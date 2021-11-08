ЧекQR: Мы упростили сканирование QR-кодов вакцинации миллиону гостей наших клиентов

Привет, меня зовут Дмитрий. Не так давно мы с командой сделали checkQR — быстрый и удобный сервис для проверки QR-кодов вакцинации. За это время через него проверили коды более миллиона человек, а мы сделали удобное API, добавили возможность брендирования страницы, поддержку USB-сканеров и даже устройства для проверки! Расскажу подробнее.