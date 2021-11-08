Softbank отчитался о первом за полтора года убытке за квартал — из-за проблем китайских компаний Статьи редакции
Компании повредили действия властей против Didi и Alibaba.
- Квартальный чистый убыток Softbank за второй финансовый квартал 2021 года составил 397,9 млрд иен ($3,5 млрд). Это первый убыток компании за полтора года, отмечает The Wall Street Journal.
- Убыток Vision Fund (венчурный фонд SoftBank) составил 825,1 млрд иен ($7,3 млрд) — из-за инвестиций в южнокорейский интернет-магазин Coupang и китайский такси-сервис Didi, пишет Bloomberg.
- Главный исполнительный директор инвестгруппы Масаёси Сон объяснил, что причина убытков — в давлении китайских властей на компании и падении их акций.
- По словам Сона, чистые активы SoftBank Group упали более чем на $50 млрд, до $184 млрд. Основной причиной стало падение стоимости акций Alibaba — в июле-сентябре они снизились на 35%.
- 30 июня Didi вышла на Нью-Йоркскую биржу и привлекла $4,4 млрд с капитализацией $73 млрд. В июле Управление по вопросам киберпространства начало проверку безопасности сервиса. Didi запретили регистрировать новых пользователей, а также регулятор потребовал удалить сервис из китайских магазинов приложений.
Coupang вышел на биржу в марте 2021 года с капитализацией в $60 млрд. Компания разместилась на бирже при цене в $35 за акцию, а сейчас торгуется ниже цены IPO — $29. Ритейлера критикуют из-за условий труда, писал Bloomberg. Причина — пожар в одном из центров выполнения заказов. После этого Бом Ким заявил об уходе с поста главы Coupang, и пользователи восприняли это как попытку уйти от отвественности.
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