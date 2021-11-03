В пятерке лучших: Авито вошел в список самых привлекательных работодателей для продакт-менеджеров

В 2021 году компания Авито вошла в топ-5 самых привлекательных компаний российского рынка для продакт-менеджеров, заняв 4-е место. Такие данные приводят специалисты из Podlodka.io на основе масштабного исследования, в ходе которого было опрошено 630 специалистов разного профессионального уровня из компаний разного масштаба. Больше всего в…