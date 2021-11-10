В США два налоговых кодекса — традиционный и негласный. Первый для обывателей, отдающих процент с зарплаты, а второй для богачей, которые знают, как ничего не платить. Чтобы пресечь практику, власти решили облагать нереализованную прибыль, но в суде, вероятно, можно это оспорить.

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Илон Маск NBC News

6 ноября 2021 года предприниматель и инженер Илон Маск спросил у 63 млн подписчиков в Twitter, не продать ли ему 10% своих акций Tesla, тем самым спровоцировав их кратковременное падение на 5% до $57,5 за штуку.

Предприниматель вскользь упомянул, что тему поднимает из-за «горячо обсуждаемого» налога на нереализованную прибыль: его в 2022 году планировала ввести администрация президента США Джо Байдена, чтобы ужесточить политику для миллиардеров, которые постоянно находят способы не платить налог с прибыли и тем самым получают шанс преумножить её.

Сам Маск при этом признавался, что не получает зарплат и премий наличными и всё состояние держит в акциях, поэтому их продажа — пока что единственный для него способ заплатить государству налог.

Предприниматель уверяет, что поступит так, как решит большинство. На 9 ноября 2021 года его идею поддержало 57% из 3,5 млн проголосовавших. Общая сумма его 10%-ной доли составит примерно $21 млрд.



Своими публикациями Макс нередко раздувает цены на криптовалюты, подтрунивает над критиками, рекламирует собственные проекты, а иногда от скуки просто выкладывает мемы, поэтому понять, серьёзны ли его намерения, удаётся не всегда.

Но если он действительно задумал продать акции лишь потому, что демократы планируют ввести новый налог, то своим решением он доказал, что идея правительства может сработать, считает издание Quartz.

Как миллиардеры оплачивают счета, если все их деньги — в акциях

Богатейшие предприниматели нередко заявляют, что получают на работе лишь символическую зарплату в $1, а всё их состояние — это акции. Возникает вопрос: где они берут деньги, чтобы оплачивать немалые счета, пишет ProPublica. Ответ, по словам издания, кроется в публичных документах и экспертных разборах, — и это займы.

Для обывателей кредит — вынужденная необходимость, чтобы купить жильё, автомобиль или оплатить обучение. А для сверхбогатых — способ получить доступ к миллиардам долларов, которые не будут генерировать прибыль и требовать уплаты налога.

Так, абстрактный владелец публичной компании с высокой зарплатой вынужден платить с основной её части 37% подоходного налога, а если захочет продать акции, то выплатит 20% налога на прирост капитала и вместе с тем частично потеряет контроль над фирмой.

Зато он может взять кредит, и тогда выплачивать придётся, возможно, всего лишь однозначную процентную ставку, и никаких налогов, поскольку заёмные средства нужно будет вернуть, а значит доходом они не считаются.

Безусловно, банки требуют у заёмщика внести залог, чтобы обеспечить кредит, но для богатых это не проблема, считает ProPublica: им могут стать акции, недвижимость, NFT-токены и другие виды собственности. А о самих займах компании чаще всего не рассказывают — разве что в отчётах по ценным бумагам.

Известно, что в 2014 году гендиректор производителя ПО Oracle заложил акции на сумму около $10 млрд. А Маск, по состоянию на май 2021 года, — долю размером $57,7 млрд, чтобы обеспечить личные займы.

Так что судить о реальном состоянии того же Маска по налоговым отчётам едва ли возможно. В 2015 году он выплатил всего $68 тысяч федерального подоходного налога, в 2017-м — $65 тысяч, а в 2018-м ничего не уплачивал вовсе. При этом его общая налоговая ставка в период с 2014 по 2018 год составляла 3,27%, как и у некоторых других миллиардеров.

Из некоторых налоговых отчётов известны также более сложные кредитные схемы, пишет ProPublica. В 2016 и 2017 годах один из богатейших американцев из списка Forbes и финансист Карл Айкан не выплатил ни цента федерального подоходного налога, несмотря на то, что сообщил о скорректированном валовом доходе в размере $544 млн.

