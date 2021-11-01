Страны многие годы добивались, чтобы транснациональные компании платили больше налогов, а не уходили от них, декларируя прибыль в офшорах. Идею поддержала и Россия.

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Страны G20 приняли итоговую декларацию на саммите в Риме. Они поддержали предложение по введению минимального глобального налога для транснациональных корпораций на уровне 15%, сообщается на сайте Организации экономического сотрудничества и развития (OECD).

Перед саммитом G20 эту идею поддержали более 136 стран и юрисдикций, на которые приходится более 90% мирового ВВП.

Налог в 15% будут платить компании с выручкой свыше €750 млн в год вне зависимости от страны регистрации. В документе эту инициативу называют «историческим достижением», с помощью которого страны G20 «построят более стабильную и справедливую международную систему налогообложения».

«В течение четырех лет я боролся за введение международного налогообложения не менее 15% для транснациональных компаний. Сегодня это произошло!», — заявил президент Франции Эмманюэль Макрон.

«Минимальный корпоративный налог — большой успех, это явный сигнал справедливости», — отменила исполняющий обязанности канцлера Германии Ангела Меркель.



По мнению президента США Джо Байдена, договорённость «изменит мировую экономику».

Ожидается, что налог в размере 15% принесёт около $150 млрд дополнительных доходов в бюджет стран, где зарегистрированы офисы корпораций. Если компания всё же зарегистрируется в неприсоединившейся к документу «налоговой гавани», то она будет должна доплатить разницу между налогом в стране и ставкой в 15% в бюджет государства, где фактически находится головной офис.