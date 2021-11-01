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Финансы
TJ

Лидеры G20 согласились ввести единую ставку налога с корпораций в размере 15% Статьи редакции

Страны многие годы добивались, чтобы транснациональные компании платили больше налогов, а не уходили от них, декларируя прибыль в офшорах. Идею поддержала и Россия.

38 38 комментариев
1810 просмотров

Страны G20 приняли итоговую декларацию на саммите в Риме. Они поддержали предложение по введению минимального глобального налога для транснациональных корпораций на уровне 15%, сообщается на сайте Организации экономического сотрудничества и развития (OECD).

Перед саммитом G20 эту идею поддержали более 136 стран и юрисдикций, на которые приходится более 90% мирового ВВП.

Налог в 15% будут платить компании с выручкой свыше €750 млн в год вне зависимости от страны регистрации. В документе эту инициативу называют «историческим достижением», с помощью которого страны G20 «построят более стабильную и справедливую международную систему налогообложения».

  • «В течение четырех лет я боролся за введение международного налогообложения не менее 15% для транснациональных компаний. Сегодня это произошло!», — заявил президент Франции Эмманюэль Макрон.
  • «Минимальный корпоративный налог — большой успех, это явный сигнал справедливости», — отменила исполняющий обязанности канцлера Германии Ангела Меркель.
  • По мнению президента США Джо Байдена, договорённость «изменит мировую экономику».

Ожидается, что налог в размере 15% принесёт около $150 млрд дополнительных доходов в бюджет стран, где зарегистрированы офисы корпораций. Если компания всё же зарегистрируется в неприсоединившейся к документу «налоговой гавани», то она будет должна доплатить разницу между налогом в стране и ставкой в 15% в бюджет государства, где фактически находится головной офис.

Ожидается, что реформа вступит в силу в 2023 году. Она затронет в том числе Apple, Google и Facebook (Meta), зарегистрированные в Ирландии из-за налога 12,5%.

#новость #налоги

38 38 комментариев
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38 комментариев
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Denis Averyanov

Юзеры, когда узнали что айфоны подорожают на 15%

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8
Alexey

Ну да, ведь раньше могли поднять цены на 15%, но только забота о юзерах останавливала корпорации от этого.

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1
123 123

Чувак, всё-равно это окажет на клиента давление, вот неужели ты при виде возросшей цены не подумаешь два раза покупать или нет?

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–1
John Doe

Для всех комментирующих - там нет роста на 15%. В той же Ирландии было 12.5%, стало 15%. Да и в целом - такая схема позволял им обходить только часть налога на прибыль. Понятно, что в рамках корпораций это большие деньги, но даже если они решать это компенсировать за счет потребителя, это будут доли процентов.

p.s. Ирландия уже прогнозирует, что потеряет на этом 2 миллиарда $ налогов в год, т.к. многие компания свернут работу. ред.

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8
Serge Bo

А это касается офшоров, вроде Багам, Джерси и остальных или опять как-бы не заметили потому что это чьи надо офшоры?

Или например, так называемые благотворительные фонды с 0% налога, которые вкладывают куда угодно и получают прибыль.
Т.е. если Ltd – плати налоги, а перекинув через фонд – уже не надо :)

Чую это очередной развод населения на деньги ибо из-за 150 миллиардов устраивать такой шухер, когда за полтора года уже N триллионов напечатано... ред.

Ответить
0
John Doe

А это касается офшоров, вроде Багам, Джерси и остальных или опять как-бы не заметили потому что это чьи надо офшоры?

там же написано в статье - если офшоры не присоединиться официально, то разницу в принудительном порядке снимут с головного офиса компании. Что делает деятельность офшором для большинства компаний не выгодной в любом случае.

Ответить
0
Alexey

Офшоры всё ещё выгодны. Лучше заплатить 15% с разницы, чем 21%, если зарегистрируешься в штатах.

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0
MadRat96

А как тогда Безос 0 процентов налогов вместо 21 заплатил?

Ответить
0
Alexey

Может, потому что Безос - это не корпорация?

Ответить
0
KINCH

А что, крепостное право снова в ходу? Какого члена налоги-то поднимают?

