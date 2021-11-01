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Финансы
Маша Цепелева

Акции медицинских онлайн-сервисов в Китае упали на 6-30% на фоне возможных ограничений властей Статьи редакции

Компаниям хотят запретить первичные онлайн-консультации и использование искусственного интеллекта для диагностики.

  • После публикации проекта новых правил для сервисов акции Ping An Healthcare and Technology упали более чем на 30%, Alibaba Health Information Technology — на 18%, JD Health International — на 6%, сообщает Bloomberg. С 26 октября акции этих компаний упали на 9-36%, следует из данных Гонконгской биржи.
  • По проекту Национальной комиссии здравоохранения, частным клиникам запрещается проводить онлайн-консультации для начальной диагностики. Заключения может ставить только врач, а не программа с искусственным интеллектом. Также местные органы власти должны опубликовать список медкомпаний с лицензией.
  • После публикации ограничений Ping An Healthcare снизила прогноз роста выручки в 2021 году на 10%, сообщает издание.
  • По данным Bloomberg, акции медицинских компаний с онлайн-услугами в Китае начали падать месяц назад. В публикациях в государственных СМИ власти потребовали ужесточить требования к онлайн-продаже рецептурных лекарств и обработке данных пользователей.
  • В июле акции онлайн-репетиторов из Китая упали на 54-98% из-за новых запретов властей в частном секторе образования. В августе акции игровых компаний упали после ограничения на видеоигры для детей до трёх часов в неделю.
Изменения цены акций медицинских компаний в Китае с начала года  Bloomberg
Котировки Alibaba Health Information Technology с 26 октября Гонконгская биржа
Котировки Ping An Healthcare and Technology с 26 октября Гонконгская биржа
Котировки JD Health International с 26 октября Гонконгская биржа

#новость #акции #китай

544 просмотров
14 14 комментариев
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14 комментариев
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Gedevan

Винни наносит ответный удар!

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2
Вася Пражкин

Это какие-то неправильные пчёлы )

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0
Руслан Ніколаєнко

Кучно идут, игровые, теперь медицинские сервисы, дальше что?

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1
new_comment

Были ещё онлайн-торговля, образование и крипта.

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2
Илья Волочков

Странно, что кто-то ещё продолжал до сегодняшнего дня сидеть в китайских акциях.

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2
Светлана Завацкая

Ну почему сразу так? Почему странно? Думаю что дело в крупных китах...

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0
Дмитрий Филиппов

Китай режет ветку на который сидит, инвестора вряд ли будут инвестировать в Китайские или уже Тайванские компании.

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1
Ли Си Цын

А все - инвестиции больше не нужны. Винни Пух закономерно впал в коммунистический маразм и НЭП окончен. Впереди у Китая стандартный путь страны с комми у власти: поиски врагов, напряжение всех сил, догон и перегон, увеличение надоев чугуна, гонки вооружений и закономерный финал :)

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2
Dmitrmal

режут инфобиз-компании, зарабатывающие из воздуха на внутреннем рынке
ну и сливают раздутый биржевой пузырь, чтобы потом не с такой высоты падать

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1
Руслан Ніколаєнко

пока что они "зарезали" сотни миллиардов частных компании, хороший план- по недвижимости пузырь они сдуть не хотят?

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0
Daniyar Karimov

Пытаются. Были запреты на владение больше чем тремя квартирами.

Возможно уже есть план приспустить пузырь и на рынке недвижимости.

Например, введя большие налоги на владельцев.

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0
Антон Большаков

Ну хоть кто-то отказался от замещения людей этими бездушными железяками ))
Ведь никто не спросит с ИИ из за неверного диагноза или не дай бог смерти пациента.

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1
Daniyar Karimov

Компания разве не отвечает за качество услуг?

Тем более вряд ли они проводят лечение или операции по ИИ.

С другой стороны, диагностика с ИИ это будущее медицины. И таким шагом стреляют себе в ногу.
Стареющий Китай должен наоборот быть озабочен снижением стоимости мед. услуг, так как количество стариков растёт, а вместе с этим и потребность в мед услугах.

Вероятно они хотят снизить рынок дистанционного диагностирования, потому что он забирает рынок у реального диагностирования с помощью оборудования и ИИ.

Загонят людей на посещение больниц и соберут больше стат данных, и запилят хороший сервис диагностики с помощью оборудования и ИИ при очном посещении. ред.

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0
Reys Shan

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Компаниям хотят запретить первичные онлайн-консультации и использование искусственного интеллекта для диагностики.

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