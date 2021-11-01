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Финансы
Лиана Липанова

HeadHunter вложит $5 млн в совместную с YouDo платформу для работы юрлиц с самозанятыми Статьи редакции

Через «YouDo Бизнес» компании могут подбирать исполнителей и оплачивать налоги.

Инвестиции будут направлены на развитие сервиса «YouDo Бизнес», рассказали vc.ru представители компаний. В рамках сделки HeadHunter стал миноритарным акционером YouDo, но размер доли компании пока не раскрывают.

Стороны объявили о стратегическом партнёрстве в июле 2021 года. Тогда же они запустили платформу «YouDo Бизнес».

В рамках развития платформы «YouDo Бизнес» YouDo занимается постановкой на учёт, передачей прав в ФНС, формированием чеков, уплатой налогов, выплатам самозанятым и документооборотом, HeadHunter — маркетинговым продвижением и продажей услуг корпоративным клиентам.

YouDo хочет стать лидером рынка подработки, рассказал сооснователь сервиса Денис Кутергин. По его словам, с момента начала сотрудничества с HeadHunter B2B-направление YouDo выросло в несколько раз.

HeadHunter вложилась в YouDo, чтобы ускорить экспансию сервиса в сегменте b2b и развиваться в смежных с наймом персонала областях, рассказал представитель рекрутинговой компании.

#новость #youdo #headhunter

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Andrey Vasilev

Youdo живые! Надо же.

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1
Артём К

Ага. Последний раз что-то о них слышал в Октябре 2020

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0
Алексей Дымов

Смотрите шире. HH через юду просто станет яндексом по работе с самозанятыми. У юду есть исполнители, а у HH вообще весь найм в стране.
Если все сделать правильно, то результат будет феноменальный: все компании по аутстафу встанут под HH и сами будут выполнять весьма ограниченные функции

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1
Сергей Никитин

Что мешает самозанятым создать свой сайт с такими услугами?

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0
Прогрессивный Никита

Ценность youdo - рейтинги и отзывы.. у топовых исполнителей есть история

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0
Павел Скиннер

В основном то же, что мешает, например, тем, кто желает продавать что-либо через интернет: развивая прямые В2С-продажи на своем сайте, сложно вырастить их даже до 10% от того объема, которого можно достичь, продавая свой товар через маркетплейсы.
Там свои издержки и трудности, но они несравнимы с затратами на маркетинг каналов прямых продаж.

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0
Прогрессивный Никита

Не все понимают принципы и механики сайтостроения и проведения рекламных кампаний для привлечения клиентов.

Поэтому им проще опубликовать профиль на юду и платить повышенную комиссию, вместо того, чтобы вкладывать их в рекламу себя.

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0
Denis Bystruev

С налоговой договорились?

А то мы тут уже видели истории, что при регулярной оплате одним и тем же самозанятым, ФНС доначисляет страховые взносы и прочие зарплатные налоги.

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