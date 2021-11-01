Акции медицинских онлайн-сервисов в Китае упали на 6-30% на фоне возможных ограничений властей Статьи редакции
Компаниям хотят запретить первичные онлайн-консультации и использование искусственного интеллекта для диагностики.
- После публикации проекта новых правил для сервисов акции Ping An Healthcare and Technology упали более чем на 30%, Alibaba Health Information Technology — на 18%, JD Health International — на 6%, сообщает Bloomberg. С 26 октября акции этих компаний упали на 9-36%, следует из данных Гонконгской биржи.
- По проекту Национальной комиссии здравоохранения, частным клиникам запрещается проводить онлайн-консультации для начальной диагностики. Заключения может ставить только врач, а не программа с искусственным интеллектом. Также местные органы власти должны опубликовать список медкомпаний с лицензией.
- После публикации ограничений Ping An Healthcare снизила прогноз роста выручки в 2021 году на 10%, сообщает издание.
- По данным Bloomberg, акции медицинских компаний с онлайн-услугами в Китае начали падать месяц назад. В публикациях в государственных СМИ власти потребовали ужесточить требования к онлайн-продаже рецептурных лекарств и обработке данных пользователей.
- В июле акции онлайн-репетиторов из Китая упали на 54-98% из-за новых запретов властей в частном секторе образования. В августе акции игровых компаний упали после ограничения на видеоигры для детей до трёх часов в неделю.
Компания разве не отвечает за качество услуг?
Тем более вряд ли они проводят лечение или операции по ИИ.
С другой стороны, диагностика с ИИ это будущее медицины. И таким шагом стреляют себе в ногу.
Стареющий Китай должен наоборот быть озабочен снижением стоимости мед. услуг, так как количество стариков растёт, а вместе с этим и потребность в мед услугах.
Вероятно они хотят снизить рынок дистанционного диагностирования, потому что он забирает рынок у реального диагностирования с помощью оборудования и ИИ.
Загонят людей на посещение больниц и соберут больше стат данных, и запилят хороший сервис диагностики с помощью оборудования и ИИ при очном посещении. ред.
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