Разработчик баз данных для ИИ-сервисов и стриминга Activeloop привлёк $5 млн от CM Ventures и других Статьи редакции
Компания потратит инвестиции на запуск коммерческой версии своей технологии и расширение штата.
- Выпускник бизнес-инкубатора Y Combinator стартап Activeloop привлёк $5 млн от 468 Capital и CM Ventures при участии Tribe Capital, Shasta Ventures и частных инвесторов, сообщает TechCrunch.
- Сервис Activeloop — это платформа с открытым API, которая позволяет создавать, хранить большие массивы данных для машинного обучения и совместно работать над ними. Например, работать с террабайтами видео и аудио, расположенными на облачных сервисах, так, как будто они на устройстве.
- С технологией могут работать компании с сервисами компьютерного зрения, беспилотниками, дронами — те, кто обрабатывает гигабайты видео и фото в режиме реального времени. Стартап запустил пилотные проекты с Waymo, Gradient Health, Omdena.
- Activeloop основал Давид Буниатян в 2018 году. Сейчас в штате 15 сотрудников, планируют принять ещё шесть инженеров.
- Программу скачали 300 тысяч раз. В первом квартале 2022 года компания представит коммерческую версию Activeloop с дополнительными функциями.
Компания решила обновиться накануне своего 18-летия.
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