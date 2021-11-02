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Финансы
Маша Цепелева

Производитель электромобилей Rivian запланировал привлечь до $9,6 млрд на IPO с оценкой $54,6 млрд Статьи редакции

В феврале оценка компании составляла около $27 млрд.

  • Rivian планирует продать 135 млн акций по цене от $57 до $62 и предложить дополнительные 20,25 млн акций для андеррайтеров, указано в заявлении в Комиссию по ценным бумагам США. Компания получит до $9,6 млрд, если андеррайтеры воспользуются опционом.
  • По данным Rivian, инвесторы, в том числе Amazon, хотят купить акции на сумму до $5 млрд, сообщает CNBC.
  • Компания начнёт торговаться на бирже Nasdaq под тикером RIVN на следующей неделе.
  • Rivian подал заявку на проведение IPO в августе 2021 года, а через две недели представил свой первый электропикап — раньше Ford, Tesla и других конкурентов.
  • В январе 2021 года Rivian привлёк $2,65 млрд. Компания не раскрывала оценку, но по данным источников Bloomberg, она составляла около $27,6 млрд. По данным CrunchBase, с момента основания Rivian привлекла $8,2 млрд.
  • В сентябре 2019 года Rivian договорилась о производстве 100 тысяч электрических фургонов для Amazon.
Электрический пикап Rivian

#новость #rivian #ipo

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3 комментария
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Алексей Ревин

Смотрел обзор от Маркуса, машина шикарная, практичная, с такой хоть ремонты делай, хоть на моря гоняй, очень универсальная, ещё и с теслой в плане зарядных станций вроде как партнёрство есть, почему-то кажется что деньги они привлекут.

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Микаел Маферман

Как быстро миллиарды катятся вверх и вниз. Секунду назад их оценивали 60, а теперь 54.

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Alex Shapovalov

Я так понимаю по прежнему самым выгодным бизнесом по производству чего то ,есть бизнес по производству акций и макарон на уши.

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