«Делимобиль» перенёс IPO на 2022 год, потому что не смог закрыть книгу заявок — Forbes Статьи редакции
Компания заявляет, что переподписала книгу заявок.
- «Делимобиль» должен был начать торговаться на Нью-Йоркской и Московской биржах 8 ноября. Компания определила стоимость акций в $10-12 за штуку и хотела привлечь с опционом до $276 млн при оценке до $912 млн. Но 4 ноября «Делимобиль» перенёс IPO на 2022 год «из-за рыночных условий».
- На самом деле причина переноса в том, что «Делимобиль» не смог закрыть книгу заявок, рассказали Forbes три источника. По словам одного из них, компания столкнулась с «плохим спросом» во время сбора заявок от потенциальных участников IPO.
- При IPO terminal value (стоимость всех будущих денежных потоков акции) на 80% состоит из того, что компания может заработать в будущем, но это может не случиться. У бизнеса «Делимобиля» есть проблема, связанная со стоимостью автомобилей, которые растут в цене из-за полупроводникового кризиса и нехватки чипов.
- Даже если часть новых машин сервис купит по старым ценам, наценку на более дорогие автомобили придётся заложить в стоимость поездки для пользователей — и они могут выбрать вместо этого такси.
- Кроме того, конкурирующий с «Делимобилем» «Яндекс» разрабатывает беспилотники, которые начнут полноценно использовать через 5-7 лет, но неизвестно, получит ли «Делимобиль» доступ к технологии. Также «Делимобиль» сильно зависит от госрегулирования, так как получает субсидии на парковку.
- Представитель «Делимобиля» заявил Forbes, что компания переподписала книгу заявок и довольна пулом инвесторов.
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Компания заявляет, что переподписала книгу заявок.
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