Группа инвесторов купит разработчика антивируса McAfee за $14 млрд Статьи редакции
Сделку закроют в 2022 году, после этого компания станет частной.
- Группа инвесторов состоит из шести компаний — Advent International, Permira Advisers, Crosspoint Capital Partners, CPP Investments, GIC Private и Abu Dhabi Investment Authority.
- В рамках сделки они приобретут все находящиеся в обращении обыкновенные акции McAfee по цене в $26 за штуку. Всего покупка обойдётся им примерно в $14 млрд.
- Сделку планируют закрыть в первой половине 2022 года, после этого McAfee вновь станет частной компанией.
- Это уже второй делистинг McAfee — созданная в 1987 компания провела IPO в 1999 году, а в 2011 году стала частной после покупки Intel за $7,68 млрд.
- В 2014 году Intel заявляла, что постепенно прекратит существование бренда из-за ассоциаций с основателем компании Джоном Макафи. В 2017 году она вывела McAfee из своего бизнеса и сделала независимой компанией. Второе IPO McAfee прошло в октябре 2020 года, тогда компания привлекла $720 млн.
- В июне 2021 года Джона Макафи нашли мёртвым в тюремной камере в Испании, где он дожидался экстрадации в США.
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