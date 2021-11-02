Каждый сейлз приводит 50+ b2b-клиентов в месяц: что мы для этого делаем

У нас в команде четыре сейлза, и каждый из них приводит в среднем 50+ платящих b2b-клиентов в месяц (кроме первого локдауна: тогда приводили чуть меньше). В этой части я расскажу, как мы работаем с командой продаж, чтобы ребята большую часть времени выдавали максимально возможный результат.