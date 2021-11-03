Исследование: инвесторы сдают тесты ЦБ перед сделками в среднем со второй попытки, самые сложные — про иностранные акции Статьи редакции
Больше всего участников тестов у «Тинькофф Инвестиции» — 398 тысяч человек и 1,1 млн попыток за две недели.
- У разных брокеров прошли тесты перед сделками от 3 тысяч до 398 тысяч инвесторов, среднее количество попыток на тест — от двух до четырёх. «Ведомости» опросили брокеров «Тинкофф Инвестиции», БКС, «Открытие брокера», «Финам» и «Фредом Финанс».
- Количество попыток на каждый вид тестов у брокеров отличается, но в среднем сложнее всего — по торговле иностранными акциями и акциями вне котировальных списков. Они же оказались самыми популярными инструментами у инвесторов. Дополнительные попытки часто нужны на допуск к форексу, к сделкам с репо и структурным облигациям.
- В «Тинькофф» тест на иностранные акции с первой попытки сдали 17,5% из 191 тысячи, не вернулась к тесту примерно половина.
- Банк России утвердил вопросы в конце августа для защиты неквалифицированных инвесторов от рисков. Тесты стали обязательными с 1 октября. Для каждого инструмента свои вопросы, можно пересдать неограниченное количество раз.
- Не проходить тест могут те, кто до 1 октября совершил хотя бы одну сделку по выбранному инструменту или имеет статус квалифицированного инвестора.
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