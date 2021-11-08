Coupang вышел на биржу в марте 2021 года с капитализацией в $60 млрд. Компания разместилась на бирже при цене в $35 за акцию, а сейчас торгуется ниже цены IPO — $29. Ритейлера критикуют из-за условий труда, писал Bloomberg. Причина — пожар в одном из центров выполнения заказов. После этого Бом Ким заявил об уходе с поста главы Coupang, и пользователи восприняли это как попытку уйти от отвественности.