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Финансы
Nazigul Jusupova

«Тинькофф» запустил платформу социального трейдинга «Сигнал» Статьи редакции

Можно выбрать понравившуюся стратегию профессионального инвестора и автоматически повторять её.

  • «Сигнал» будет доступен в течение месяца в новой версии приложения «Тинькофф Инвестиции», сообщили vc.ru в компании.
  • Сервис социального трейдинга предлагает стратегию автоследования — это способ инвестирования, когда пользователи могут выбрать понравившуюся стратегию опытного инвестора и автоматически повторять сделки за ним.
  • Платформа предлагает стратегии известных частных управляющих, трейдеров с большим опытом на рынке, пользователей соцсети «Пульс».
  • Авторов стратегий выбирали по инвестиционному стажу, доходности, частоте сделок, предпочитаемым инвестиционным инструментам и другим параметрам. Пользователи смогут больше узнать о них в соцсети для трейдеров «Пульс».
  • Пока на платформе доступны более 30 стратегий. Можно инвестировать в долларах или рублях в бумаги роста, облигации и другие, диверсифицировать портфель бумагами компаний из США, Китая и других стран. Также с даты запуска стратегии можно оценить её доходность. Сделки не облагаются комиссией.
Сервис «Сигнал» «Тинькофф»

#новости #тинькофф

3268 просмотров
33 33 комментария
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33 комментария
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Roman Trifonov

А как отличить такое поведение от реального манипулирования рынком?

А то условный ЦБ скажет, мол, вы сговорились и искусственно разогнали стоимость, поэтому вот вам штраф и сделки мы отменим.

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3
Alexander Veber

Во всем мире автоследование нормальная практика, с какого перепуга в России это будет манипуляцией?

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3
Roman Trifonov

У нас за репосты и фото на фоне храмов сажают, зачем вы апеллируете к здравому смыслу?

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–1
Aleksandr P

ооо. Я смотрю трейдинг становиться модным. Такие сервисы уже сто лет существуют, аля mql5)

Ответить
2
Alexander Veber

Ну там на сколько я помню только валютой торгуют

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0
Люц Шнайдер

В ддин из таких, вроде как, даже Сбер когда-то инвестировал. El Torro, кажется

Ответить
0
Даниил Рыжков

А сбербанк запустит систему социального рейтинга

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2
Дамир Губаев

надо купить ещё акций тинкоф ред.

Ответить
0
Игорь Крафт

У профи инвестора 10 лямов на счету, а у подписчика 15 000 РУБ. )))

Ответить
1
Rownie

так главное процент

Ответить
0
Ринат Хафизов

Кому главное? Вы, судя по всему, ни разу ничего не покупали на бирже.
Одна акция Amazon стоит 33 сотни долларов. Пойди, повтори! :-)

Ответить
1
Rownie

ошибаетесь. ну так не обязательно покупать только хайповые акции. есть куча акций которые стоили 1.5 года назад 8 а сейчас 80 . даже если не бежать за иксами 30% в год уже хорошо и поэтому если вы скопировали модель успешного инвестора который делает под 30% разве это не хорошо? плюс есть долевая покупка , хоть амазон хоть гугл бери на сотку и жди роста

Ответить
0
Ринат Хафизов

Вы, кажется, плохо прочитали статью.

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0
Лев Родченков

На финам это красиво организовано, есть минимальная сумма с которой автоследование будет работать на 100%. тут также будет.
Если профи покупает амазон/теслу у него минималка будет от 1 000 000 скорее всего.
Если профи торгует гаспром/русал то к нему и от 30 000 можно автоледование

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0
Ринат Хафизов

Как вы запретите оригиналу, торгующему РУСАЛ, купить как-нибудь Амазон первый раз? Ну вот он купил... и тут все следование накрывается медным тазом, так сказать.

Ответить
0
Лев Родченков

Те к кому люди будут подключатся с автослеования будет свои интерес, например часть комиссии от сделок. Они прекрасно будут знать что за ними следуют люди у которых определенный бюджет, им не будет смысла тарить не целевые акции. Также уверен что один трейдер сможет сделать сразу несколько стратегий, для низкого бюджета и для большого.

Ответить
0
My-Board Is-Mortdogged

15 руб*

Ответить
0
ИгорьOK

Лахтинский подписчик?

Ответить
0
Dimitry Who

Это квал, у профи совсем другие суммы…

Ответить
0
Сергей Стукалов

Браво 👏

Ответить
1
Лев Родченков

Comon? не, не слышал

Ответить
1
greg chudnoff

Молодцы ребятки.

Ответить
1
Сергей Домаев

У финама давно автоследование есть

Ответить
1
Артём Палённый

И что?

Ответить
0
Виктор Булов

Вы ещё за Баффетом начините повторять. Если бы это работало, то все были миллиардерами.

Ответить
1
Den Shelestov

Почему это не работает?

Ответить
0
Daria Kulishova

Ну что, миллионеры инвесторы, отзовитесь тогда! Буду следить 😜😜😜

Ответить
0
Aleksey Kurepin

ну там зависит от того, сколько денег у миллионера и сколько у его подписчика. если у миллионера 100 миллионов — он может за день сделать +1..10 миллионов, а если у подписчика 100 тысяч — то это всего +1..10 тысяч. вывод: подписчик миллионера скорее всего миллионером не станет.

Ответить
0
Евгений Торанов

Повторили eToro?

Ответить
0
Сергей Феньков

А платформу нашёл кто?

Ответить
0
Louis Cyphre

Сервис социального трейдинга предлагает стратегию автоследования — это способ инвестирования, когда пользователи могут выбрать понравившуюся стратегию опытного инвестора и автоматически повторять сделки за ним.

Слей депозит на автомате

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0
Дмитрий Классен

Уоу... Наконец-то

Ответить
0
Василий Петров

А все эти шорты плечи и т.п это тоже повторяться будет?

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0
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