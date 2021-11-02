Производитель электромобилей Rivian запланировал привлечь до $9,6 млрд на IPO с оценкой $54,6 млрд Статьи редакции
В феврале оценка компании составляла около $27 млрд.
- Rivian планирует продать 135 млн акций по цене от $57 до $62 и предложить дополнительные 20,25 млн акций для андеррайтеров, указано в заявлении в Комиссию по ценным бумагам США. Компания получит до $9,6 млрд, если андеррайтеры воспользуются опционом.
- По данным Rivian, инвесторы, в том числе Amazon, хотят купить акции на сумму до $5 млрд, сообщает CNBC.
- Компания начнёт торговаться на бирже Nasdaq под тикером RIVN на следующей неделе.
- Rivian подал заявку на проведение IPO в августе 2021 года, а через две недели представил свой первый электропикап — раньше Ford, Tesla и других конкурентов.
- В январе 2021 года Rivian привлёк $2,65 млрд. Компания не раскрывала оценку, но по данным источников Bloomberg, она составляла около $27,6 млрд. По данным CrunchBase, с момента основания Rivian привлекла $8,2 млрд.
- В сентябре 2019 года Rivian договорилась о производстве 100 тысяч электрических фургонов для Amazon.
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