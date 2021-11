{"items":[{"comment_id":3469284,"subsite_id":199125,"user_id":154962,"type":"comment_add","id":3469284,"hash":"2824935f27ee6edc5a4bc4ad741da382","date":1636106236,"url":"https:\/\/vc.ru\/ask\/315170-chem-zakonchilas-istoriya-tinkoff-i-yunoy-kriptomillionershi?comment=3469284","text":"[@199767|\u0422\u0438\u043d\u044c\u043a\u043e\u0444\u0444] \u0416\u0434\u0451\u043c \u043a\u043e\u0433\u043e-\u043d\u0438\u0431\u0443\u0434\u044c \u0438\u0437 \u0442\u0435\u0433\u043d\u0443\u0442\u044b\u0445 \u0443\u0447\u0430\u0441\u0442\u043d\u0438\u043a\u043e\u0432. \u041c\u043e\u0436\u0435\u0442 SMM-\u0449\u0438\u043a \u0422\u0438\u043d\u044c\u043a\u043e\u0444\u0444 \u0437\u0430\u0433\u043b\u044f\u043d\u0435\u0442, \u0447\u0442\u043e\u0431\u044b \u0440\u0430\u0441\u0441\u043a\u0430\u0437\u0430\u0442\u044c, \u043a\u0430\u043a \u043e\u043d\u0438 \u0440\u0430\u0437\u044a\u0435\u0431\u0430\u043b\u0438 \u0434\u0440\u043e\u043f\u043e\u0432.","media":[],"donate":0,"pinnedFor":0,"user":{"id":154962,"url":"https:\/\/vc.ru\/u\/154962-lyuc-shnayder","avatar":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/62e5c477-faf9-032e-0a6a-568260436f18\/","name":"\u041b\u044e\u0446 \u0428\u043d\u0430\u0439\u0434\u0435\u0440","isVerified":false},"content":{"id":315170,"url":"https:\/\/vc.ru\/ask\/315170-chem-zakonchilas-istoriya-tinkoff-i-yunoy-kriptomillionershi","title":"\u0427\u0435\u043c \u0437\u0430\u043a\u043e\u043d\u0447\u0438\u043b\u0430\u0441\u044c \u0438\u0441\u0442\u043e\u0440\u0438\u044f \u0422\u0438\u043d\u044c\u043a\u043e\u0444\u0444 \u0438 \u044e\u043d\u043e\u0439 \u043a\u0440\u0438\u043f\u0442\u043e\u043c\u0438\u043b\u043b\u0438\u043e\u043d\u0435\u0440\u0448\u0438?"},"isAnonymous":false},{"comment_id":3469285,"subsite_id":200396,"user_id":166189,"type":"comment_add","id":3469285,"hash":"d5768653bb5233d812dd847ea4ccd2ed","date":1636106238,"url":"https:\/\/vc.ru\/services\/315032-v-darknete-vystavili-na-prodazhu-dannye-45-mln-polzovateley-besplatnyh-vpn-servisov?comment=3469285","text":"\u0425\u043e\u0442\u0435\u043b \u043f\u0443\u0441\u0442\u0438\u0442\u044c \u0432\u0435\u0441\u044c \u0442\u0440\u0430\u0444\u0438\u043a \u0447\u0435\u0440\u0435\u0437 \u0413\u043e\u043b\u043b\u0430\u043d\u0434\u0438\u044e, \u0432 \u0438\u0442\u043e\u0433\u0435 \u043e\u0441\u0442\u0430\u043d\u043e\u0432\u0438\u043b\u0441\u044f \u043d\u0430 \u0431\u0435\u0441\u043f\u043b\u0430\u0442\u043d\u043e\u043c \u0432\u043f\u043d. \u263a\ufe0f\ud83d\udc4d\ud83c\udffb



\u041d\u0430 \u0432\u0441\u044f\u043a\u0438\u0439 \u0441\u043b\u0443\u0447\u0430\u0439, \u043a\u0430\u043a \u043e\u0431\u044b\u0447\u043d\u043e, \u043e\u0431\u044a\u044f\u0441\u043d\u044e, \u0447\u0442\u043e \u044d\u0442\u043e \u043a\u043e\u043c\u043c\u0435\u043d\u0442 \u043f\u043e\u0434 \u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u044c\u044e \u043e \u0442\u043e\u043c \u0447\u0442\u043e \u0434\u0430\u043d\u043d\u044b\u0435 \u043f\u043e\u043b\u044c\u0437\u043e\u0432\u0430\u0442\u0435\u043b\u0435\u0439 \u0431\u0435\u0441\u043f\u043b\u0430\u0442\u043d\u044b\u0445 \u0432\u043f\u043d \u0441\u043b\u0438\u0432\u0430\u044e\u0442 \u0432 \u0441\u0435\u0442\u044c","media":[],"donate":0,"pinnedFor":0,"user":{"id":166189,"url":"https:\/\/vc.ru\/u\/166189-vladimir-ignatov","avatar":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/89d413bd-b429-8ddd-ccc0-6ce6cf7d322b\/","name":"Vladimir Ignatov","isVerified":false},"content":{"id":315032,"url":"https:\/\/vc.ru\/services\/315032-v-darknete-vystavili-na-prodazhu-dannye-45-mln-polzovateley-besplatnyh-vpn-servisov","title":"\u0412 \u0434\u0430\u0440\u043a\u043d\u0435\u0442\u0435 \u0432\u044b\u0441\u0442\u0430\u0432\u0438\u043b\u0438 \u043d\u0430 \u043f\u0440\u043e\u0434\u0430\u0436\u0443 \u0434\u0430\u043d\u043d\u044b\u0435 45 \u043c\u043b\u043d \u043f\u043e\u043b\u044c\u0437\u043e\u0432\u0430\u0442\u0435\u043b\u0435\u0439 \u0431\u0435\u0441\u043f\u043b\u0430\u0442\u043d\u044b\u0445 VPN-\u0441\u0435\u0440\u0432\u0438\u0441\u043e\u0432"},"isAnonymous":false},{"comment_id":3469288,"subsite_id":199119,"user_id":486905,"type":"comment_add","id":3469288,"hash":"1c991ae718bf3333c8a43290104a03c5","date":1636106345,"url":"https:\/\/vc.ru\/finance\/315150-frs-svorachivaet-stimulirovanie-no-rynok-akciy-vyros-a-ne-upal-i-vot-pochemu?comment=3469288","text":"\u041a\u043e\u043b\u044b\u0431\u0435\u043b\u044c \u043c\u0438\u0440\u043e\u0432\u043e\u0439 \u044d\u043a\u043e\u043d\u043e\u043c\u0438\u043a\u0438! \u041d\u0430\u0436\u0430\u043b \u043a\u043d\u043e\u043f\u043a\u0443 \u0438 \u043f\u043e\u043b\u0443\u0447\u0438\u043b \u0434\u0435\u043d\u044c\u0433\u0438 \u0441 \u043e\u0431\u0435\u0449\u0430\u043d\u0438\u0435\u043c \u043a\u043e\u0433\u0434\u0430-\u0442\u043e \u0432\u0435\u0440\u043d\u0443\u0442\u044c.","media":[],"donate":0,"pinnedFor":0,"user":{"id":486905,"url":"https:\/\/vc.ru\/u\/486905-denis-k","avatar":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/f2ac4d87-5b32-4018-2cd9-b903fdade035\/","name":"Denis K","isVerified":false},"content":{"id":315150,"url":"https:\/\/vc.ru\/finance\/315150-frs-svorachivaet-stimulirovanie-no-rynok-akciy-vyros-a-ne-upal-i-vot-pochemu","title":"\u0424\u0420\u0421 \u0441\u0432\u043e\u0440\u0430\u0447\u0438\u0432\u0430\u0435\u0442 \u0441\u0442\u0438\u043c\u0443\u043b\u0438\u0440\u043e\u0432\u0430\u043d\u0438\u0435, \u043d\u043e \u0440\u044b\u043d\u043e\u043a \u0430\u043a\u0446\u0438\u0439 \u0432\u044b\u0440\u043e\u0441, \u0430 \u043d\u0435 \u0443\u043f\u0430\u043b! \u0418 \u0432\u043e\u0442 \u043f\u043e\u0447\u0435\u043c\u0443"},"isAnonymous":false},{"comment_id":3469289,"subsite_id":199121,"user_id":904469,"type":"comment_add","id":3469289,"hash":"205206c38b2c28243904ed25b81daf78","date":1636106346,"url":"https:\/\/vc.ru\/hr\/314821-deficit-specialistov-ne-tolko-v-it-no-deneg-ne-platyat?comment=3469289","text":"\u0438 \u043d\u0435 \u043f\u0440\u0438\u0432\u0430\u0442\u0438\u0437\u0438\u0440\u043e\u0432\u0430\u043b\u0438?

