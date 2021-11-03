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Финансы
Евгения Евсеева

Акции Activision Blizzard упали на 14% на фоне новости о переносе даты выхода Overwatch 2 и Diablo 4 Статьи редакции

На стоимость также могла повлиять новость об уходе одного из руководителей Blizzard.

Activision Blizzard сообщила, что релиз Diablo 4 и Overwatch 2 отложен, в финансовом отчёте за квартал. Обе игры выйдут не раньше 2023 года, пишет DTF.

Выход Diablo IV и Overwatch 2 решили перенести в том числе потому, что у обеих игр сменились руководители: весной 2021-го Blizzard покинул Джефф Каплан, геймдиректор Overwatch, а главу разработки Diablo IV Луиса Барригу уволили летом на фоне внутреннего скандала.

Кроме того, на стоимость акций могла повлиять новость об уходе Джен Онил с поста соруководителя Blizzard спустя три месяца после назначения. В Activision Blizzard она доработает до конца года на другой должности, а затем окончательно покинет компанию. Единственным руководителем Blizzard останется Майк Ибарра, бывший вице-президент Xbox.

В начале 2021 года Blizzard уже объявила, что Diablo IV и Overwatch 2 не выйдут в 2021-м. Overwatch 2 рассчитывали выпустить в 2022-м, у Diablo IV не было даты выхода.

#новость #blizzard

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14 комментариев
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evilnw

Не будет там никаких новых эпичных ААА игр от Blizzard. За последний год из компании свалили все оставшиеся ведущие дизайнеры. Состояние компании можно оценить по текущему положению WoW. Ноль нового контента, за механики отвечают эффективные менеджеры и маркетологи, чтобы потом в своих графиках рассказывать о "вовлеченности", текущий сюжет где-то на уровне дна.

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6
Евгения Абрамова

Дело, конечно, не в переносе дат, это просто симптом того, что происходит внутри. Но лучше пусть перенесут и выпустят нормальные игры, чем наскоро выпустят кусок багов от страха перед акционерами

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0
Олег Пулемётное Туловище

выпустят нормальные игры

не выпустят :)

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4
Евгений Сасим

Купил на всю котлету

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1
В Америке!

$66.47?

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0
Damir Shakirov

Нисходяший тренд как-бы намекает, что покупать не надо

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0
Nesterov Igor

где он нисходящий то?
После таких проливов даже биток отрастет, а акции и подавно. Чеерз пару дней посмотрим график

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0
Vladimir

На фоне косяков CG project переносы видимо теперь особенно болезненны. Даже выручка на Q3, которая оказалась выше ожидаемой, не спасла.

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0
Товарищ

Обе игры выйдут не раньше 2023 года...

Можно укатывать до 35, если не ниже...

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0
Nikolay Pomeschenko

ахха, помню в 19м потерял 10% на переносе выхода... Диабло ))))

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0
Vlad Musii

А все началось с Diablo immortal 😣

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0
Евгений Вотер

F

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0
Fred Han

Лучше диабло 2 ничего не будет.

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0
Артём Житников

Диабло 4 повлиял, остальное поверхностно :)))

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–1
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