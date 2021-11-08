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Финансы
Евгения Евсеева

Проект сооснователя Coursera Эндрю Ына привлёк $57 млн — Landing AI ищет брак при производстве на заводах Статьи редакции

Инвестиции пойдут на разработку новых продуктов.

  • Инвесторами стали McRock Capital, Insight Partners, Taiwania Capital, CPP Investments, Intel Capital, Samsung Catalyst Fund, Far Eastern Group’s DRIVE Catalyst, Walsin Lihwa и AI Fund.
  • Инвестиции направят на ускорение разработки новых продуктов, развитие операционных и инженерных команд компании, маркетинг и другое.
  • Эндрю Ын — сооснователь Coursera, он работал также в Google и Baidu. Ын основал стартап Landing AI в 2017 году.
  • Цель компании — упрощение производственных процессов с помощью ИИ. Она разработала, например, платформу LandingLens — компании могут использовать её для создания инструментов, которые при помощи ИИ будут искать дефекты в устройствах при их производстве.
  • Среди клиентов Landing AI — американский производитель промышленных инструментов Stanley Black & Decker и тайваньский производитель электроники Foxconn.
LandingLens Landing AI
Гений и филантроп: проекты сооснователя Coursera…
О том, в каких проектах участвовал Эндрю Ын и чем он занимается сейчас.
vc.ru

#новость #эндрюын

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Игорь Крафт

На завод ЛАДА ВЕСТА пусть заедут

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Алексей Борисовский

Это будет первый завод на котором не выйдет не один автомобиль или ИИ просто признает сам завод браком и закроет его.

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0
Vasiliy Leytman

это качественный AI, так что все работать будет, просто при первоначальной конфигурации нужно указать что изделия из говна)

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Anderson Silva

Блиин, подскажите идею для стартапа на 5 миллионов долларов, пожалуйста, мне этих денег хватит, чтоб всю жизнь не работать ;)

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