\u0447\u0442\u043e-\u0442\u043e \u0441\u043e\u043c\u043d\u0435\u0432\u0430\u044e\u0441\u044c

\u043b\u0438\u0431\u043e \u0432\u044b \u043d\u0435 \u043f\u043e\u043d\u0438\u043c\u0430\u0435\u0442\u0435 \u0441\u043b\u043e\u0432\u043e\u0441\u043e\u0447\u0435\u0442\u0430\u043d\u0438\u0435 \"\u043c\u0443\u043d\u0438\u0446\u0438\u043f\u0430\u043b\u044c\u043d\u0430\u044f \u043a\u0432\u0430\u0440\u0442\u0438\u0440\u0430\"","media":[],"donate":0,"pinnedFor":0,"user":{"id":904469,"url":"https:\/\/vc.ru\/u\/904469-sebastian-pereyra","avatar":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/a06690fa-725c-22da-4621-1af0b32422a8\/","name":"\u0421\u0435\u0431\u0430\u0441\u0442\u0438\u0430\u043d \u041f\u0435\u0440\u0435\u0439\u0440\u0430","isVerified":false},"content":{"id":314821,"url":"https:\/\/vc.ru\/hr\/314821-deficit-specialistov-ne-tolko-v-it-no-deneg-ne-platyat","title":"\u0414\u0435\u0444\u0438\u0446\u0438\u0442 \u0441\u043f\u0435\u0446\u0438\u0430\u043b\u0438\u0441\u0442\u043e\u0432 \u043d\u0435 \u0442\u043e\u043b\u044c\u043a\u043e \u0432 IT, \u043d\u043e \u0434\u0435\u043d\u0435\u0433 \u043d\u0435 \u043f\u043b\u0430\u0442\u044f\u0442"},"isAnonymous":false},{"comment_id":3469290,"subsite_id":199121,"user_id":817699,"type":"comment_add","id":3469290,"hash":"625075ec4655a37b98e854a583f8d277","date":1636106367,"url":"https:\/\/vc.ru\/hr\/314821-deficit-specialistov-ne-tolko-v-it-no-deneg-ne-platyat?comment=3469290","text":"\u0431\u043e\u043b\u0435\u0435 \u043c\u0435\u043d\u0435\u0435 \u0441\u0432\u043e\u0431\u043e\u0434\u043d\u044b\u0439 \u0440\u044b\u043d\u043e\u043a \u0437\u0430\u0441\u0442\u0430\u0432\u043b\u044f\u0435\u0442 \u043f\u043b\u0430\u0442\u0438\u0442\u044c \u0431\u043e\u043b\u044c\u0448\u0435 \u0441\u043e\u0442\u0440\u0443\u0434\u043d\u0438\u043a\u0430\u043c.

