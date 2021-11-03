Реклама на vc.ru Отключить рекламу
Реклама на vc.ru Отключить рекламу
Реклама на vc.ru Отключить рекламу
Финансы
Маша Цепелева

Владелец «Красное и белое» запланировал привлечь до $1,3 млрд на IPO при оценке в $13 млрд Статьи редакции

Компания будет торговаться на Московской бирже.

  • Владелец сетей «Красное и белое» и «Бристоль» Mercury Retail Holding определила ценовой диапазон для IPO — $6-6,5 за глобальную депозитарную расписку (GDR). Ожидаемая оценка компании — $12-13 млрд.

  • Окончательная цена будет установлена 9 ноября 2021 года. Компания будет торговаться на Московской бирже под тикером MRHL.
  • Компания планирует разместить 200 млн GDR на одну обыкновенную акцию и привлечь $1,2-1,3 млрд.
  • Выручка компании в первом полугодии 2021 года выросла на 26% год к году, до 328,8 млрд рублей, чистая прибыль выросла с 9 млрд рублей до 19 млрд рублей за тот же период.
  • 27 октября Mercury Retail Holding подтвердила планы провести IPO на Московской бирже. Организаторами размещения стали BofA Securities, J.P. Morgan, SberCIB и «ВТБ Капитал», а также Газпромбанк и Renaissance Capital.
  • В сентябре 2021 года Reuters сообщило, что Mercury Retail Holding планирует привлечь до $1 млрд во время IPO. В октябре источники «Ъ» сообщали, что компания рассчитывает на оценку до $25 млрд.

#новость #красноебелое #ipo

2024 просмотров
25 25 комментариев
4
Вакансии Разместить
Показать ещё
Все вакансии
Реклама на vc.ru Отключить рекламу
Реклама на vc.ru Отключить рекламу
0
25 комментариев
Популярные
По порядку
Написать комментарий...
Dmitriy Lobanov

У нас процентов 60% населения и так акционеры КБ, вечно по акции что то там берут ред.

Ответить
15
Дмитрий Александрович

Орехи постоянно в КБ беру. Кешью и миндаль по 50р за 50г пакетик, это процентов на 10 дешевле чем если брать килограммами на развес и в 2-3 раза дешевле фасованных орехов в "Перекрестке"

Ответить
3
Aki Yama

Мне кажется что выстрелит, чернь всегда будет курить и пить.

Помимо товаров для рабов там ведь еще и продукты продают, пусть и не весь спектр. Лоукостеры в кризис довольно популярны.

Так почему бы и не попробовать на 1-5% капитала залететь?)

Ответить
–8
Семен Переделкин

Чернь? А ты чо такой дерзкий? Белая кость что ли? А телефон есть? Дай посмотрю.

Ответить
16
Капитальный Илья

Сам герцог Анжуйский откомментился на виси. Это уровень, товарищи

Ответить
7
Тимур Петров

Владелец «Красное и белое», перелогинтесь.

Ответить
1
Yury Kotov

Между первой и второй -

Ответить
1
Евгений Кузовкин

- IPO небольшой

Ответить
11
Игорь Крафт

Сейчас оценивать свою компанию перед IPO в миллиарды долларов прям в моду вошло, а по итогу даже приложение нормальное для КБ написать не могут.

Ответить
–4
Denis Kiselev

В чем смысл приложения для сети алкомаркетов, если доставка алкоголя не легализована?

Ответить
6
Igor Shkarin

Когда уже. Хочу быстрее поучаствовать.

Ответить
2
ЯжПрограммист

Так в боидайшем КБ можно уже давно пиинять участие.

Ответить
0
Pavel Ivanov

Помещения Московской биржи во время IPO К&Б:

Ответить
1
Виктор Булов

Очередное не пойми что с долгами.

Ответить
0
Микаел Маферман

Ожидания и надежды владельцев К&Б становятся дежурной новостью.

Ответить
0
ЯжПрограммист

А как же. Это же фактически национальное достояние, после яндекса и газпрома. Да там же 2/3 нашего флага!

