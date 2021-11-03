2 ноября акции Avis Budget Group выросли на максимуме на 218%, с $174 до $545 за штуку. Средний рост цены за сутки составил 108,3%, до $357,17 за штуку. Капитализация Avis выросла на $18 млрд за сутки и превысила $30 млрд на максимуме. На 9:00 мск, капитализация компании — $23,77 млрд.