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Финансы
Евгения Евсеева

Владелец «Красное и белое» отложил IPO из-за «рыночных условий» Статьи редакции

Оценку, на которую рассчитывал ритейлер, источники Forbes называли завышенной.

  • Mercury Retail Holding, владелец сетей магазинов «Красное и белое» и «Бристоль», собирался разместиться на Московской бирже. IPO отложили из-за «рыночных условий», пишет Forbes. Неизвестно, о каких именно условиях идёт речь и когда теперь пройдёт размещение.
  • 3 ноября компания объявила ценовой диапазон для IPO — $6-6,5 за глобальную депозитарную расписку (GDR). Оценка в ходе IPO могла достичь $13 млрд. Книгу заявок должны были закрыть 9 ноября, а 10 — начать торги.
  • Управляющие, участвующие в размещении, предупреждали, что оценка компании выглядит завышенной. Один считал, что оценка даже по нижней границе — это очень дорого для Mercury Retail. Второй заявил, что размещение вообще не состоится, так как это «безумно дорого».
  • 4 ноября о переносе IPO из-за «рыночных условий» сообщил «Делимобиль». На самом деле причина переноса в том, что «Делимобиль» не смог закрыть книгу заявок, рассказали источники Forbes.
Владелец «Красное и белое» идёт на биржу…
Один из лидеров российского рынка ритейла своей сильной стороной считает узнаваемый бренд, а среди…
vc.ru

#новость #красноебелое #mercury

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Sergey Vasiliev

Ломбарды на биржу не собираются выходить?

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1
Alex Choybson

О! ещё один обломался!

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Wall Street Shadow

рыночек порешал

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Игорь Маркелов

Интересно, как подобные ситуации с отложенными IPO скажутся на следующие попытки?

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0
Семен Переделкин

Кучно пошли.

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