Инвесторы с Reddit подняли акции сервиса проката машин Avis на 108% за день Статьи редакции
Капитализация компании выросла за сутки на $18 млрд.
2 ноября акции Avis Budget Group выросли на максимуме на 218%, с $174 до $545 за штуку. Средний рост цены за сутки составил 108,3%, до $357,17 за штуку. Капитализация Avis выросла на $18 млрд за сутки и превысила $30 млрд на максимуме. На 9:00 мск, капитализация компании — $23,77 млрд.
- Торги останавливали минимум 11 раз из-за волатильности — инвесторы перепродали 30 млн акций. Это в 15 раз больше, чем за последний месяц, сообщает Bloomberg.
- Рост акций начался после того, как гендиректор Avis Джо Ферраро заявил о возможном появлении электромобилей для аренды в сервисе. Он не раскрыл конкретных планов, но намекнул на потенциальные сделки.
- Тикер Avis 2 ноября часто упоминался в ветке Reddit WallStreetBets и в чате Stocktwits, отмечает издание.
- В январе 2021 года инвесторы с Reddit подняли акции розничных магазинов игр GameStop более чем на 360%. В марте — увеличили состояние основателя Rocket Cos. на $32 млрд за день. В мае — подняли стоимость акций сети кинотеатров AMC на 35%, до максимума за несколько лет.
- В октябре 2021 года сервис арены автомобилей Hertz заявил, что купил у Tesla 100 тысяч электромобилей. Акции Hertz выросли на 8%, а капитализация Tesla превысила $1 трлн. 2 ноября Илон Маск заявил, что Tesla пока не подписала договор с Hertz.
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