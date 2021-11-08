Реклама на vc.ru Отключить рекламу
Реклама на vc.ru Отключить рекламу
Реклама на vc.ru Отключить рекламу
Финансы
Евгения Евсеева

Softbank отчитался о первом за полтора года убытке за квартал — из-за проблем китайских компаний Статьи редакции

Компании повредили действия властей против Didi и Alibaba.

  • Квартальный чистый убыток Softbank за второй финансовый квартал 2021 года составил 397,9 млрд иен ($3,5 млрд). Это первый убыток компании за полтора года, отмечает The Wall Street Journal.
  • Убыток Vision Fund (венчурный фонд SoftBank) составил 825,1 млрд иен ($7,3 млрд) — из-за инвестиций в южнокорейский интернет-магазин Coupang и китайский такси-сервис Didi, пишет Bloomberg.
  • Главный исполнительный директор инвестгруппы Масаёси Сон объяснил, что причина убытков — в давлении китайских властей на компании и падении их акций.
  • По словам Сона, чистые активы SoftBank Group упали более чем на $50 млрд, до $184 млрд. Основной причиной стало падение стоимости акций Alibaba — в июле-сентябре они снизились на 35%.
  • 30 июня Didi вышла на Нью-Йоркскую биржу и привлекла $4,4 млрд с капитализацией $73 млрд. В июле Управление по вопросам киберпространства начало проверку безопасности сервиса. Didi запретили регистрировать новых пользователей, а также регулятор потребовал удалить сервис из китайских магазинов приложений.

  • Coupang вышел на биржу в марте 2021 года с капитализацией в $60 млрд. Компания разместилась на бирже при цене в $35 за акцию, а сейчас торгуется ниже цены IPO — $29. Ритейлера критикуют из-за условий труда, писал Bloomberg. Причина — пожар в одном из центров выполнения заказов. После этого Бом Ким заявил об уходе с поста главы Coupang, и пользователи восприняли это как попытку уйти от отвественности.

#новость #softbank

292 просмотров
2 2 комментария
Вакансии Разместить
Показать ещё
Все вакансии
Реклама на vc.ru Отключить рекламу
Реклама на vc.ru Отключить рекламу
0
2 комментария
Популярные
По порядку
Евгений Вотер

всмысле о первом? а все их предыдущие "успехи" типа виворка были в плюс что-ли?

Ответить
0
Grigvik Fake

Весь их бизнес основан на двух компаниях. Значит деньги от этих компаний они тратили на закупки стартапов? Я правильно понимаю?

Ответить
0
Написать комментарий...
Читать все 2 комментария
Личный опыт
Nikolai Belousov
Мы потратили $500 тысяч на производство бризеров Atmeex в Китае и через три года решили открыть собственное в России

Китайцы срывали сроки, не отвечали на звонки, выдавали много брака и хотели присвоить наш продукт.

Это наше производство кондиционеров в Щербинке
244 244 комментария
136
Почта России
9 трендов, которые определят будущее электронной коммерции

Рассказывают эксперты форума Ecomference Rupost Retail Week.

На форуме Ecomference Rupost Retail Week
5 5 комментариев
3
Мероприятия Разместить
Показать ещё
Все мероприятия
Сервисы
Nazigul Jusupova
Россияне предпочитают слушать книги без ускорения и делают перерыв на выходных — исследование на пользователях Bookmate Статьи редакции

При этом 80% пользователей только читают книги, 11% — только слушают, а 9% — выбирают и то, и другое.

26 26 комментариев
14
Дизайн
Евгения Ильина
Перед тем как создавать продукт, думает, как его упростить: как устроен минимализм японского дизайнера Наото Фукасавы Статьи редакции

Создал внешний вид одного из самых известных нетбуков Samsung N310 и придумал настенный CD-плеер Muji. Считает, что любое устройство должно выполнять небольшое количество функций. Например, если объединить принтер, сканер и ксерокс, интерфейс будет сложным, — лучше проектировать каждый по отдельности.

Наото Фукасава с CD-проигрывателем, созданным для Muji elledecoration
32 32 комментария
73
Открытие Инвестиции
«Сбербанк» продаст дочерние банки в Восточной и Центральной Европе

«Сбербанк» подписал соглашение с компаниями сербской MK Group о продаже своих дочерних банков в Центральной и Восточной Европе с совокупными активами €7,329 млрд, 162 филиалами и около 600 тыс. клиентов.

2 2 комментария
0
Дизайн
Логомашина
Как дизайн и искусство соединились в айдентике табака для кальянов: кейс KITCH (18+)

Привет всем выжившим после праздников, на связи «Логомашина». Пока все настраиваются на работу, хвастаемся свежим кейсом.

9 9 комментариев
15
Финансы
Nazigul Jusupova
Бывший вице-президент «Роснефти» Павел Фёдоров станет соруководителем «Тинькофф» Статьи редакции

Решение о назначении связано с планами выйти на международные рынки.

48 48 комментариев
9
Rambler&Co
Исследование Rambler&Co: россияне назвали любимые музыкальные жанры и траты на стриминговые подписки

Масштабный опрос выявил паттерны потребления аудиоконтента у меломанов всех возрастных групп и разных населённых пунктов России

1 1 комментарий
0
Яндекс
По осеннему Петербургу с «Умной камерой»

Продюсер vc.ru прогулялся от Стрелки Васильевского острова до площади Искусств и посмотрел на город через объектив умной камеры «Яндекса».

4 4 комментария
16
Маркетинг
Фёдор Скуратов
Рекламная платформа Telegram: текущее состояние и прогнозы

Telegram представил свою рекламную платформу. В воскресенье, 6 ноября, через нее вышли первые объявления, встретившие противоречивую реакцию. Общие сведения о платформе можно прочесть в одноименной новости на VC, а мы с вами поговорим о том, что под капотом.

24 24 комментария
46
Транспорт
Евгения Евсеева
Эстонский такси-сервис Bolt перестал работать в России Статьи редакции

Невозможно вызвать такси, а единственный российский город пропал из списка с покрытием сервиса.

52 52 комментария
13
Больше статей
null