\u041a\u043e\u0433\u0434\u0430 \u043d\u0430 \u0440\u044b\u043d\u043a\u0435 \u0442\u0440\u0443\u0434\u0430 \u0432 \u043e\u0441\u043d\u043e\u0432\u043d\u043e\u043c \u0433\u043e\u0441\u0443\u0434\u0430\u0440\u0441\u0442\u0432\u043e, \u0442\u043e \u043e\u0447\u0435\u0432\u0438\u0434\u043d\u043e \u0447\u0442\u043e \u0437\u0430\u0440\u043f\u043b\u0430\u0442\u044b \u0431\u0443\u0434\u0443\u0442 \u043a\u043e\u043f\u0435\u0439\u043a\u0438","media":[],"donate":0,"pinnedFor":0,"user":{"id":817699,"url":"https:\/\/vc.ru\/u\/817699-madegghead","avatar":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/e2b2f0d4-31c8-de9d-350c-fb449cb4eb3c\/","name":"Madegghead","isVerified":false},"content":{"id":314821,"url":"https:\/\/vc.ru\/hr\/314821-deficit-specialistov-ne-tolko-v-it-no-deneg-ne-platyat","title":"\u0414\u0435\u0444\u0438\u0446\u0438\u0442 \u0441\u043f\u0435\u0446\u0438\u0430\u043b\u0438\u0441\u0442\u043e\u0432 \u043d\u0435 \u0442\u043e\u043b\u044c\u043a\u043e \u0432 IT, \u043d\u043e \u0434\u0435\u043d\u0435\u0433 \u043d\u0435 \u043f\u043b\u0430\u0442\u044f\u0442"},"isAnonymous":false},{"comment_id":3469291,"subsite_id":199121,"user_id":647014,"type":"comment_add","id":3469291,"hash":"6a8d4488b2b62602a4ad386909b07983","date":1636106380,"url":"https:\/\/vc.ru\/hr\/314821-deficit-specialistov-ne-tolko-v-it-no-deneg-ne-platyat?comment=3469291","text":"\u041d\u0435\u0442. \u0410 \u0437\u0430\u0447\u0435\u043c?","media":[],"donate":0,"pinnedFor":0,"user":{"id":647014,"url":"https:\/\/vc.ru\/u\/647014-igor","avatar":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/0f69f1c0-dbf8-5ba0-84ee-d54daf3af250\/","name":"\u0418\u0433\u043e\u0440\u044c","isVerified":false},"content":{"id":314821,"url":"https:\/\/vc.ru\/hr\/314821-deficit-specialistov-ne-tolko-v-it-no-deneg-ne-platyat","title":"\u0414\u0435\u0444\u0438\u0446\u0438\u0442 \u0441\u043f\u0435\u0446\u0438\u0430\u043b\u0438\u0441\u0442\u043e\u0432 \u043d\u0435 \u0442\u043e\u043b\u044c\u043a\u043e \u0432 IT, \u043d\u043e \u0434\u0435\u043d\u0435\u0433 \u043d\u0435 \u043f\u043b\u0430\u0442\u044f\u0442"},"isAnonymous":false},{"comment_id":3469292,"subsite_id":199121,"user_id":904469,"type":"comment_add","id":3469292,"hash":"bcfdd6b7d3045129cc503ab96047261a","date":1636106404,"url":"https:\/\/vc.ru\/hr\/314821-deficit-specialistov-ne-tolko-v-it-no-deneg-ne-platyat?comment=3469292","text":"\u0447\u0442\u043e\u0431 \u043f\u0440\u043e\u0434\u0430\u0442\u044c, \u043a\u043e\u0433\u0434\u0430 \u0431\u0443\u0434\u0435\u0442 \u043d\u0443\u0436\u043d\u043e, \u041a\u0430\u0440\u043b","media":[],"donate":0,"pinnedFor":0,"user":{"id":904469,"url":"https:\/\/vc.ru\/u\/904469-sebastian-pereyra","avatar":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/a06690fa-725c-22da-4621-1af0b32422a8\/","name":"\u0421\u0435\u0431\u0430\u0441\u0442\u0438\u0430\u043d \u041f\u0435\u0440\u0435\u0439\u0440\u0430","isVerified":false},"content":{"id":314821,"url":"https:\/\/vc.ru\/hr\/314821-deficit-specialistov-ne-tolko-v-it-no-deneg-ne-platyat","title":"\u0414\u0435\u0444\u0438\u0446\u0438\u0442 \u0441\u043f\u0435\u0446\u0438\u0430\u043b\u0438\u0441\u0442\u043e\u0432 \u043d\u0435 \u0442\u043e\u043b\u044c\u043a\u043e \u0432 IT, \u043d\u043e \u0434\u0435\u043d\u0435\u0433 \u043d\u0435 \u043f\u043b\u0430\u0442\u044f\u0442"},"isAnonymous":false},{"comment_id":3469293,"subsite_id":235819,"user_id":624183,"type":"comment_add","id":3469293,"hash":"d1dad459d008775210fcd8be756be142","date":1636106418,"url":"https:\/\/vc.ru\/dev\/314812-vy-sinic-pokazyvaete-krasivoe-chto-sgenerirovali-polzovateli-s-pomoshchyu-neyroseti-rudall-e-ot-sbera?comment=3469293","text":"\u041d\u0430\u0437\u0432\u0430\u043d\u0438\u0435 \u043c\u043e\u0434\u0435\u043b\u0438 DALL-E \u0431\u044b\u043b\u043e \u043f\u0440\u0438\u0434\u0443\u043c\u0430\u043d\u043e \u043d\u0435 \u0422\u0430\u0442\u044c\u044f\u043d\u043e\u0439 \u0428\u0430\u0432\u0440\u0438\u043d\u043e\u0439, \u0430 \u0441\u043f\u0435\u0446\u0438\u0430\u043b\u0438\u0441\u0442\u0430\u043c\u0438 OpenAI. \u041e\u043d\u043e \u0441\u043e\u0432\u043c\u0435\u0449\u0430\u0435\u0442 \u0432 \u0441\u0435\u0431\u0435 \u0438\u043c\u044f \u0421\u0430\u043b\u044c\u0432\u0430\u0434\u043e\u0440\u0430 \u0414\u0430\u043b\u0438 \u0438 \u0440\u043e\u0431\u043e\u0442\u0430 WALL-E. \u041d\u0430\u0437\u0432\u0430\u043d\u0438\u0435 ruDALL-E \u043f\u043e\u043b\u0443\u0447\u0435\u043d\u043e \u043b\u0438\u0448\u044c \u0434\u043e\u0431\u0430\u0432\u043b\u0435\u043d\u0438\u0435\u043c \u00abru\u00bb.



\u0412\u044b \u0431\u044b \u0445\u043e\u0442\u044f \u0431\u044b \u043d\u0435\u043c\u043d\u043e\u0433\u043e \u0440\u0430\u0437\u043e\u0431\u0440\u0430\u043b\u0438\u0441\u044c, \u043f\u0440\u0435\u0436\u0434\u0435 \u0447\u0435\u043c \u043a\u0438\u0434\u0430\u0442\u044c \u043e\u0431\u0432\u0438\u043d\u0435\u043d\u0438\u044f.","media":[],"donate":0,"pinnedFor":0,"user":{"id":624183,"url":"https:\/\/vc.ru\/u\/624183-sergey-markov","avatar":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/4b23661b-0a22-5694-b9ba-4cfc70f2c341\/","name":"\u0421\u0435\u0440\u0433\u0435\u0439 \u041c\u0430\u0440\u043a\u043e\u0432","isVerified":false},"content":{"id":314812,"url":"https:\/\/vc.ru\/dev\/314812-vy-sinic-pokazyvaete-krasivoe-chto-sgenerirovali-polzovateli-s-pomoshchyu-neyroseti-rudall-e-ot-sbera","title":"\u201c\u0412\u044b \u0441\u0438\u043d\u0438\u0446 \u043f\u043e\u043a\u0430\u0437\u044b\u0432\u0430\u0435\u0442\u0435? \u041a\u0440\u0430\u0441\u0438\u0432\u043e\u0435!\": \u0447\u0442\u043e \u0441\u0433\u0435\u043d\u0435\u0440\u0438\u0440\u043e\u0432\u0430\u043b\u0438 \u043f\u043e\u043b\u044c\u0437\u043e\u0432\u0430\u0442\u0435\u043b\u0438 \u0441 \u043f\u043e\u043c\u043e\u0449\u044c\u044e \u043d\u0435\u0439\u0440\u043e\u0441\u0435\u0442\u0438 ruDALL-E \u043e\u0442 \u0421\u0431\u0435\u0440\u0430"},"isAnonymous":false},{"comment_id":3469297,"subsite_id":199124,"user_id":757716,"type":"comment_add","id":3469297,"hash":"ea23b8405ad4ae5d4efc1fe1c25665b3","date":1636106517,"url":"https:\/\/vc.ru\/claim\/314219-pyatizvezdochnogo-prodavca-na-avito-zablokirovali-bez-obyasneniya-prichin?comment=3469297","text":"\u042d\u0442\u043e \u043a\u043b\u0430\u0441\u0441\u0438\u0447\u0435\u0441\u043a\u0430\u044f \u043a\u043b\u0430\u0441\u0441\u0438\u043a\u0430.

\u0423 \u043c\u0435\u043d\u044f \u0431\u044b\u043b \u0430\u043a\u043a\u0430\u0443\u043d\u0442 \u043d\u0430 \u0430\u0432\u0438\u0442\u043e, \u0435\u0433\u043e \u0437\u0430\u0431\u043b\u043e\u043a\u0438\u0440\u043e\u0432\u0430\u043b\u0438 \u0438\u0437-\u0437\u0430 \u0432\u0437\u043b\u043e\u043c\u0430.

