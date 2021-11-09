Владелец «Красное и белое» отложил IPO из-за «рыночных условий» Статьи редакции
Оценку, на которую рассчитывал ритейлер, источники Forbes называли завышенной.
- Mercury Retail Holding, владелец сетей магазинов «Красное и белое» и «Бристоль», собирался разместиться на Московской бирже. IPO отложили из-за «рыночных условий», пишет Forbes. Неизвестно, о каких именно условиях идёт речь и когда теперь пройдёт размещение.
- 3 ноября компания объявила ценовой диапазон для IPO — $6-6,5 за глобальную депозитарную расписку (GDR). Оценка в ходе IPO могла достичь $13 млрд. Книгу заявок должны были закрыть 9 ноября, а 10 — начать торги.
- Управляющие, участвующие в размещении, предупреждали, что оценка компании выглядит завышенной. Один считал, что оценка даже по нижней границе — это очень дорого для Mercury Retail. Второй заявил, что размещение вообще не состоится, так как это «безумно дорого».
- 4 ноября о переносе IPO из-за «рыночных условий» сообщил «Делимобиль». На самом деле причина переноса в том, что «Делимобиль» не смог закрыть книгу заявок, рассказали источники Forbes.
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