Raimond Vladimirov
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10
Алекс Видео

Заметил по себе офис удобней чем аналоги типа либры или опенофиса не смог полностью перейти

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2
Влад

И это грустно, монополия это плохо. Надеюсь в будущем конкуренция возьмет свое, хотя против офиса ничего не имею против

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0
Valik Pavlov

В чем заключается монополизация виндовс?

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0
Mark Krasnikh

В хреновости 10/11 в плане контроля тех же обновлений без костылей например, да и как бы не создавались мемы про то что, твой компьютер уже не твой - это перебор, учитывая что ты за ОС ещё и заплатил

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0
Valik Pavlov

Так не пользуйся..

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0
Valik Pavlov

Я недавно хотел купить себе лицензионный виндовс..

Через 30 минут еботни, плюнул и скачал с торрента

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2
Nathan Zachary

Уточнили бы, с чем это связано, отчего вдруг

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1
Alex Petrov

Old school. Nothing add.

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0
Алекс Видео

И мы продолжаем пользоваться виндой офисом и тд

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0

Комментарий удален

Insaf Galiullin

Основной драйвер роста - облачные инфраструктура и решения

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0
Чтормит

Ну Наделлыч топ всё-таки

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0
ur spam

Вот что Статья животворящий делает.

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0

Комментарий удален

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