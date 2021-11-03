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Финансы
Маша Цепелева

Инвесторы с Reddit подняли акции сервиса проката машин Avis на 108% за день Статьи редакции

Капитализация компании выросла за сутки на $18 млрд.

  • 2 ноября акции Avis Budget Group выросли на максимуме на 218%, с $174 до $545 за штуку. Средний рост цены за сутки составил 108,3%, до $357,17 за штуку. Капитализация Avis выросла на $18 млрд за сутки и превысила $30 млрд на максимуме. На 9:00 мск, капитализация компании — $23,77 млрд.

  • Торги останавливали минимум 11 раз из-за волатильности — инвесторы перепродали 30 млн акций. Это в 15 раз больше, чем за последний месяц, сообщает Bloomberg.
  • Рост акций начался после того, как гендиректор Avis Джо Ферраро заявил о возможном появлении электромобилей для аренды в сервисе. Он не раскрыл конкретных планов, но намекнул на потенциальные сделки.
  • Тикер Avis 2 ноября часто упоминался в ветке Reddit WallStreetBets и в чате Stocktwits, отмечает издание.
  • В январе 2021 года инвесторы с Reddit подняли акции розничных магазинов игр GameStop более чем на 360%. В марте — увеличили состояние основателя Rocket Cos. на $32 млрд за день. В мае — подняли стоимость акций сети кинотеатров AMC на 35%, до максимума за несколько лет.
  • В октябре 2021 года сервис арены автомобилей Hertz заявил, что купил у Tesla 100 тысяч электромобилей. Акции Hertz выросли на 8%, а капитализация Tesla превысила $1 трлн. 2 ноября Илон Маск заявил, что Tesla пока не подписала договор с Hertz.
Котировки Avis за пять дней Nasdaq
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Отсутствие опыта, агрессивные стратегии, высокие риски, троллинг, самоуверенность и мемы — главные…
vc.ru

#новость #avis #reddit

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12 комментариев
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Andrey Smalkov

Надо бы сделать подписку на сигналы Reddit 😂

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13
Evil Pechenka

Пора пилить стартап.
«Единственные сигналы которые работают.»

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0
Wall Street Shadow

Они не работают: большая задержка, много мусора и просто кривые алгоритмы

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0
Михаил Похеров

Вот https://www.quiverquant.com/wallstreetbets/

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0
Владислав Данилов

Разве там есть с Reddit?

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0
Семен Переделкин

"Инвесторы с Reddit"

Раньше ты был юзером, а теперь стал инвестором.

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9
Не, ну а чо они

Я, конечно, не инвестор (и даже не мамкин инвестор), но, уверен, что так не должно это работать :) Илон сказал "сиба" - крипта взлетела, Джо Ферраро намекнул - акции взлетели, Реддит решил - Реддит повлиял на рынок. Забавно

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1
БАБКА В ЗАСАДЕ

Дык это всегда так и работает. Слухи, газеты, сайты, соц сети - финтифлюшки меняются, люди нет

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4
Азамат Салахов

Ждем когда Делимобиль намекнет на появление электромобилей для аренды в сервисе. Примерно так: «Делимобиль не раскрыл конкретных планов, но намекнул на потенциальные сделки»

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2
Капитальный Илья

"..но намекнул на потенциальное увеличение штрафов для пользователей"

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0
Дамир Губаев

Вот кто уже не первый раз делает бабло на инвесторах с реддит)

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1
Serge Tikhonenko

Прокатился немношк на GME, AMC и даже GNUS. До сих пор сижу в MAC, но там пока всего +13%

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0
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