HeadHunter вложит $5 млн в совместную с YouDo платформу для работы юрлиц с самозанятыми Статьи редакции
Через «YouDo Бизнес» компании могут подбирать исполнителей и оплачивать налоги.
Инвестиции будут направлены на развитие сервиса «YouDo Бизнес», рассказали vc.ru представители компаний. В рамках сделки HeadHunter стал миноритарным акционером YouDo, но размер доли компании пока не раскрывают.
Стороны объявили о стратегическом партнёрстве в июле 2021 года. Тогда же они запустили платформу «YouDo Бизнес».
В рамках развития платформы «YouDo Бизнес» YouDo занимается постановкой на учёт, передачей прав в ФНС, формированием чеков, уплатой налогов, выплатам самозанятым и документооборотом, HeadHunter — маркетинговым продвижением и продажей услуг корпоративным клиентам.
YouDo хочет стать лидером рынка подработки, рассказал сооснователь сервиса Денис Кутергин. По его словам, с момента начала сотрудничества с HeadHunter B2B-направление YouDo выросло в несколько раз.
HeadHunter вложилась в YouDo, чтобы ускорить экспансию сервиса в сегменте b2b и развиваться в смежных с наймом персонала областях, рассказал представитель рекрутинговой компании.
В основном то же, что мешает, например, тем, кто желает продавать что-либо через интернет: развивая прямые В2С-продажи на своем сайте, сложно вырастить их даже до 10% от того объема, которого можно достичь, продавая свой товар через маркетплейсы.
Там свои издержки и трудности, но они несравнимы с затратами на маркетинг каналов прямых продаж.
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