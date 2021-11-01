Компании недосчитались почти $10 млрд выручки за два квартала.

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Новые правила Apple пошатнули рекламный бизнес компаний, пишет Financial Times. Рекламодатели сократили расходы на Snap, Facebook, Twitter и YouTube и покупают рекламу для пользователей Android и рекламу в App Store.

По подсчётам Lotame, занимающейся рекламными технологиями, в третьем и четвёртом квартале четыре технологические компании потеряли 12% выручки, до $9,85 млрд.

Влияние изменений настроек конфиденциальности в iPhone на выручку компаний, в млрд долларах Financial Times

В отличие от Facebook, Alphabet и Twitter меньше коснулись изменения Apple. В Twitter выручка от рекламы выросла на 41% в третьем квартале. По данным компании, политика Apple в меньшей степени повлияла на выручку, поскольку её реклама основана на контексте и брендинге, а не на отслеживании мобильных привычек пользователей.

Пользователи iPhone с iOS 15 после первого запуска теперь видят уведомление о том, что приложение собирает их данные для более персонализированных предложений, и получают запрос на сбор. Из-за того, что пользователи отказывались, снизилась эффективность рекламы.

В октябре Snap сообщила о выручке в $1,07 млрд за третий квартал против прогноза аналитиков Refinitiv в $1,10 млрд. В компании связали снижение выручки с изменениями конфиденциальности в iOS 14.5. После отчёта Snap упали акции Facebook, Twitter и других зарабатывающих на интернет-рекламе компаний.