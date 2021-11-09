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Финансы
Евгения Евсеева

«Делимобиль» перенёс IPO на 2022 год, потому что не смог закрыть книгу заявок — Forbes Статьи редакции

Компания заявляет, что переподписала книгу заявок.

  • «Делимобиль» должен был начать торговаться на Нью-Йоркской и Московской биржах 8 ноября. Компания определила стоимость акций в $10-12 за штуку и хотела привлечь с опционом до $276 млн при оценке до $912 млн. Но 4 ноября «Делимобиль» перенёс IPO на 2022 год «из-за рыночных условий».
  • На самом деле причина переноса в том, что «Делимобиль» не смог закрыть книгу заявок, рассказали Forbes три источника. По словам одного из них, компания столкнулась с «плохим спросом» во время сбора заявок от потенциальных участников IPO.
  • При IPO terminal value (стоимость всех будущих денежных потоков акции) на 80% состоит из того, что компания может заработать в будущем, но это может не случиться. У бизнеса «Делимобиля» есть проблема, связанная со стоимостью автомобилей, которые растут в цене из-за полупроводникового кризиса и нехватки чипов.
  • Даже если часть новых машин сервис купит по старым ценам, наценку на более дорогие автомобили придётся заложить в стоимость поездки для пользователей — и они могут выбрать вместо этого такси.
  • Кроме того, конкурирующий с «Делимобилем» «Яндекс» разрабатывает беспилотники, которые начнут полноценно использовать через 5-7 лет, но неизвестно, получит ли «Делимобиль» доступ к технологии. Также «Делимобиль» сильно зависит от госрегулирования, так как получает субсидии на парковку.
  • Представитель «Делимобиля» заявил Forbes, что компания переподписала книгу заявок и довольна пулом инвесторов.

#новость #делимобиль

1770 просмотров
21 21 комментарий
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21 комментарий
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Roman Romaniyk

Сервис сам по себе полугнилой, тех.суппорт необученный, машины через раз в нормальном состоянии. Исправят ситуацию и тогда, может быть, не утонут на фоне конкурентов. Единственное, что их выделяет - это предоставление управления ТС без 2-х летнего стажа.

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3
Глеб Котенко

Их выделяют часто более низкие цены, чем в Яндексе + машины в нормальном состоянии довольно часто (ну я говорю про Москву в основном), но поддержка действительно не всегда хорошо работает (но и не всегда плохо).

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–1
Семен Переделкин
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4
evilnw

Кормушка с халявными деньгами в виде IPO закрывается?

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2
Дмитрий Журиков

Предсмертная агония, социального проекта.

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1
Sergei Timofeyev

От департамента транспорта г. Москвы.

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0
Виктор Булов

Наивных Ванек оказалось не так много, чтож ты сделаешь

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1
Антон Штадлер

разрабатывает беспилотники, которые начнут полноценно использовать через 5-7 лет

Ну конечно) для того чтобы их использовать полноценно необходимо переделать всю инфраструктуру. Если это произойдет через 15-17, уже будет успехом

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1
БАБКА В ЗАСАДЕ

Видать очень интересная книжка была, раз они зачитались и её закрыть не смогли

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0
StepanCapusta

Ну вот, теперь понятно..
А то пытались нагнать туману.

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0
Платон Щукин

Никто ничего не нагонял, изначально было понятно, сведующим, что мало желающих.

Ответить
0
Bublikov Anton

А Вы сведущий? Причины как в статье?

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0
Makar Silantev

По пунку использование такси вместо делика соглашусь, есть своя машина, но стажа мало, иногда хотелось бы и на желике ездить, но в 100% случаем еду на такси так как цена на солярис в 21 рубль в минуту бешенная.

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0
Taz Hate

Используй проездной на три дня, тогда будет адекватная.

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0
Sergei Timofeyev

Езди на своей машине.

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0
Rownie

Ну чтож значит реальная цена акции походу будет по 5$ . Какие идеи эксперты?

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0
ivan krapivin

«Делимобиль» перенёс IPO на 2022 год, потому что не смог закрыть удаленно Шкоду Рапид, из которой дернули магнитолу

Ответить
0
Sergei Timofeyev

И вырезали котолизатор

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0
Sergey Fedostsev

Так они потенциально занимаются мошенническими схемами. Как раз готовлю заявление в Генеральную прокуратуру РФ, чтобы проверили их по ст 159 УК РФ.

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0
Wall Street Shadow

Делимобилю повезло больше, чем Циану

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–1
Bublikov Anton

Почему?

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0
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«Делимобиль» перенёс IPO на 2022 год, потому что не смог закрыть книгу заявок — Forbes Статьи редакции

Компания заявляет, что переподписала книгу заявок.

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