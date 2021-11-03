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Финансы
Маша Цепелева

Владелец «Красное и белое» планирует привлечь до $1,3 млрд на IPO при оценке в $13 млрд Статьи редакции

Компания будет торговаться на Московской бирже.

  • Владелец сетей «Красное и белое» и «Бристоль» Mercury Retail Holding определила ценовой диапазон для IPO — $6-6,5 за глобальную депозитарную расписку (GDR). Ожидаемая оценка компании — $12-13 млрд.

  • Окончательная цена будет установлена 9 ноября 2021 года. Компания будет торговаться на Московской бирже под тикером MRHL.
  • Компания планирует разместить 200 млн GDR на одну обыкновенную акцию и привлечь $1,2-1,3 млрд.
  • Выручка компании в первом полугодии 2021 года выросла на 26% год к году, до 328,8 млрд рублей, чистая прибыль выросла с 9 млрд рублей до 19 млрд рублей за тот же период.
  • 27 октября Mercury Retail Holding подтвердила планы провести IPO на Московской бирже. Организаторами размещения стали BofA Securities, J.P. Morgan, SberCIB и «ВТБ Капитал», а также Газпромбанк и Renaissance Capital.
  • В сентябре 2021 года Reuters сообщило, что MRG планирует привлечь до $1 млрд во время IPO. В октябре источники «Ъ» сообщали, что компания рассчитывает на оценку до $25 млрд.

#новость #красноебелое #ipo

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13 комментариев
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Aki Yama

Мне кажется что выстрелит, чернь всегда будет курить и пить.

Помимо товаров для рабов там ведь еще и продукты продают, пусть и не весь спектр. Лоукостеры в кризис довольно популярны.

Так почему бы и не попробовать на 1-5% капитала залететь?)

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–3
Семен Переделкин

Чернь? А ты чо такой дерзкий? Белая кость что ли? А телефон есть? Дай посмотрю.

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7
Капитальный Илья

Сам герцог Анжуйский откомментился на виси. Это уровень, товарищи

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2
Тимур Петров

Владелец «Красное и белое», перелогинтесь.

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0
Igor Shkarin

Когда уже. Хочу быстрее поучаствовать.

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2
Yury Kotov

Между первой и второй -

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0
Евгений Кузовкин

- IPO небольшой

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5
Dmitriy Lobanov

У нас процентов 60% населения и так акционеры КБ, вечно по акции что то там берут ред.

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1
Виктор Булов

Очередное не пойми что с долгами.

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0
Павел Родюков

Решительный ответ на попытку закрыть в локдаун!

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0
Raimond Vladimirov

Уже 6 новость про IPO КБ с июля. Просто главное бизнес-событие года :)

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0
Pavel Ivanov

Помещения Московской биржи во время IPO К&Б:

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0
Игорь Крафт

Сейчас оценивать свою компанию перед IPO в миллиарды долларов прям в моду вошло, а по итогу даже приложение нормальное для КБ написать не могут.

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–3
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NPLaw
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