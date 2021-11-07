Удаляем фон изображения с помощью Computer Vision

Что делать, если вы нашли идеальный логотип или изображение для презентации, но у нее есть задний белый фон. Обрезать фон с помощью Photoshop? Долго! С помощью MS PowerPoint? Неэффективно. К примеру, встроенная в MS PowerPoint функция удаления фона вместо фона на изображении удалила зеленые значки.