\u042f \u0441\u043e\u0437\u0434\u0430\u043b \u0432\u0442\u043e\u0440\u043e\u0439 \u0447\u0442\u043e\u0431\u044b \u043d\u0430\u043f\u0438\u0441\u0430\u0442\u044c \u0432 \u043f\u043e\u0434\u0434\u0435\u0440\u0436\u043a\u0443. \u0415\u0433\u043e \u0437\u0430\u0431\u043b\u043e\u043a\u0438\u0440\u043e\u0432\u0430\u043b\u0438 \u0438\u0437-\u0437\u0430 \u0442\u043e\u0433\u043e, \u0447\u0442\u043e \u0443 \u043c\u0435\u043d\u044f \u0443\u0436\u0435 \u0435\u0441\u0442\u044c \u043e\u0434\u0438\u043d \u0430\u043a\u043a\u0430\u0443\u043d\u0442 (\u043a\u043e\u0442\u043e\u0440\u044b\u0439 \u0432\u0437\u043b\u043e\u043c\u0430\u043b\u0438 \u0438 \u0437\u0430\u0431\u043b\u043e\u043a\u0438\u0440\u043e\u0432\u0430\u043b\u0438).

\u0411\u0430\u0434\u0443\u043c-\u0442\u0441\u0441! \u0413\u0435\u043d\u0438\u0430\u043b\u044c\u043d\u043e :)



\u041f\u0440\u0438\u0442\u043e\u043c \u0432\u0437\u043b\u043e\u043c\u0449\u0438\u043a\u0430 \u0440\u0430\u0437\u0431\u043b\u043e\u043a\u0438\u0440\u043e\u0432\u0430\u043b\u0438, \u0430 \u0443 \u043c\u0435\u043d\u044f \u0434\u043e\u0441\u0442\u0443\u043f\u0430 \u0443\u0436\u0435 \u043d\u0435 \u0431\u044b\u043b\u043e.



\u0418 \u0433\u0434\u0435-\u0442\u043e \u0447\u0435\u0440\u0435\u0437 \u043f\u043e\u043b\u0433\u043e\u0434\u0430 \u043f\u043e\u043b\u0443\u0447\u0438\u043b\u043e\u0441\u044c \u0432\u0435\u0440\u043d\u0443\u0442\u044c.



\u0410\u0432\u0438\u0442\u043e \u0440\u0430\u0431\u043e\u0442\u0430\u0435\u0442 \u043f\u0440\u043e\u0442\u0438\u0432 \u0447\u0435\u0441\u0442\u043d\u044b\u0445 \u043b\u044e\u0434\u0435\u0439 \ud83e\udd23\ud83e\udd23\ud83e\udd23","media":[],"donate":0,"pinnedFor":0,"user":{"id":757716,"url":"https:\/\/vc.ru\/u\/757716-dmitry-kharkoff","avatar":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/6f81e7fd-c492-525b-b7dd-7b5c268fea59\/","name":"Dmitry Kharkoff","isVerified":false},"content":{"id":314219,"url":"https:\/\/vc.ru\/claim\/314219-pyatizvezdochnogo-prodavca-na-avito-zablokirovali-bez-obyasneniya-prichin","title":"\u041f\u044f\u0442\u0438\u0437\u0432\u0435\u0437\u0434\u043e\u0447\u043d\u043e\u0433\u043e \u043f\u0440\u043e\u0434\u0430\u0432\u0446\u0430 \u043d\u0430 \u0430\u0432\u0438\u0442\u043e \u0437\u0430\u0431\u043b\u043e\u043a\u0438\u0440\u043e\u0432\u0430\u043b\u0438 \u0431\u0435\u0437 \u043e\u0431\u044a\u044f\u0441\u043d\u0435\u043d\u0438\u044f \u043f\u0440\u0438\u0447\u0438\u043d"},"isAnonymous":false},{"comment_id":3469298,"subsite_id":199131,"user_id":292742,"type":"comment_add","id":3469298,"hash":"229d9ab4bd1e1eb796c84116aac111e0","date":1636106517,"url":"https:\/\/vc.ru\/story\/313324-piraty-21-veka-istoriya-odyssey-marine-exploration-kotoraya-postroila-biznes-na-poiskah-sokrovishch-s-zatonuvshih-korabley?comment=3469298","text":"\u0412\u043e\u0434\u043e\u043b\u0430\u0437\u043e\u0432 \u043d\u0430 \u0442\u0430\u043a\u0438\u0445 \u0433\u043b\u0443\u0431\u0438\u043d\u0430\u0445 \u0438\u0441\u043f\u043e\u043b\u044c\u0437\u043e\u0432\u0430\u0442\u044c \u043d\u0435\u043b\u044c\u0437\u044f.","media":[],"donate":0,"pinnedFor":0,"user":{"id":292742,"url":"https:\/\/vc.ru\/u\/292742-serge-kharkov","avatar":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/6d975bd4-6b18-eb41-55da-04bd0fcbcd5e\/","name":"Serge Kharkov","isVerified":false},"content":{"id":313324,"url":"https:\/\/vc.ru\/story\/313324-piraty-21-veka-istoriya-odyssey-marine-exploration-kotoraya-postroila-biznes-na-poiskah-sokrovishch-s-zatonuvshih-korabley","title":"\u00ab\u041f\u0438\u0440\u0430\u0442\u044b 21 \u0432\u0435\u043a\u0430\u00bb: \u0438\u0441\u0442\u043e\u0440\u0438\u044f Odyssey Marine Exploration, \u043a\u043e\u0442\u043e\u0440\u0430\u044f \u043f\u043e\u0441\u0442\u0440\u043e\u0438\u043b\u0430 \u0431\u0438\u0437\u043d\u0435\u0441 \u043d\u0430 \u043f\u043e\u0438\u0441\u043a\u0430\u0445 \u0441\u043e\u043a\u0440\u043e\u0432\u0438\u0449 \u0441 \u0437\u0430\u0442\u043e\u043d\u0443\u0432\u0448\u0438\u0445 \u043a\u043e\u0440\u0430\u0431\u043b\u0435\u0439"},"isAnonymous":false},{"comment_id":3469299,"subsite_id":199124,"user_id":984226,"type":"comment_add","id":3469299,"hash":"6f1dbb0555e5246540064998c24f5bea","date":1636106604,"url":"https:\/\/vc.ru\/claim\/314382-wildberries-otkazyvaetsya-vernut-dengi-za-tovar-kak-togo-trebuet-zakon?comment=3469299","text":"\u042f \u043f\u043e\u0447\u0435\u043c\u0443 \u043d\u0430\u043f\u0438\u0441\u0430\u043b - \u043f\u043e\u0442\u043e\u043c\u0443 \u0447\u0442\u043e \u043f\u0438\u0441\u0430\u043b \u043e\u0431\u0440\u0430\u0449\u0435\u043d\u0438\u044f \u043d\u0430 \u0441\u0430\u0439\u0442\u0435 \u0432 \u0422\u041f, \u0430 \u043e\u043d\u0438 \u043e\u0442\u0432\u0435\u0447\u0430\u044e\u0442 - \u043c\u043e\u043b \u0443 \u0432\u0430\u0441 \u043e\u0442\u043a\u0440\u044b\u0442\u043e \u043e\u0431\u0440\u0430\u0449\u0435\u043d\u0438\u0435 \u043f\u043e \u043f\u043e\u0432\u043e\u0434\u0443 \u0432\u043e\u0437\u0432\u0440\u0430\u0442\u0430 - \u0436\u0434\u0438\u0442\u0435 \u0442\u0430\u043c. \u041f\u043e\u0442\u043e\u043c\u0443 \u0434\u0443\u043c\u0430\u044e, \u0447\u0442\u043e \u0435\u0441\u043b\u0438 \u0437\u0432\u043e\u043d\u0438\u0442\u044c \u043f\u043e\u043a\u0430 \u043e\u0442\u043a\u0440\u044b\u0442\u043e \u043e\u0431\u0440\u0430\u0449\u0435\u043d\u0438\u0435 - \u0441\u043e\u0448\u043b\u044e\u0442\u0441\u044f \u0436\u0434\u0430\u0442\u044c \u043e\u0442\u0432\u0435\u0442\u0430 \u0442\u0443\u0434\u0430. \u0410 \u0442\u0430\u043c \u043e\u0442\u043a\u0430\u0436\u0443\u0442.



