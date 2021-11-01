Перспективы развития чат-ботов в банковском секторе: голосовой ИИ, прогнозирование поведения, анализ настроения

Чат-боты становятся более разговорчивыми, и следующим шагом будет анализ настроения пользователя. Здесь речь идет уже не только об эффективном ответе или решении, но и предвосхищении ожиданий клиентов. С помощью анализа настроения чат-боты смогут понять, хорошо ли идет разговор, чтобы соответствующим образом отреагировать на эмоции клиента.…