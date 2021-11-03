Акции Activision Blizzard упали на 14% на фоне новости о переносе даты выхода Overwatch 2 и Diablo 4 Статьи редакции
На стоимость также могла повлиять новость об уходе одного из руководителей Blizzard.
Activision Blizzard сообщила, что релиз Diablo 4 и Overwatch 2 отложен, в финансовом отчёте за квартал. Обе игры выйдут не раньше 2023 года, пишет DTF.
Выход Diablo IV и Overwatch 2 решили перенести в том числе потому, что у обеих игр сменились руководители: весной 2021-го Blizzard покинул Джефф Каплан, геймдиректор Overwatch, а главу разработки Diablo IV Луиса Барригу уволили летом на фоне внутреннего скандала.
Кроме того, на стоимость акций могла повлиять новость об уходе Джен Онил с поста соруководителя Blizzard спустя три месяца после назначения. В Activision Blizzard она доработает до конца года на другой должности, а затем окончательно покинет компанию. Единственным руководителем Blizzard останется Майк Ибарра, бывший вице-президент Xbox.
В начале 2021 года Blizzard уже объявила, что Diablo IV и Overwatch 2 не выйдут в 2021-м. Overwatch 2 рассчитывали выпустить в 2022-м, у Diablo IV не было даты выхода.
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