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Финансы
Маша Цепелева

Игровая студия KEK Entertainment бывших топ-менеджеров Pixonic привлекла $3 млн от The Games Fund и Play Ventures Статьи редакции

Компания потратит инвестиции на расширении штата и разработку первой игры.

  • Инвестиции в KEK Entertainment — самый крупный pre-seed раунд в игровую компанию в СНГ, рассказали vc.ru стороны сделки.

  • Студию основали в сентябре 2021 года бывшие топ-менеджеры игровой компании Pixonic Георгий Егоров (был гендиректором) и Олег Порошин (был главным операционным директором). Офисы компании находятся в Москве и на Кипре. Первой игрой KEK Entertainment будет соревновательный мобильный экшн с глубокими тактическими элементами.

  • Георгий и Олег руководили Pixonic с 2019 года. По собственным данным, за время их работы выручка компании выросла вдвое. За семь лет с момента запуска самая популярная игра студии War Robots принесла выручку в $500 млн.

  • The Games Fund запустили в апреле 2021 года бывшие топ-менеджеры Mail.ru Group, GEM Capital и один из разработчиков League of Legends.

Создание игры для виртуальной реальности — опыт…
Менеджер по продукту vc.ru пообщался с командой Pixonic: про создание игры для виртуальной…
vc.ru

#новость #игры #инвестиции #thegamesfund #kekentertainment

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13 комментариев
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Алексей Ирхин

Новость хороша чисто из-за названия студии)

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greg chudnoff

Современный уровень культуры. Так и прёт.

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Михаил Арнаутов

KEKWait

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Eduard Mirchev

Черт, не успел, все бабло выгребли...

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0
Ilya Eremeyev

У нас еще много)

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0
Олег Матвеенко

Ну теперь могут кекать на 3 ляма доляров.

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0
Andre Macareno

Запостите на дтф, тут не такие смешные комменты будут

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0
Семен Смирнов

Сколапсирует с очередной мобильной дрочильней

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0
Тимур Петров

Не выстрелит.

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Тимур Петров

Но надеюсь, что выстрелит.

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Ilya Eremeyev

Я думаю выстрелит)

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greg chudnoff

Нет, скорее выстрелит. Возможно, рванёт. Есть вероятность, что бабахнет, но это вряд ли. В общем, не забудьте снять с предохранителя

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greg chudnoff

После прочтения книги "Кровь, пот и пиксели" у меня только одно пожелание - удачи, ребята.

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