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Финансы
Маша Цепелева

«Циан» выйдет на Нью-Йоркскую и Московскую биржи с оценкой в $1,1 млрд Статьи редакции

Компания разместит акции по верхней границе диапозона — $16 за штуку.

  • Цена размещения в рамках IPO «Циана» составила $16 за одну ADS (американскую депозитарную акцию). Это верхний предел диапазона, который начинался с $13,5 за штуку.
  • Исходя из цены акций, оценка компании составит $1,1 млрд. «Циан» начнёт торговаться на Нью-Йоркской и Московской биржах 5 ноября под тикером CIAN.
  • Будет размещено 18,2 млн ADS, из них 14,2 млн от продающих акционеров компании — Elbrus Capital, Goldman Sachs, основателя «Циана» Дмитрия Демина и бывшего руководителя «Циана» Сергея Осипова. Компания может привлечь около $291 млн.
  • Сервис по продаже и аренде недвижимости основан в 2001 году. По собственным данным, у «Циана» 20,3 млн уникальных пользователей в месяц по итогам первого полугодия 2021 года. Выручка компании в 2020 году составила 3,97 млрд рублей против 3,6 млрд рублей годом ранее. Убыток — 627 млн рублей против 806 млн рублей.
  • В первом полугодии 2021 года выручка выросла на 65%, до 2,7 млрд рублей, убыток — до 1,67 млрд рублей. Рост убытков в компании объяснили реализацией опционной программы к IPO и отказом от монетизации в 2020 году на фоне пандемии.
«Циан» разместил документы к IPO: Москва и…
Основные затраты — на маркетинг и персонал.
vc.ru

#новость #ipo #циан

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Финансы
Маша Цепелева
«Циан» выйдет на Нью-Йоркскую и Московскую биржи с оценкой в $1,1 млрд Статьи редакции

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