Игровая студия KEK Entertainment бывших топ-менеджеров Pixonic привлекла $3 млн от The Games Fund и Play Ventures Статьи редакции
Компания потратит инвестиции на расширении штата и разработку первой игры.
Инвестиции в KEK Entertainment — самый крупный pre-seed раунд в игровую компанию в СНГ, рассказали vc.ru стороны сделки.
- Студию основали в сентябре 2021 года бывшие топ-менеджеры игровой компании Pixonic Георгий Егоров (был гендиректором) и Олег Порошин (был главным операционным директором). Офисы компании находятся в Москве и на Кипре. Первой игрой KEK Entertainment будет соревновательный мобильный экшн с глубокими тактическими элементами.
Георгий и Олег руководили Pixonic с 2019 года. По собственным данным, за время их работы выручка компании выросла вдвое. За семь лет с момента запуска самая популярная игра студии War Robots принесла выручку в $500 млн.
The Games Fund запустили в апреле 2021 года бывшие топ-менеджеры Mail.ru Group, GEM Capital и один из разработчиков League of Legends.
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