\u0418 \u0432\u043e\u043f\u0440\u043e\u0441\u0438\u043a - \u043a\u0430\u043a \u0442\u0435\u0445\u043d\u0438\u0447\u0435\u0441\u043a\u0438 \u043f\u043e\u0434\u0442\u0432\u0435\u0440\u0434\u0438\u043b\u0438 \u0432\u043e\u0437\u043c\u043e\u0436\u043d\u043e\u0441\u0442\u044c \u0432\u043e\u0437\u0432\u0440\u0430\u0442\u0430? \u041f\u0440\u0438\u0441\u043b\u0430\u043b\u0438 \u043a\u0430\u043a\u043e\u0439 \u0434\u043e\u043a\u0443\u043c\u0435\u043d\u0442? \u0418\u043b\u0438 \u043f\u0440\u043e\u0441\u0442\u043e \u043f\u0440\u0438\u0448\u043b\u0438 \u0432 \u043f\u0435\u0440\u0432\u044b\u0439 \u043f\u043e\u043f\u0430\u0432\u0448\u0438\u0439\u0441\u044f \u041f\u0412\u0417 \u0438 \u0441\u043e\u0441\u043b\u0430\u043b\u0438\u0441\u044c \u043d\u0430 \u0422\u041f?","media":[],"donate":0,"pinnedFor":0,"user":{"id":984226,"url":"https:\/\/vc.ru\/u\/984226-ivan-ivanov","avatar":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/f4db2cc7-f204-56ae-a580-6ac3079282a1\/","name":"\u0418\u0432\u0430\u043d \u0418\u0432\u0430\u043d\u043e\u0432","isVerified":false},"content":{"id":314382,"url":"https:\/\/vc.ru\/claim\/314382-wildberries-otkazyvaetsya-vernut-dengi-za-tovar-kak-togo-trebuet-zakon","title":"Wildberries \u043e\u0442\u043a\u0430\u0437\u044b\u0432\u0430\u0435\u0442\u0441\u044f \u0432\u0435\u0440\u043d\u0443\u0442\u044c \u0434\u0435\u043d\u044c\u0433\u0438 \u0437\u0430 \u0442\u043e\u0432\u0430\u0440, \u043a\u0430\u043a \u0442\u043e\u0433\u043e \u0442\u0440\u0435\u0431\u0443\u0435\u0442 \u0417\u0430\u043a\u043e\u043d"},"isAnonymous":false},{"comment_id":3469300,"subsite_id":199113,"user_id":181940,"type":"comment_add","id":3469300,"hash":"c262623245185714f60b5913e6b75cec","date":1636106665,"url":"https:\/\/vc.ru\/marketing\/313266-7-prichin-pochemu-reklama-kliniki-ne-rabotaet-o-kotoryh-ne-prinyato-govorit-klientam?comment=3469300","text":"\u0410\u043d\u0430\u0441\u0442\u0430\u0441\u0438\u044f, \u043f\u043e\u0434\u0441\u043a\u0430\u0436\u0438\u0442\u0435, \u043f\u043e\u0436\u0430\u043b\u0443\u0439\u0441\u0442\u0430.



\u041c\u043d\u0435 \u043f\u043e\u0441\u0442\u043e\u044f\u043d\u043d\u043e \u0437\u0432\u043e\u043d\u044f\u0442 \u043f\u043e \u0442\u0435\u043b\u0435\u0444\u043e\u043d\u0443 \u0441 \u043f\u0440\u0435\u0434\u043b\u043e\u0436\u0435\u043d\u0438\u0435\u043c \u043f\u0440\u043e\u0439\u0442\u0438 \u043c\u0435\u0434\u0438\u0446\u0438\u043d\u0441\u043a\u043e\u0435 \u043e\u0431\u0441\u043b\u0435\u0434\u043e\u0432\u0430\u043d\u0438\u0435.\ud83d\ude11



\u041d\u0435\u0443\u0436\u0435\u043b\u0438 \u043e\u0442 \u0442\u0430\u043a\u043e\u0433\u043e \u043f\u043e\u0434\u0445\u043e\u0434\u0430 \u0435\u0441\u0442\u044c \u0442\u043e\u043b\u043a? \u0418\u043b\u0438 \u044d\u0442\u043e \u0441\u043e\u0437\u0434\u0430\u043d\u0438\u0435 \u0432\u0438\u0434\u0430 \u0431\u0443\u0440\u043d\u043e\u0439 \u0434\u0435\u044f\u0442\u0435\u043b\u044c\u043d\u043e\u0441\u0442\u0438?



\u041a\u0430\u043a \u043f\u043e \u043c\u043d\u0435, \u044d\u0442\u043e \u043f\u0440\u043e\u0441\u0442\u043e \u0441\u043b\u0438\u0432 \u0431\u044e\u0434\u0436\u0435\u0442\u0430","media":[],"donate":0,"pinnedFor":0,"user":{"id":181940,"url":"https:\/\/vc.ru\/u\/181940-dmitriy-neizvestnyy","avatar":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/ca806892-8847-66f6-2d1e-a2d73a0b8f4d\/","name":"\u0414\u043c\u0438\u0442\u0440\u0438\u0439 \u041d\u0435\u0438\u0437\u0432\u0435\u0441\u0442\u043d\u044b\u0439","isVerified":false},"content":{"id":313266,"url":"https:\/\/vc.ru\/marketing\/313266-7-prichin-pochemu-reklama-kliniki-ne-rabotaet-o-kotoryh-ne-prinyato-govorit-klientam","title":"7\u00a0\u043f\u0440\u0438\u0447\u0438\u043d, \u043f\u043e\u0447\u0435\u043c\u0443 \u0440\u0435\u043a\u043b\u0430\u043c\u0430 \u043a\u043b\u0438\u043d\u0438\u043a\u0438 \u043d\u0435 \u0440\u0430\u0431\u043e\u0442\u0430\u0435\u0442, \u043e \u043a\u043e\u0442\u043e\u0440\u044b\u0445 \u043d\u0435 \u043f\u0440\u0438\u043d\u044f\u0442\u043e \u0433\u043e\u0432\u043e\u0440\u0438\u0442\u044c \u043a\u043b\u0438\u0435\u043d\u0442\u0430\u043c"},"isAnonymous":false},{"comment_id":3469301,"subsite_id":199113,"user_id":943212,"type":"comment_add","id":3469301,"hash":"078d72a1b5f0193bc6005424cbdc8d39","date":1636106698,"url":"https:\/\/vc.ru\/marketing\/315185-raskrutka-instagram-s-pomoshchyu-poiska-kak-rabotaet-poisk-v-instagram?comment=3469301","text":"\u041c\u0443\u0436\u0438\u043a, \u043d\u0443 \u0442\u044b \u0441\u0435\u0440\u044c\u0451\u0437\u043d\u043e?!



