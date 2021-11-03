Владелец «Красное и белое» планирует привлечь до $1,3 млрд на IPO при оценке в $13 млрд Статьи редакции
Компания будет торговаться на Московской бирже.
Владелец сетей «Красное и белое» и «Бристоль» Mercury Retail Holding определила ценовой диапазон для IPO — $6-6,5 за глобальную депозитарную расписку (GDR). Ожидаемая оценка компании — $12-13 млрд.
- Окончательная цена будет установлена 9 ноября 2021 года. Компания будет торговаться на Московской бирже под тикером MRHL.
- Компания планирует разместить 200 млн GDR на одну обыкновенную акцию и привлечь $1,2-1,3 млрд.
- Выручка компании в первом полугодии 2021 года выросла на 26% год к году, до 328,8 млрд рублей, чистая прибыль выросла с 9 млрд рублей до 19 млрд рублей за тот же период.
- 27 октября Mercury Retail Holding подтвердила планы провести IPO на Московской бирже. Организаторами размещения стали BofA Securities, J.P. Morgan, SberCIB и «ВТБ Капитал», а также Газпромбанк и Renaissance Capital.
- В сентябре 2021 года Reuters сообщило, что MRG планирует привлечь до $1 млрд во время IPO. В октябре источники «Ъ» сообщали, что компания рассчитывает на оценку до $25 млрд.
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