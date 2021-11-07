Пользователи Twitter проголосовали за то, чтобы Илон Маск продал 10% от своей доли в Tesla Статьи редакции
Пакет стоит около $21 млрд.
- В опросе приняли участие 3,5 млн профилей в Twitter. После его запуска Маск пообещал последовать итогам голосования, какими бы они не были.
- Маск запустил опрос на фоне обсуждения законопроекта о новом налоге для миллиардеров, при котором сумма сбора высчитывалась бы с общей стоимости активов — а не только с той их части, которая была продана.
- Глава Tesla напомнил, что сейчас не получает зарплату в компании и продажа акций — это единственный для него способ заплатить налоги сейчас.
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