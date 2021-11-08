Бывший вице-президент «Роснефти» Павел Фёдоров станет соруководителем «Тинькофф» Статьи редакции
Решение о назначении связано с планами выйти на международные рынки.
- Он будет возглавлять компанию наравне с Оливером Хьюзом, пишет РБК. Федоров вступит на новую должность с 1 декабря.
- Как отметили в компании, Хьюз и Фёдоров сфокусируются на развитии бизнеса в России, росте финансовых результатов, расширение на других рынках, внедрении инноваций и повышении акционерной стоимости.
- По словам Оливера Хьюза, ещё одного директора решили назначить из-за планов по выходу на международные рынки. «Когда мы говорим про открытие бизнеса на Филиппинах и потом на других рынках — мы просто не справились бы с этой задачей без расширения управляющей команды», — рассказал Хьюз.
- Павел Федоров с конца 1990-х годов работал в лондонском, а затем в московском офисе инвестбанка Morgan Stanley. В 2010 году он был назначен вице-президентом «Роснефти». В 2011 году стал замглавы Минэнерго, отвечающим за нефтегазовый сектор.
- С 2013 по 2016 год Павел Фёдоров работал первым вице-президентом в «Норильском никеле». В 2016-м вернулся в «Роснефть» в качестве первого вице-президента, а в июле 2020 года стал советником главы компании Игоря Сечина в ранге вице-президента.
- 23 августа «Тинькофф» подал документы на получение лицензии цифрового банка на Филиппинах.
Так-то он ещё был топом в "Норильском никеле". Я к чему. Этот человек изначально занял свои посты не потому, что он сын какого-нибудь "-рушева", а потому что построил инвест. банковскую карьеру. Так же в Роснефть попал Слава Славинский, ранее co-head IB в Citi.
Тинькофф берёт его на пост топа. А на посту топа, как известно, куда важнее опыт топа, а не специализация (для примера - Лев Хасис). Так что не вижу тут существенных противоречий.
То, что Тинькофф нанял его в т.ч. за связи наверху, тоже исключать нельзя. Но последнее, о чём бы я тут думал - это то, что Сечин таким образом захватывает Тинькофф.
У ЦБ есть прозрачные критерии признания банка «системно значимым»:
— объём привлечённых средств
— размер банка
— количество вкладов физических лиц
и т. д.
Все, кто им удовлетворяет, попадают в список автоматом.
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