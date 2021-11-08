Проект сооснователя Coursera Эндрю Ына привлёк $57 млн — Landing AI ищет брак при производстве на заводах Статьи редакции
Инвестиции пойдут на разработку новых продуктов.
- Инвесторами стали McRock Capital, Insight Partners, Taiwania Capital, CPP Investments, Intel Capital, Samsung Catalyst Fund, Far Eastern Group’s DRIVE Catalyst, Walsin Lihwa и AI Fund.
- Инвестиции направят на ускорение разработки новых продуктов, развитие операционных и инженерных команд компании, маркетинг и другое.
- Эндрю Ын — сооснователь Coursera, он работал также в Google и Baidu. Ын основал стартап Landing AI в 2017 году.
- Цель компании — упрощение производственных процессов с помощью ИИ. Она разработала, например, платформу LandingLens — компании могут использовать её для создания инструментов, которые при помощи ИИ будут искать дефекты в устройствах при их производстве.
- Среди клиентов Landing AI — американский производитель промышленных инструментов Stanley Black & Decker и тайваньский производитель электроники Foxconn.
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