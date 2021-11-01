Производитель электрокаров Rivian запланировал провести IPO при оценке в $60 млрд — WSJ Статьи редакции
Компания начнёт торгвать акциями на бирже Nasdaq на следующей неделе.
- Rivian раскроет оценку в обновленном проспекте во вторник, сообщает WSJ со ссылкой на источники близкие к размещению. Компания начнёт торговаться на бирже Nasdaq под тикером RIVN.
- В январе 2021 года Rivian привлёк $2,65 млрд от группы инвесторов во главе с Т. Rowe Price. Компания не раскрывала оценку, но по данным источников Bloomberg, она составляла около $27,6 млрд. По данным CrunchBase, с момента основания Rivian привлекла $8,2 млрд.
- В феврале 2021 года Rivian рассчитывал на оценку в $50 млрд, сообщал Bloomberg со ссылкой на источники.
- Rivian подал заявку на проведение IPO в августе 2021 года, а через две недели представил свой первый электропикап — раньше Ford, Tesla и других конкурентов.
- Компания сотрудничает с Amazon — в сентябре 2019 года Rivian договорилась о производстве 100 тысяч электрических фургонов для ритейлера.
Уже не только прототипы есть, но и обзоры: https://www.motortrend.com/features/2022-rivian-r1t-exclusive-drive-review-trans-america-trail-off-road/
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