Ответить
1
El Rey Católico

3/3 - красное, белое и синька

Ответить
1
Павел Родюков

Решительный ответ на попытку закрыть в локдаун!

Ответить
0
Raimond Vladimirov

Уже 6 новость про IPO КБ с июля. Просто главное бизнес-событие года :)

Ответить
0
Nikolay Kenig

Неужели у них нет денег что нужно выпускать акции?

Ответить
0
Поджог Сараев

Инвесторы хотят зафиксировать прибыль

Ответить
0
Матяс

Дорого, оказывается, стоит алкоголизм

Ответить
0
Сергей Молчановский

Брал в КБ мартини — в горлышке нет дозатора, содержимое — приторная жижа с сивушным запахом. Чтобы еще там что-то покупать, да никогда в жизни!
А Бристоль — это вообще адок, он у меня рядом с домом был. Там всегда душно, воняет потными телами, и перед входом тусит толпа алконавтов. Слава богу, закрылась эта срань.
Значит, у них один владелец, ну-ну, не удивлён.

Ответить
0
Азиатский Таксист

Жду когда моя любимая шаурмечная "Turkish Doner" выйдет на биржу

Ответить
0
Dima

@Тинькофф Инвестиции сбор заявок для неквалов у вас будет?
Или народу предлагается участие исключительно в мусорорных IPO?

Ответить
0
Написать комментарий...
Читать все 25 комментариев
Дизайн
Евгения Евсеева
«Кинопоиск» обновил логотип и отказался от приставки HD в названии онлайн-кинотеатра Статьи редакции

Компания решила обновиться накануне своего 18-летия.

«Кинопоиск»
94 94 комментария
17
Ростелеком
Как превратить скучные цифры в полезные знания c помощью BI

С долгим, нудным и, зачастую, сложным процессом запроса, получения и визуализации данных сталкивался каждый аналитик. На примере одной из команд блока технической инфраструктуры Ростелекома показываем, как и зачем внедрять в бизнес-процессы BI-отчетность.

0 Обсудить
Мероприятия Разместить
Показать ещё
Все мероприятия
Личный опыт
Yulia Yu
Советы, которые я бы хотела получить, прежде чем запустить свой стартап

До стартапа у меня была предпринимательская деятельность, опыт работы дизайнером и продактом на фрилансе и аутсорсе. Но, работая как сотрудник в других стартапах, я не понимала насколько это физически и морально сложный тип бизнеса, что стоит за каждым годом жизни такой компании.

Трекшн Leadhero.ru
16 16 комментариев
28
Сервисы
Евгения Евсеева
Microsoft представила похожий на Notion сервис для совместной работы Статьи редакции

Loop объединяет возможности Word, Excel, PowerPoint и Teams.

Рабочая область в Loop Microsoft
26 26 комментариев
17
Московский акселератор
Инвестиции и новые акселераторы - успехи выпускников!
0 Обсудить
0
Маркетинг
Бегемаг
Тележки для собак

Весной 2021 в тестовом режиме сделали тележку с отсеком для собаки, и сразу получили положительный отклик от покупателей. Внедрили практически во все магазины по 1-2 тележки с отсеком для питомца.

182 182 комментария
22
Columbus East
Цифровая трансформация клиентского опыта: от привлечения скидками к построению долгосрочных отношений
0 Обсудить
0
Транспорт
TJ
Ford начала продавать электродвигатели — с ними можно сделать из машины электрокар Статьи редакции

Двигатели сделали на основе разработок для первого серийного электрокара под брендом Mustang.

50 50 комментариев
34
Авито
Ролик Авито Недвижимости с «Маэстро» Евгением Понасенковым признан лучшим вирусным видео по версии Re-Movie Awards
–1
Sigur
Что может быть лучше OSDP?
0 Обсудить
0
Торговля
Маша Цепелева
«Яндекс» запустит в Дубае доставку продуктов из супермаркетов роботами-курьерами Статьи редакции

Услуга станет доступна в 2022 году.

Ровер в Дубае «Яндекс»
28 28 комментариев
15
Больше статей
null