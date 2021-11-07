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Финансы
Андрей Фролов

Пользователи Twitter проголосовали за то, чтобы Илон Маск продал 10% от своей доли в Tesla Статьи редакции

Пакет стоит около $21 млрд.

  • В опросе приняли участие 3,5 млн профилей в Twitter. После его запуска Маск пообещал последовать итогам голосования, какими бы они не были.
  • Маск запустил опрос на фоне обсуждения законопроекта о новом налоге для миллиардеров, при котором сумма сбора высчитывалась бы с общей стоимости активов — а не только с той их части, которая была продана.
  • Глава Tesla напомнил, что сейчас не получает зарплату в компании и продажа акций — это единственный для него способ заплатить налоги сейчас.

#илонмаск #новость

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