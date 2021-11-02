Власти США облагают высоким налогом наследство и подарки на сумму более $11,7 млн. Но не все хотят отдавать столько денег, поэтому строят сети из трастов, чтобы легально обойти закон. Как это работает и что помогло Филипу Найту оставить детям миллиарды — рассказывает Bloomberg.

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Филип Найт USA Today

Основавший в 1964 году Nike предприниматель Филип Найт сумел к 83 годам сколотить состояние на сумму $60 млрд, а его компания в 2021-м оценивается в $250 млрд. На протяжении долгих лет он делал всё, чтобы наследники не только сохранили контроль над активами, но также получили с них прибыль — с минимальными налогами. Причём ни одно его действие не нарушало законов США.

СМИ часто не знают, как именно обеспеченные американцы уходят от налогов, когда передают наследство. Однако предприниматель вместе с сыном Трэвисом входит в состав директоров Nike — акции компании торгуются на бирже, поэтому оба обязаны отчитываться о том, что происходит с их бумагами.

Издание Bloomberg вместе с юристом и правозащитником Робертом Лойдом проанализировало инструменты, которые Найт использует, чтобы снизить налоги. Представители бизнесмена комментировать материал отказались, лишь пояснив, что все его действия напрямую связаны с благотворительной деятельностью.

Первый способ — создать аннуитетный траст

Правительство США взимает налог с наследства с 1916 года: если состояние дарителя было больше $5 млн (примерно $125 млн на 2021 год), необходимо было 10% от него перечислить государству. Показатель со временем рос и к 1940-му достиг 77%, начав падать только ближе к 1980-м.

Начиная с конца 20 века республиканцы снижали ставки и агрессивно послабляли налоговые ограничения, пишет издание. А попытки закрыть одни лазейки способствовали появлению других.

В 2020 году правительство США собрала $3,4 трлн налогов, из которых всего $17,6 млрд — с наследства. А тем временем в 2021 году общий размер состояния обеспеченных американцев достиг $1,9 трлн.

В 2021-м сделки по дарению и передаче наследства облагаются 40%-ным налогом, если общая сумма таких транзакций достигает или превышает $11,7 млн. Для супружеской пары порог составляет $23 млн.

Но дарение не будет считаться таковым, если оформить его через GRAT — доверительный безотзывный траст с аннуитетом:

Учредитель создаёт GRAT и вкладывает активы, которые с наибольшей вероятностью будут приносить прибыль на протяжении долгих лет — например, акции.

Бенефициарами он назначает своих наследников и «доверяет» им управление активами на определённый срок. Владеет ими по-прежнему он сам и поэтому, как и раньше, платит налог с прибыли.

Наследники обязуются совершать ежегодные платежи на счёт учредителя, чтобы выплатить ему первоначальную стоимость активов — обычно в течение нескольких лет. Благодаря этому сделка не считается дарением, а будущие наследники уже могут получать прибыль с растущих акций и выплачивать с неё низкий процент, пишет издание.

По истечении указанного в соглашении срока все активы переходят во владение бенефициара, а сама транзакция не облагается налогом.

Официально учредитель траста берёт с бенефициара долговую расписку — что тот возместит сумму вложений. Так поступают и предприниматели, которые передают бизнес наследникам, — чтобы транзакция казалось налоговой обычной сделкой, а не многомиллионным дарением.

С 2009 по 2016 год Найт успешно передал наследникам акции Nike на сумму $6,1 млрд через девять таких фондов. Ещё в два GRAT-траста предприниматель перевёл неизвестные активы на $970 млн.

Второй способ — сослаться на низкий уровень контроля над предприятием

Большую часть оставшихся акций Найт вложил в собственную компанию Swoosh. Через неё предприниматель продал наследникам акции Nike по сниженной стоимости. Снизить цену позволяет закон, поскольку неконтрольные пакеты акций обычно тяжелее перепродать.

