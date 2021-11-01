ЦБ рекомендовал банкам и МФО не участвовать в схемах рассрочки в магазинах без договора займа Статьи редакции
Информация о рассрочке должна раскрываться так же, как и по кредитам, считает регулятор.
- ЦБ отправил письмо банкам, микрокредитным организациям, ломбардам и другим с рекомендациями по работе с рассрочкой, сообщает РБК.
- Регулятор описывает схему — клиент покупает товар в рассрочку и платит деньги оператору услуги, тот рассчитывается с магазином сразу и ждёт выплат от покупателя. Требования оператор продаёт банкам или другим кредитным организациям. Эти отношения можно считать кредитными, хотя договор кредита или займа с клиентами никто не заключает, считает ЦБ.
- Без договора клиенты не знают полную стоимость кредита, процентную ставку, вероятность передачи долга коллекторам. ЦБ рекомендует организациям отказаться от рассрочки без договора, не покупать долги у магазинов и маркетплейсов и ограничить работу с операторами. Банк готовит предложения, чтобы изменить регулирование рассрочки.
- Купить товар на заёмные деньги можно через POS-кредит, карту рассрочки от банка или через сервисы «купи сейчас, плати позже» (BNPL). По ним покупатель платит часть сразу, остальное списывается с его счёта равными частями.
- В апреле 2021 года BNPL-сервис «Долями» запустил «Тинькофф», а в августе похожий сервис «Сплит» предложил «Яндекс». BNPL подпадают под описанную ЦБ схему «недобросовестной рассрочки», прокомментировал изданию руководитель направления исследований центра «Сколково-РЭШ» Егор Кривошея.
- В сентябре Эльвира Набиуллина предложила раскрывать информацию о рассрочке так же, как по кредитам. Например, передавать данные о рассрочке в бюро кредитных историй.
Кто-то, не разбирающийся в вопросе, написал статью и смешал все в кучу: BNPL-сервисы - это общее название сервисов pos-кредитования и рассрочки. И сюда попадают как классические POS-продукты, где предлагаются товары в кредит, что делаем множество банков, сервисы рассрочки, типа Халвы и Совести (ее уже нет), так и построенные по обходной схеме с выкупом на прослойку, которая потом дает рассрочку физику, как у Тинькова в сервисе Долями.
Все кредиторы здесь продают невозвратные портфели коллекторам или в просуживание. Но ЦБ обратил внимание только на схему с прослойкой. Разновидностью этого типа кредитования еще является схема Мурабаха.
Предельная ставка кредитования определена ЦБ и опубликована на сайте. Меняется ежеквартально. Тут всегда проценты платит физик, явно или не явно, но от разной расчетной базы (тело).
В обходной схеме при выкупе на прослойку МФО и Банки не используются, поэтому схема не регламентируется нормативами ЦБ.
Поэтому ЦБ и возбудился ред.
Кларна дает рассрочку не от себя, она дает механизм и инфраструктуру. В UK продавец для предоставления такого сервиса должен иметь соответствующие лицензии. Не смотрел другие страны.
Сервисов с прослойкой мало, поэтому возбуждение снимется тем, что кого-то закроют, а Тиньков или кто там еще большой есть переведет договоры на свою МФО или Банк, на том и порешат.
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