От агрегатора складов до цифрового логистического провайдера: как Wareteka меняет вектор развития

В феврале на VC вышла первая часть истории о том, как команда проекта Wareteka шатает консервативный рынок аренды складской недвижимости, принося с собой цифровизацию, эффективность и много теплых лидов. Аудитория хорошо встретила этот материал, и сегодня CEO Wareteka, Александр Исаченко готов рассказать о том, как непросто протекает процесс…