Вот почему: допустим, американец владеет 25% акций частной компании стоимостью $100 млн. Получить свои $25 млн ему будет непросто: придётся убедить акционеров либо выкупить долю, либо продать всю компанию целиком. Вот только абсолютной гарантии, что фирму купят за ту же цену или выше, нет.

Некоторые юристы предлагают своим обеспеченным клиентам объяснить скидку на покупку активов так: неконтрольный пакет акций может на самом деле стоить на 30-40% дороже рыночной оценки, поскольку не всегда даёт его владельцу право голоса.

Чтобы воспользоваться лазейкой, которую когда-то пытался закрыть Барак Обама, юристы советуют миллиардерам передать доли бизнеса нескольким трастам, которые принадлежат членам семьи. В результате все они получат лишь миноритарные пакеты акций. Вот как поступил сам Найт:

В 2015 году он вложил акции в Swoosh, а затем большую часть поделил между наследниками.

В 2016-м часть Swoosh приобрёл его сын Трэвис через семейный траст — причём с 15%-ной скидкой, которая позволила ему сэкономить $215 млн.

Траст получил долю всего в 10%, но сделка при этом позволила Трэвису получить дополнительные акции и контроль над Nike. В сумме его траст владеет 41 млн акций стоимостью $6,5 млрд и к 2021 году получил дивиденды в размере $380 млн.

По словам Bloomberg, разделить между собой можно не только акции, но также недвижимость и частный бизнес, оформив их на любое юридическое лицо. После смерти наследодателя семья может продать актив целиком по его реальной цене.

Третий способ — основать благотворительный траст

По словам консультанта Найта по финансам Марка Вольфсона, все действия миллиардера напрямую связаны с его филантропической деятельностью, а большая сумма активов основателя Nike в конечном счёте будет передана НКО.

Подобные инициативы у Найта действительно есть. Как пишет издание, предприниматель учредил траст, среди бенефициаров которого как благотворительные организации, так и члены семьи. Этот траст — так же, как и GRAT-фонды — позволяет наследникам получать деньги с вложений, а прибыль не облагается никаким налогом.

Ключевое отличие такого траста от фондов лишь в том, что он обязуется ежегодно жертвовать средства, обычно в течение 10-20 лет. Суммы при этом необязательно должны быть большими — иногда достаточно выплачивать лишь 5% средств. А наследники благодаря росту стоимости акций могут в итоге получить даже больше денег, чем учредитель заложил в фонд изначально.

По данным Налоговой службы США, в 2019 году в трасте Найта находились активы на сумму $889 млн.

Четвёртый способ — династический траст

Впервые с 2000-х правительство угрожает прикрыть все лазейки, благодаря которым богачи увеличивали свои накопления. К 2025 году Демократическая партия США планирует сразу вдвое повысить безналоговый порог для передачи наследства и дарений — как для частных лиц, так и для супружеских пар.

Она также намерена ужесточить налоговую политику для трастов и пересмотреть поправку на контроль над предприятием. Иными словами, реформы правительства затронут практически все инструменты, которыми пользуется в том числе сам Найт.

Бюджетный комитет США не упоминают в документах лишь один из них — династический траст, хотя Bloomberg считает, что и он не останется без внимания. Правда, по словам Вольфсона, трасты Найта не попадают в эту категорию.

Династический траст, в отличие от других разновидностей фондов, может существовать бессрочно и потому позволяет передавать активы не только следующим двум или трём поколениям, а через века. Некоторые штаты, правда, запрещают такому фонду работать вечно — чтобы обеспеченные американцы не злоупотребляли бессрочным характером соглашения.

Его ключевое отличие в том, что американец выплачивает налог с передачи лишь единожды, когда вкладывает активы в траст. В иных случаях ему бы пришлось платить за передачу наследства через поколения. Так, например, подарок богатых родителей в размере $100 млн внукам облагается налогом дважды.

Если правительство лишит богачей наиболее очевидных способов обойти закон, то всем им, возможно, придётся выплачивать 40%-ные налоги. Единственным потенциальным выходом могут стать разве что благотворительные трасты, пишет издание.