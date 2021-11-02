Можно выбрать понравившуюся стратегию профессионального инвестора и автоматически повторять её.
- «Сигнал» будет доступен в течение месяца в новой версии приложения «Тинькофф Инвестиции», сообщили vc.ru в компании.
- Сервис социального трейдинга предлагает стратегию автоследования — это способ инвестирования, когда пользователи могут выбрать понравившуюся стратегию опытного инвестора и автоматически повторять сделки за ним.
- Платформа предлагает стратегии известных частных управляющих, трейдеров с большим опытом на рынке, пользователей соцсети «Пульс».
- Авторов стратегий выбирали по инвестиционному стажу, доходности, частоте сделок, предпочитаемым инвестиционным инструментам и другим параметрам. Пользователи смогут больше узнать о них в соцсети для трейдеров «Пульс».
- Пока на платформе доступны более 30 стратегий. Можно инвестировать в долларах или рублях в бумаги роста, облигации и другие, диверсифицировать портфель бумагами компаний из США, Китая и других стран. Также с даты запуска стратегии можно оценить её доходность. Сделки не облагаются комиссией.
ошибаетесь. ну так не обязательно покупать только хайповые акции. есть куча акций которые стоили 1.5 года назад 8 а сейчас 80 . даже если не бежать за иксами 30% в год уже хорошо и поэтому если вы скопировали модель успешного инвестора который делает под 30% разве это не хорошо? плюс есть долевая покупка , хоть амазон хоть гугл бери на сотку и жди роста
Те к кому люди будут подключатся с автослеования будет свои интерес, например часть комиссии от сделок. Они прекрасно будут знать что за ними следуют люди у которых определенный бюджет, им не будет смысла тарить не целевые акции. Также уверен что один трейдер сможет сделать сразу несколько стратегий, для низкого бюджета и для большого.
В 2021 году у X5 Group появилось собственное медиа Food.ru с рецептами и статьями о еде. Директор по контенту Ольга Сидорова рассказывает, как запускали проект, строили работу редакции и с какими сложностями столкнулись.
Упомянутые в статье факты я начал бережно собирать в черновике ещё весной. А тут появился повод собрать их все воедино. Я вам гарантирую, что вы будете изумлены изысканностью происходящего.
Власти США облагают высоким налогом наследство и подарки на сумму более $11,7 млн. Но не все хотят отдавать столько денег, поэтому строят сети из трастов, чтобы легально обойти закон. Как это работает и что помогло Филипу Найту оставить детям миллиарды — рассказывает Bloomberg.
У нас в команде четыре сейлза, и каждый из них приводит в среднем 50+ платящих b2b-клиентов в месяц (кроме первого локдауна: тогда приводили чуть меньше). В этой части я расскажу, как мы работаем с командой продаж, чтобы ребята большую часть времени выдавали максимально возможный результат.
На прошлой неделе прошел митап «Осенний JavaScript». Это уже 35-я встреча серии GPB.Talks, которую организовывает Газпромбанк вместе с Startech.vc. На этот раз спикеры из Газпромбанка, Яндекса и Bravado говорили об инструментах разработки на JavaScript.
Для ИП на «упрощёнке» 6% без сотрудников сервис бесплатный.
Это была кропотливая работа, но мы постарались учесть всё, чтобы бизнес не впал в кому из-за какого-нибудь замыкания древней проводки.
В основе лежит DALL-E, которую в январе представила OpenAI.
Пришлось недавно поехать в Армению. Вызвал такси через Яндекс из аэропорта Гюмри до Еревана. Достался видавший виды мерседес из начала девяностых, что в общем-то не вызвало особого удивления - в Армении это норма.Дальше началось интересное)Для начала стоит отметить, что работа такси Яндекс в Армении организована несколько иначе, чем в России. Там…