\u0422\u044b \u043f\u043b\u043e\u0449\u0430\u0434\u043a\u0438 \u043f\u0435\u0440\u0435\u043f\u0443\u0442\u0430\u043b...","media":[],"donate":0,"pinnedFor":0,"user":{"id":943212,"url":"https:\/\/vc.ru\/u\/943212-a-tree","avatar":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/8488ed62-5b90-5536-925b-03da425bdbb0\/","name":"A Tree","isVerified":false},"content":{"id":315185,"url":"https:\/\/vc.ru\/marketing\/315185-raskrutka-instagram-s-pomoshchyu-poiska-kak-rabotaet-poisk-v-instagram","title":"\u0420\u0430\u0441\u043a\u0440\u0443\u0442\u043a\u0430 \u0418\u043d\u0441\u0442\u0430\u0433\u0440\u0430\u043c \u0441 \u043f\u043e\u043c\u043e\u0449\u044c\u044e \u043f\u043e\u0438\u0441\u043a\u0430. \u041a\u0430\u043a \u0440\u0430\u0431\u043e\u0442\u0430\u0435\u0442 \u043f\u043e\u0438\u0441\u043a \u0432 \u0418\u043d\u0441\u0442\u0430\u0433\u0440\u0430\u043c?"},"isAnonymous":false},{"comment_id":3469302,"subsite_id":199119,"user_id":41685,"type":"comment_add","id":3469302,"hash":"83d740178b23e9a2cedab02d7300534f","date":1636106766,"url":"https:\/\/vc.ru\/finance\/315150-frs-svorachivaet-stimulirovanie-no-rynok-akciy-vyros-a-ne-upal-i-vot-pochemu?comment=3469302","text":"\u0422\u043e \u0435\u0441\u0442\u044c \u0435\u0441\u043b\u0438 \u0431\u0443\u0434\u0435\u0442 \u043e\u043f\u0440\u0435\u0434\u0435\u043b\u0451\u043d\u043d\u043e\u0441\u0442\u044c, \u0447\u0442\u043e \u0432\u0441\u0451 \u043f\u043b\u043e\u0445\u043e, \u0442\u043e \u0440\u044b\u043d\u043e\u043a \u0432\u0441\u0451 \u0440\u0430\u0432\u043d\u043e \u0431\u0443\u0434\u0435\u0442 \u0440\u0430\u0441\u0442\u0438? \u042d\u0442\u043e \u0436\u0435 \u043e\u0447\u0435\u0432\u0438\u0434\u043d\u043e \u043d\u0435 \u0442\u0430\u043a.","media":[],"donate":0,"pinnedFor":0,"user":{"id":41685,"url":"https:\/\/vc.ru\/u\/41685-dmitriy-dolgov","avatar":"https:\/\/png.cmtt.space\/user-userpic\/a0\/61\/55\/21084b91d088ff.jpg","name":"\u0414\u043c\u0438\u0442\u0440\u0438\u0439 \u0414\u043e\u043b\u0433\u043e\u0432","isVerified":false},"content":{"id":315150,"url":"https:\/\/vc.ru\/finance\/315150-frs-svorachivaet-stimulirovanie-no-rynok-akciy-vyros-a-ne-upal-i-vot-pochemu","title":"\u0424\u0420\u0421 \u0441\u0432\u043e\u0440\u0430\u0447\u0438\u0432\u0430\u0435\u0442 \u0441\u0442\u0438\u043c\u0443\u043b\u0438\u0440\u043e\u0432\u0430\u043d\u0438\u0435, \u043d\u043e \u0440\u044b\u043d\u043e\u043a \u0430\u043a\u0446\u0438\u0439 \u0432\u044b\u0440\u043e\u0441, \u0430 \u043d\u0435 \u0443\u043f\u0430\u043b! \u0418 \u0432\u043e\u0442 \u043f\u043e\u0447\u0435\u043c\u0443"},"isAnonymous":false},{"comment_id":3469303,"subsite_id":199119,"user_id":156301,"type":"comment_add","id":3469303,"hash":"0b367c70aa7288ed2488ba2f7b243c7c","date":1636106768,"url":"https:\/\/vc.ru\/finance\/315038-delimobil-perenes-ipo-na-2022-god-i-obeshchal-vernut-dengi-pouchastvovavshim-v-razmeshchenii-investoram-forbes?comment=3469303","text":"\u041d\u0443 \u0434\u0430, 67 \u0442\u044b\u0441\u044f\u0447 \u0432\u043c\u0435\u0441\u0442\u043e 44 \u043d\u0430 \u043f\u043e\u043b\u043e, \u0435\u0441\u043b\u0438 \u0441\u043c\u043e\u0442\u0440\u0435\u0442\u044c \u043d\u0430 \u00ab\u043f\u043e\u0434\u0441\u043b\u0443\u0448\u0430\u043d\u043e \u0434\u0435\u043b\u0438\u043c\u043e\u0431\u0438\u043b\u044c\u00bb \u0432 \u043f\u043e\u0441\u043b\u0435\u0434\u043d\u0435\u0435 \u0432\u0440\u0435\u043c\u044f)))))","media":[],"donate":0,"pinnedFor":0,"user":{"id":156301,"url":"https:\/\/vc.ru\/u\/156301-roman-moskovskiy","avatar":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/d90dd42e-51c0-54e0-8d12-95a6ed19833e\/","name":"Roman Moskovskiy","isVerified":false},"content":{"id":315038,"url":"https:\/\/vc.ru\/finance\/315038-delimobil-perenes-ipo-na-2022-god-i-obeshchal-vernut-dengi-pouchastvovavshim-v-razmeshchenii-investoram-forbes","title":"\u00ab\u0414\u0435\u043b\u0438\u043c\u043e\u0431\u0438\u043b\u044c\u00bb \u043f\u0435\u0440\u0435\u043d\u0451\u0441 IPO \u043d\u0430 2022 \u0433\u043e\u0434 \u0438 \u043e\u0431\u0435\u0449\u0430\u043b \u0432\u0435\u0440\u043d\u0443\u0442\u044c \u0434\u0435\u043d\u044c\u0433\u0438 \u043f\u043e\u0443\u0447\u0430\u0441\u0442\u0432\u043e\u0432\u0430\u0432\u0448\u0438\u043c \u0432 \u0440\u0430\u0437\u043c\u0435\u0449\u0435\u043d\u0438\u0438 \u0438\u043d\u0432\u0435\u0441\u0442\u043e\u0440\u0430\u043c \u2014 Forbes"},"isAnonymous":false},{"comment_id":3469304,"subsite_id":199119,"user_id":592820,"type":"comment_add","id":3469304,"hash":"971c8d62a809fabecc0df01abd040a07","date":1636106770,"url":"https:\/\/vc.ru\/finance\/315150-frs-svorachivaet-stimulirovanie-no-rynok-akciy-vyros-a-ne-upal-i-vot-pochemu?comment=3469304","text":"\u0415\u0441\u043b\u0438 \u0431\u0443\u0434\u0435\u0442 \u043d\u0435\u043e\u043f\u0440\u0435\u0434\u0435\u043b\u0451\u043d\u043d\u043e\u0441\u0442\u044c - \u0442\u043e \u0443\u043f\u0430\u0434\u0435\u0442? \u0410 \u0435\u0441\u043b\u0438 \u0443\u043f\u0430\u0434\u0451\u0442, \u0442\u043e \u043d\u0430\u0434\u043e \u0448\u043e\u0440\u0442\u0438\u0442\u044c? \u0410 \u0435\u0441\u043b\u0438 \u043e\u043f\u0440\u0435\u0434\u0435\u043b\u0451\u043d\u043d\u043e \u043d\u0430\u0434\u043e \u0448\u043e\u0440\u0442\u0438\u0442\u044c \u043f\u0440\u0438 \u043d\u0435\u043e\u043f\u0440\u0435\u0434\u0435\u043b\u0451\u043d\u043d\u043e\u0441\u0442\u0438 - \u0442\u043e \u0432 \u0447\u0435\u043c \u0442\u043e\u0433\u0434\u0430 \u043d\u0435\u043e\u043f\u0440\u0435\u0434\u0435\u043b\u0451\u043d\u043d\u043e\u0441\u0442\u044c?

