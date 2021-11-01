Зачем делиться знаниями: опыт сотрудников «AliExpress Россия»

Недавно мы делились опытом наших сотрудников, которые развивают навыки и учатся новому. Но в «AliExpress Россия» есть и те, кто сам учит других. Мы попросили коллег поделиться опытом, рассказать о своей мотивации и дать советы тем, кто ещё только планирует стать преподавателем.