Ответить
1
Даниил Абдулин

И причём тут крепостное право?

Ответить
9
Федман Кассад

Он не знат, что такое налоги

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2
Денис Семенов

Станет ли яндекс российской компанией теперь?

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2
123 123

Яндекс никогда не станет РФ компанией, я думаю у них хватит мозгов

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0
Candy Blue

«Если компания всё же зарегистрируется в неприсоединившейся к документу «налоговой гавани», то она будет должна доплатить разницу между налогом в стране и ставкой в 15% в бюджет государства, где фактически находится головной офис.»

Каким образом эта срань законна? Почему договор этих стран распространяется на страны, неподписавшие договор?

Что мешает корпорациям сделать головной офис в стране, неприсоединившейся к договору? ред.

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1
Matteos Babenko

Смотря как определят головной офис в законах. Пало-Альто в полном составе вряд ли захочет в Ирландскую деревню на постоянку)

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0
Даниил Абдулин

Не открывал ни одного офиса в жизни, но сдаётся мне, есть разница, между открытием офиса в стране первого-второго мира и открытием офиса в развивающейся стране.

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0
John Doe

Ключевое слово "фактически". То есть, вы конечно можете открыть офис в Зимбабве и назвать его головным. Но для "фактического" статуса, вам туда нужно перевести все основные операции, топ-менеджмент, жить по законам Зимбабвы и т.п.. Только вот компания которая так сделает, потеряет гораздо больше чем доли процентов экономии.

Ответить
0
Matteos Babenko

.

Ответить
1
Matteos Babenko

Ну что, ждем инфляции)) все равно эти 15% в итоге заплатят покупатели, которые вроде как и выбирают правителей...

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0
A B

Не, ждем удорожания товаров, помноженного на инфляцию))

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2
Denis Averyanov

Типа было 12.5 стало 15 (мой мем тоже не правильный, для красного словца 15 написал)

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0
БАБКА В ЗАСАДЕ

Норм.
Ждём повышения цен на сервисы и рекламу в гугле, фб и аппле на 15%

Ответить
0
Семен Переделкин

Все останутся довольны. Кроме конечных потребителей. Классика.

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0
Даниил Абдулин

А какая разница? Без этих налогов в пользу государства, корпорации не снимали сверхприбыли на юзверях?

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0
John Doe

Потребители в итоге это не особо заметят. Больше пострадает бюджет стран вроде Ирландии.

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0
123 123

Будет страны не влияет на жителей?

Ответить
0
John Doe

влияете, но мы же говорим про потребителей в целом.

Ответить
0
123 123

Ну допустим в нашей системе любой налог, это лишний попил. Зачем нам это?

Ответить
0
123 123

Так то я понимаю, что наши компании его платить не будут, у нас столько не зарабатывают вроде

Ответить
0
Candy Blue

Корпорации вроде и так не платят этот налог, благодаря схеме какого-то там двойного сэндвича, не помню…

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0

Комментарий удален

Сергей Душечкин

Получаются работают тут, а налог в бюджет государства где зарегистрированы?

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0
Артём Палённый

Часть налогов.

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–1

Комментарий удален

Комментарий удален

Сергей Ермилов

NWO

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0
Alexandre Svergoun

Отличная новость. Осталось запретить офшоры. Может тогда больше денег будет идти в бюджет а не на яхты и дворцы.

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0

Комментарий удален

Alexey

Очень жаль, что в школах не преподают основы налогообложения. Можно было бы избежать бреда про повышение цен на 15%.
Во-первых, все корпорации платят налоги больше 0%. У того же эпла эффективная ставка в районе 13%. То есть дополнительно снимут всего 2% от PBT.
Во-вторых, налог касается только супер крупных корпораций, которые сидят на кэше. У эпла налички 35 ярдов. Там такие сверхприбыли, что повышать цены для выживания явно не надо. Если бы они могли повысить цены, они бы и так их повысили.

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0
MadRat96

А каким образом тогда Безос 0 процентов налога платит?

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0
Alexey

Вот в школе как раз и должны объяснять, чем Corporate Tax отличается от Capital Gains Tax.

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0
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