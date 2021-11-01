Лидеры G20 согласились ввести единую ставку налога с корпораций в размере 15% Статьи редакции
Страны многие годы добивались, чтобы транснациональные компании платили больше налогов, а не уходили от них, декларируя прибыль в офшорах. Идею поддержала и Россия.
Страны G20 приняли итоговую декларацию на саммите в Риме. Они поддержали предложение по введению минимального глобального налога для транснациональных корпораций на уровне 15%, сообщается на сайте Организации экономического сотрудничества и развития (OECD).
Перед саммитом G20 эту идею поддержали более 136 стран и юрисдикций, на которые приходится более 90% мирового ВВП.
Налог в 15% будут платить компании с выручкой свыше €750 млн в год вне зависимости от страны регистрации. В документе эту инициативу называют «историческим достижением», с помощью которого страны G20 «построят более стабильную и справедливую международную систему налогообложения».
- «В течение четырех лет я боролся за введение международного налогообложения не менее 15% для транснациональных компаний. Сегодня это произошло!», — заявил президент Франции Эмманюэль Макрон.
- «Минимальный корпоративный налог — большой успех, это явный сигнал справедливости», — отменила исполняющий обязанности канцлера Германии Ангела Меркель.
- По мнению президента США Джо Байдена, договорённость «изменит мировую экономику».
Ожидается, что налог в размере 15% принесёт около $150 млрд дополнительных доходов в бюджет стран, где зарегистрированы офисы корпораций. Если компания всё же зарегистрируется в неприсоединившейся к документу «налоговой гавани», то она будет должна доплатить разницу между налогом в стране и ставкой в 15% в бюджет государства, где фактически находится головной офис.
Ожидается, что реформа вступит в силу в 2023 году. Она затронет в том числе Apple, Google и Facebook (Meta), зарегистрированные в Ирландии из-за налога 12,5%.
Для всех комментирующих - там нет роста на 15%. В той же Ирландии было 12.5%, стало 15%. Да и в целом - такая схема позволял им обходить только часть налога на прибыль. Понятно, что в рамках корпораций это большие деньги, но даже если они решать это компенсировать за счет потребителя, это будут доли процентов.
p.s. Ирландия уже прогнозирует, что потеряет на этом 2 миллиарда $ налогов в год, т.к. многие компания свернут работу. ред.
А это касается офшоров, вроде Багам, Джерси и остальных или опять как-бы не заметили потому что это чьи надо офшоры?
Или например, так называемые благотворительные фонды с 0% налога, которые вкладывают куда угодно и получают прибыль.
Т.е. если Ltd – плати налоги, а перекинув через фонд – уже не надо :)
Чую это очередной развод населения на деньги ибо из-за 150 миллиардов устраивать такой шухер, когда за полтора года уже N триллионов напечатано... ред.
А это касается офшоров, вроде Багам, Джерси и остальных или опять как-бы не заметили потому что это чьи надо офшоры?
там же написано в статье - если офшоры не присоединиться официально, то разницу в принудительном порядке снимут с головного офиса компании. Что делает деятельность офшором для большинства компаний не выгодной в любом случае.
«Если компания всё же зарегистрируется в неприсоединившейся к документу «налоговой гавани», то она будет должна доплатить разницу между налогом в стране и ставкой в 15% в бюджет государства, где фактически находится головной офис.»
Каким образом эта срань законна? Почему договор этих стран распространяется на страны, неподписавшие договор?
Что мешает корпорациям сделать головной офис в стране, неприсоединившейся к договору? ред.
Ключевое слово "фактически". То есть, вы конечно можете открыть офис в Зимбабве и назвать его головным. Но для "фактического" статуса, вам туда нужно перевести все основные операции, топ-менеджмент, жить по законам Зимбабвы и т.п.. Только вот компания которая так сделает, потеряет гораздо больше чем доли процентов экономии.
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Очень жаль, что в школах не преподают основы налогообложения. Можно было бы избежать бреда про повышение цен на 15%.
Во-первых, все корпорации платят налоги больше 0%. У того же эпла эффективная ставка в районе 13%. То есть дополнительно снимут всего 2% от PBT.
Во-вторых, налог касается только супер крупных корпораций, которые сидят на кэше. У эпла налички 35 ярдов. Там такие сверхприбыли, что повышать цены для выживания явно не надо. Если бы они могли повысить цены, они бы и так их повысили.
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