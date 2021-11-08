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Финансы
Nazigul Jusupova

Бывший вице-президент «Роснефти» Павел Фёдоров станет соруководителем «Тинькофф» Статьи редакции

Решение о назначении связано с планами выйти на международные рынки.

  • Он будет возглавлять компанию наравне с Оливером Хьюзом, пишет РБК. Федоров вступит на новую должность с 1 декабря.
  • Как отметили в компании, Хьюз и Фёдоров сфокусируются на развитии бизнеса в России, росте финансовых результатов, расширение на других рынках, внедрении инноваций и повышении акционерной стоимости.
  • По словам Оливера Хьюза, ещё одного директора решили назначить из-за планов по выходу на международные рынки. «Когда мы говорим про открытие бизнеса на Филиппинах и потом на других рынках — мы просто не справились бы с этой задачей без расширения управляющей команды», — рассказал Хьюз.
  • Павел Федоров с конца 1990-х годов работал в лондонском, а затем в московском офисе инвестбанка Morgan Stanley. В 2010 году он был назначен вице-президентом «Роснефти». В 2011 году стал замглавы Минэнерго, отвечающим за нефтегазовый сектор.
  • С 2013 по 2016 год Павел Фёдоров работал первым вице-президентом в «Норильском никеле». В 2016-м вернулся в «Роснефть» в качестве первого вице-президента, а в июле 2020 года стал советником главы компании Игоря Сечина в ранге вице-президента.
  • 23 августа «Тинькофф» подал документы на получение лицензии цифрового банка на Филиппинах.
Павел Фёдоров Trend Media/PhotoXPress
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#новости #тинькофф

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35 комментариев
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Константин Полухтин

Отжим начался?

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19
Андрей Страдов

Какой отжим? Этот Павел в первую очередь инвест. банкир из Morgan Stanley, а уж только затем советник Сечина. Так что вообще мимо.

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5
Egik

... Характер твердый нордический. Не женат. В связях порочащих замечен не был.

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6
Дмитрий Иванов

Так он сейчас не из банка переходит. 11 лет после Morgan Stanley отработал лоббистом или порученцем от Роснефти где-то между Игорем Ивановичем и ВВП. Вопрос: какие же дополнительные навыки для цифрового банкинга дали последние 11 лет Павлу?

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1
Андрей Страдов

Так-то он ещё был топом в "Норильском никеле". Я к чему. Этот человек изначально занял свои посты не потому, что он сын какого-нибудь "-рушева", а потому что построил инвест. банковскую карьеру. Так же в Роснефть попал Слава Славинский, ранее co-head IB в Citi.
Тинькофф берёт его на пост топа. А на посту топа, как известно, куда важнее опыт топа, а не специализация (для примера - Лев Хасис). Так что не вижу тут существенных противоречий.
То, что Тинькофф нанял его в т.ч. за связи наверху, тоже исключать нельзя. Но последнее, о чём бы я тут думал - это то, что Сечин таким образом захватывает Тинькофф.

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1
Миша Магадан

Учитывая, что он ТОПует только в госконторах (то в одной, то в другой, то снова в первой, но уже с новыми руководителями), то я бы называл его скорее смотрящим, а вот от кого, хз, пусть знающие люди расскажут :)

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0
Egik

Господи, вот я от жизни отстал.
Я правильно понимаю, что co-head это не прикол, а вполне себе норма?
Там чуть дальше (мне казалось забавный) комментарий co-CEO, а это оказывается все взаправду?

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0
Павел Евграфович

Возможно, это как раз компромисс, чтобы не отжали целиком.

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4
Джон Картошкин

Какой отжим, поделился уже, ведь назначили эффективного разваленца.

Ответить
1
Jay Green

можно уточнить что он развалил?

Ответить
2
Юрий Белоножкин

Со-CEO

Ответить
6
Egik

Видимо так и рождаются оксюмороны

Ответить
2
Sergey Vasiliev

Даже цвет менять не надо

Ответить
5
Сергей Иваница

А в каком он звании?

Ответить
1
Uwxan

вор в законе

Ответить
13
No Name

Он был первый после Тинькова

Ответить
1
Виктор Булов

Смешно. Где Роснефть и где финтех

Ответить
2
Виктор Пугай

Смешно. Фиксация на одном слове.

Ответить
2
Андрей Мальцев

Ну, наконец-то начнут не пользовать цифровой банк, а его развивать.

Ответить
3
Эмиль Жибаров

Хочешь работать в России - делись

Ответить
3
ivan krapivin
Ответить
2
Виталий Боровских

Это же Кореш Слободина, который в розыске, не к добру

Ответить
2
John Doe

А с чего Вы это взяли?

Ответить
0
Yan Varskii

Вот и приехал Тинек, а аместе с ним и пользователи

Ответить
1
Чит Чат

Теперь понятно кому Тиньк намерился продаться ред.

Ответить
1
Арсен Аникян

Тучи сгустились...

Ответить
1
Веня Геморроев

Предсказуемо

Ответить
1
Alex Sedoff

<sarcasm>переходите на bitcoin core, там нет сечиных, фёдоровых, и прочих</sarcasm>

Ответить
1
Ivan Kulmyaev

Вопрос а кем он в Morgan Stanley работал?

Ответить
1
Алексей Попов

Ждем порцию мемов о зарплате в минуту! Как с Сечиным и Миллером)

Ответить
1
Vitaly

Вот и разгадочка как банк стал таким гигантом. Одна Альфа осталась частная.

Ответить
1
Denis Averyanov
Ответить
0
Leonid Starostin

Вот и цена признания банка "системно значимым"

Ответить
0
Denis Bystruev

У ЦБ есть прозрачные критерии признания банка «системно значимым»:

— объём привлечённых средств
— размер банка
— количество вкладов физических лиц

и т. д.

Все, кто им удовлетворяет, попадают в список автоматом.

https://docs.cntd.ru/document/603628681?ref=vc.ru

О методике определения системно значимых…
О методике определения системно значимых кредитных организаций / Указание Банка России от 13…
docs.cntd.ru
Ответить
0
Kesha Pazzy

https://kommersant-ru.turbopages.org/turbo/kommersant.ru/s/doc/4908271
В Коммерсанте побольше информации будет.

У «Роснефти» вышел кадр
Павел Федоров покинул нефтегазовую отрасль
kommersant-ru.turbopages.org
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–2
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