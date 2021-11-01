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Финансы
Маша Цепелева

Производитель электрокаров Rivian запланировал провести IPO при оценке в $60 млрд — WSJ Статьи редакции

Компания начнёт торгвать акциями на бирже Nasdaq на следующей неделе.

  • Rivian раскроет оценку в обновленном проспекте во вторник, сообщает WSJ со ссылкой на источники близкие к размещению. Компания начнёт торговаться на бирже Nasdaq под тикером RIVN.
  • В январе 2021 года Rivian привлёк $2,65 млрд от группы инвесторов во главе с Т. Rowe Price. Компания не раскрывала оценку, но по данным источников Bloomberg, она составляла около $27,6 млрд. По данным CrunchBase, с момента основания Rivian привлекла $8,2 млрд.
  • В феврале 2021 года Rivian рассчитывал на оценку в $50 млрд, сообщал Bloomberg со ссылкой на источники.
  • Rivian подал заявку на проведение IPO в августе 2021 года, а через две недели представил свой первый электропикап — раньше Ford, Tesla и других конкурентов.
  • Компания сотрудничает с Amazon — в сентябре 2019 года Rivian договорилась о производстве 100 тысяч электрических фургонов для ритейлера.

#новость #rivian

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Олег Юшков

Впечатлило их участие в съёмках "Большой путь на север". Достаточно рискованно было давать два первых образца на подобную поездку и такие условия. Тесла не смогла бы так рисковать, форд тоже, но ривиан вне биржи и очевидно могли позволить себе такой риск.

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3
Олег Юшков

"Долгий путь на сервер" точнее

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0
Игорь Протасов

Это они что ли не могли долго нормальное рекламное видео на ютуб залить? :)

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0
Valik Pavlov

60 млрд. оценка... А я никогда не видел и не слышал упоминаний о них.

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2
Антон Афанасьев

И скорее твоё упущение. Rivian хорошо в США известны как минимум, хоть и весьма скептическое отношение к ним (разговоров много, а прототипа ещё ещё нет)

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1
Evgeniy Kulish

Уже не только прототипы есть, но и обзоры: https://www.motortrend.com/features/2022-rivian-r1t-exclusive-drive-review-trans-america-trail-off-road/

Exclusive: We Drive the Rivian R1T Across the…
We took a new Rivian R1T electric pickup truck on the dirt—7700 miles' worth, all the way from the…
www.motortrend.com
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5
Яковенко Марта

В этом и вся соль что они хорошо известны в США, а не у нас

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1
Viktor Kutolkin

самые разные почти серийные модели уже все местные СМИ обкатали

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0
Маджид Гаджиев

А вы из какого отдела?

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0
Ян Конев

Пусть лучше подумают о зарядках, как кое кто)))

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0

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