\u0422\u0430\u043c \u043a\u0430\u0448\u0430 \u0432 \u0447\u0435\u0440\u0435\u043f\u0435.","media":[],"donate":0,"pinnedFor":0,"user":{"id":592820,"url":"https:\/\/vc.ru\/u\/592820-serg-s","avatar":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/5b432980-2b42-0f48-05d0-fa9dcfc77a6e\/","name":"Serg S.","isVerified":false},"content":{"id":315150,"url":"https:\/\/vc.ru\/finance\/315150-frs-svorachivaet-stimulirovanie-no-rynok-akciy-vyros-a-ne-upal-i-vot-pochemu","title":"\u0424\u0420\u0421 \u0441\u0432\u043e\u0440\u0430\u0447\u0438\u0432\u0430\u0435\u0442 \u0441\u0442\u0438\u043c\u0443\u043b\u0438\u0440\u043e\u0432\u0430\u043d\u0438\u0435, \u043d\u043e \u0440\u044b\u043d\u043e\u043a \u0430\u043a\u0446\u0438\u0439 \u0432\u044b\u0440\u043e\u0441, \u0430 \u043d\u0435 \u0443\u043f\u0430\u043b! \u0418 \u0432\u043e\u0442 \u043f\u043e\u0447\u0435\u043c\u0443"},"isAnonymous":false},{"comment_id":3469305,"subsite_id":199121,"user_id":931583,"type":"comment_add","id":3469305,"hash":"c83f97a842fa245c669b2d02e0ff59bc","date":1636106800,"url":"https:\/\/vc.ru\/hr\/314821-deficit-specialistov-ne-tolko-v-it-no-deneg-ne-platyat?comment=3469305","text":"\u0423 \u043d\u0430\u0441 \u0432 \u0441\u0442\u0440\u0430\u043d\u0435 \u0432 \u0446\u0435\u043b\u043e\u043c \u043d\u0435 \u043f\u0440\u0438\u043d\u044f\u0442\u043e \u043f\u043b\u0430\u0442\u0438\u0442\u044c \u0434\u0435\u043d\u044c\u0433\u0438. \u0418 \u0446\u0435\u043d\u0438\u0442\u044c \u0441\u043e\u0442\u0440\u0443\u0434\u043d\u0438\u043a\u043e\u0432","media":[],"donate":0,"pinnedFor":0,"user":{"id":931583,"url":"https:\/\/vc.ru\/u\/931583-tatyana-bogachenko","avatar":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/22f0c0d3-21c3-5bef-8fee-dcb9ab464e2d\/","name":"Tatyana Bogachenko","isVerified":false},"content":{"id":314821,"url":"https:\/\/vc.ru\/hr\/314821-deficit-specialistov-ne-tolko-v-it-no-deneg-ne-platyat","title":"\u0414\u0435\u0444\u0438\u0446\u0438\u0442 \u0441\u043f\u0435\u0446\u0438\u0430\u043b\u0438\u0441\u0442\u043e\u0432 \u043d\u0435 \u0442\u043e\u043b\u044c\u043a\u043e \u0432 IT, \u043d\u043e \u0434\u0435\u043d\u0435\u0433 \u043d\u0435 \u043f\u043b\u0430\u0442\u044f\u0442"},"isAnonymous":false},{"comment_id":3469306,"subsite_id":199130,"user_id":521835,"type":"comment_add","id":3469306,"hash":"895859e7df2f1a7bd9107d8616ffc014","date":1636106848,"url":"https:\/\/vc.ru\/media\/315026-osnovatel-samizdata-batenka-da-vy-transformer-obyavil-o-zakrytii-proekta?comment=3469306","text":"\u041e\u0447\u0435\u043d\u044c \u0436\u0430\u043b\u044c. \u041a\u0440\u043e\u043c\u0435 \u043d\u0430\u0448\u0443\u043c\u0435\u0432\u0448\u0435\u0439 \u0433\u0435\u0440\u043e\u0438\u043d\u043e\u0432\u043e\u0439 \u0441\u0442\u0430\u0442\u044c\u0438 \u0431\u044b\u043b\u043e \u043c\u043d\u043e\u0433\u043e \u0434\u0440\u0443\u0433\u0438\u0445 \u0438\u043d\u0442\u0435\u0440\u0435\u0441\u043d\u044b\u0445 \u043c\u0430\u0442\u0435\u0440\u0438\u0430\u043b\u043e\u0432.","media":[],"donate":0,"pinnedFor":0,"user":{"id":521835,"url":"https:\/\/vc.ru\/u\/521835-alex-kukharenko","avatar":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/3a57707b-013a-503a-646b-e78682c47a8e\/","name":"Alex Kukharenko","isVerified":false},"content":{"id":315026,"url":"https:\/\/vc.ru\/media\/315026-osnovatel-samizdata-batenka-da-vy-transformer-obyavil-o-zakrytii-proekta","title":"\u041e\u0441\u043d\u043e\u0432\u0430\u0442\u0435\u043b\u044c \u0441\u0430\u043c\u0438\u0437\u0434\u0430\u0442\u0430 \u00ab\u0411\u0430\u0442\u0435\u043d\u044c\u043a\u0430, \u0434\u0430 \u0432\u044b \u0442\u0440\u0430\u043d\u0441\u0444\u043e\u0440\u043c\u0435\u0440\u00bb \u043e\u0431\u044a\u044f\u0432\u0438\u043b \u043e \u0437\u0430\u043a\u0440\u044b\u0442\u0438\u0438 \u043f\u0440\u043e\u0435\u043a\u0442\u0430"},"isAnonymous":false},{"comment_id":3469307,"subsite_id":199121,"user_id":722784,"type":"comment_add","id":3469307,"hash":"64f9b33b51126efc1814e0c253cd68bc","date":1636106865,"url":"https:\/\/vc.ru\/hr\/314821-deficit-specialistov-ne-tolko-v-it-no-deneg-ne-platyat?comment=3469307","text":"\u043a\u0430\u043a\u043e\u0439 \u0441\u043c\u044b\u0441\u043b \u043d\u0430 \u0442\u0435\u0431\u044f \u0440\u0430\u0431\u043e\u0442\u0430\u0442\u044c, \u0435\u0441\u043b\u0438 \u0442\u044b \u043d\u0435 \u0434\u0435\u043b\u0438\u0448\u044c\u0441\u044f \u043f\u0440\u0438\u0431\u044b\u043b\u044c\u044e, \u043f\u043e\u043b\u0443\u0447\u0435\u043d\u043d\u043e\u0439 \u043c\u043e\u0438\u043c \u0442\u0440\u0443\u0434\u043e\u043c? \u043a\u0430\u043a\u043e\u0439 \u0441\u043c\u044b\u0441\u043b \u0440\u0430\u0431\u043e\u0442\u0430\u0442\u044c \u043d\u0430 \u0442\u0435\u0431\u044f \u0445\u043e\u0440\u043e\u0448\u043e? ))","media":[],"donate":0,"pinnedFor":0,"user":{"id":722784,"url":"https:\/\/vc.ru\/u\/722784-common-sense-preacher","avatar":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/6464c970-af54-5b39-9c87-ab0ed5cad028\/","name":"common sense preacher","isVerified":false},"content":{"id":314821,"url":"https:\/\/vc.ru\/hr\/314821-deficit-specialistov-ne-tolko-v-it-no-deneg-ne-platyat","title":"\u0414\u0435\u0444\u0438\u0446\u0438\u0442 \u0441\u043f\u0435\u0446\u0438\u0430\u043b\u0438\u0441\u0442\u043e\u0432 \u043d\u0435 \u0442\u043e\u043b\u044c\u043a\u043e \u0432 IT, \u043d\u043e \u0434\u0435\u043d\u0435\u0433 \u043d\u0435 \u043f\u043b\u0430\u0442\u044f\u0442"},"isAnonymous":false},{"comment_id":3469308,"subsite_id":199124,"user_id":984226,"type":"comment_add","id":3469308,"hash":"182d672b9670a7070d8d797d06714f7a","date":1636106889,"url":"https:\/\/vc.ru\/claim\/314382-wildberries-otkazyvaetsya-vernut-dengi-za-tovar-kak-togo-trebuet-zakon?comment=3469308","text":"\u041a\u0441\u0442\u0430\u0442\u0438 \u0434\u0430 - \u044f \u043f\u043e\u043f\u0440\u043e\u0431\u043e\u0432\u0430\u043b \u0430\u043d\u0430\u043b\u043e\u0433\u0438\u0447\u043d\u044b\u0439 \u0440\u043e\u0443\u0442\u0435\u0440 \u0434\u043e\u0431\u0430\u0432\u0438\u0442\u044c \u0432 \u043a\u043e\u0440\u0437\u0438\u043d\u0443. \u0422\u043e\u0433\u043e, \u0447\u0442\u043e \u044f \u043f\u043e\u043a\u0443\u043f\u0430\u043b - \u043d\u0435\u0442 \u0432 \u043d\u0430\u043b\u0438\u0447\u0438\u0438. \u0418 \u043d\u0435 \u043d\u0430\u0448\u0451\u043b \u043d\u0438\u0433\u0434\u0435 \u043f\u0440\u0438\u043c\u0435\u0447\u0430\u043d\u0438\u044f \u0414\u041e \u0437\u0430\u043a\u0430\u0437\u0430, \u0447\u0442\u043e \u0434\u0430\u043d\u043d\u044b\u0439 \u0442\u043e\u0432\u0430\u0440 \u043d\u0435\u0432\u043e\u0437\u0432\u0440\u0430\u0442\u043d\u044b\u0439. \u0417\u0430\u043a\u0430\u0437 \u0434\u0435\u043b\u0430\u0442\u044c \u043d\u0435 \u0441\u0442\u0430\u043b - \u043d\u043e \u0434\u043e \u0437\u0430\u043a\u0430\u0437\u0430 \u0438\u0434\u0451\u0442 \u0441\u0441\u044b\u043b\u043a\u0430 \u043d\u0430 \u043f\u0440\u0430\u0432\u0438\u043b\u0430, \u0433\u0434\u0435 \u0443\u043a\u0430\u0437\u0430\u043d\u043e \u0447\u0442\u043e \u0432\u0435\u0440\u043d\u0443\u0442\u044c \u043c\u043e\u0436\u043d\u043e \u0432 \u0442\u0435\u0447\u0435\u043d\u0438\u0435 21 \u0434\u043d\u044f. \u0418 \u043d\u0435\u0442 \u043f\u0440\u0435\u0434\u0443\u043f\u0440\u0435\u0436\u0434\u0435\u043d\u0438\u0439, \u0447\u0442\u043e \u0432\u0435\u0440\u043d\u0443\u0442\u044c \u0434\u0430\u043d\u043d\u044b\u0439 \u0442\u043e\u0432\u0430\u0440 \u043d\u0435\u043b\u044c\u0437\u044f.","media":[],"donate":0,"pinnedFor":0,"user":{"id":984226,"url":"https:\/\/vc.ru\/u\/984226-ivan-ivanov","avatar":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/f4db2cc7-f204-56ae-a580-6ac3079282a1\/","name":"\u0418\u0432\u0430\u043d \u0418\u0432\u0430\u043d\u043e\u0432","isVerified":false},"content":{"id":314382,"url":"https:\/\/vc.ru\/claim\/314382-wildberries-otkazyvaetsya-vernut-dengi-za-tovar-kak-togo-trebuet-zakon","title":"Wildberries \u043e\u0442\u043a\u0430\u0437\u044b\u0432\u0430\u0435\u0442\u0441\u044f \u0432\u0435\u0440\u043d\u0443\u0442\u044c \u0434\u0435\u043d\u044c\u0433\u0438 \u0437\u0430 \u0442\u043e\u0432\u0430\u0440, \u043a\u0430\u043a \u0442\u043e\u0433\u043e \u0442\u0440\u0435\u0431\u0443\u0435\u0442 \u0417\u0430\u043a\u043e\u043d"},"isAnonymous":false}]}