Налоговая США рассчитывает этот показатель путём вычета из суммы валового дохода всех некомпенсируемых издержек: например, выплаты по образовательным кредитам или алиментам. По данным службы, у Кайана, среди прочих займов, был непогашенный кредит в размере $1,2 млрд, обеспеченный различными объектами недвижимости.

Благодаря кредитным средствам финансист продолжал активно инвестировать и сообщил, что берёт займы вовсе не для того, чтобы уклоняться от налогов. По его словам, из-за них он целых два года вообще нёс налоговые убытки, пишет ProPublica.

Как демократы хотели прикрыть законную лазейку

По словам Quartz, Демократическая партия США намеревалась ввести ежегодный налог на нереализованный прирост прибыли с растущих в стоимости и публично торгуемых акций и облигаций.

Неторгуемые активы — например, недвижимость или частный бизнес — по-прежнему планировали облагать налогом лишь при продаже, хотя рассматривали также введение дополнительных процентов и на них, пишет Bloomberg.

Решение правительство предложило отчасти для того, чтобы пресечь практику займов и вынудить миллиардеров платить хотя бы за то, что они держат акции — порой до самой смерти — и используют их в качестве залога. По словам сенатора Рона Уайдена, в Америке вообще уже давно работают целых два налоговых кодекса:

Обязательный, согласно которому все работники платят подоходный налог с зарплаты.

Негласный добровольный, который действует только для богачей и позволяет им уклоняться от выплат на протяжении долгих лет и преумножать параллельно с этим состояние.

Именно поэтому примитивного повышения налоговых ставок уже недостаточно, считает сенатор от штата Аризона Кирстен Синема.

Нереализованная прибыль — это потенциальная прибыль, которую держатель акций получает только на «бумаге»: например, если купленная американцем за $10 доля стала стоить $12, то нереализованная прибыль составит $2. По закону платить с неё налог он обязан лишь при продаже.

Согласно изначально предложенной реформе, платить налог на прирост стоимости капитала должны были две категории американцев — независимо от того, продают они его части или держат:

Те, что владеют активами на сумму более $1 млрд.

Те, чей ежегодный доход три года подряд превышает $100 млн.

То есть гипотетический владелец $1 млрд в оборотных активах, которые за год выросли бы до $2 млрд, отдал бы $238 млн по максимальной ставке в 20% плюс 3,8% в качестве налога на чистый инвестиционный доход. Всего в эти категории попадало около 700 человек, среди которых Безос, Гейтс, Цукерберг и Маск.

Полученные с налоговых сборов деньги правительство планировало вложить в программы по поддержке малообеспеченных американцев и среднего класса, а также реализовать меры по защите окружающей среды.

План, по словам Рона Уайдена, должен был вступить в силу в 2022 году и перевернуть укоренившиеся порочные практики налогового кодекса. Он обязал бы выплачивать налог с прибыли в течение пяти лет, а тем, кто нёс бы убытки с бумаг в течение года, причитались бы льготы — например, возможность пересчитать налог.

Налоговая программа также включала в себя отдельные поправки:

Другие процентные ставки для владельцев транзитных компаний — например, партнёрских сообществ и обществ с ограниченной ответственностью.

Изменения в политике корпоративных налогов: обязать некоторые компании выплачивать по крайней мере минимальный 15%-ный корпоративный налог, сборы с которого в течение 10 лет могут принести властям до $400 млрд.

Ряд новых правил для трастовых переводов, благодаря которым миллиардеры нередко передают детям наследство с минимальным налогом.



И особые условия для эмигрантов: если миллиардер вдруг решит отказаться от гражданства США, то должен будут выплатить налог со всего состояния, прежде чем уехать.



Некоторые члены партии демократов, по словам Bloomberg, были изначально обеспокоены тем, что план слишком сложный и чреват непредвиденными последствиями. Хотя многие из них так или иначе признавали, что определённые меры непременно нужны, пишет The NYT.

Республиканская партия посчитала, что поправки могут навредить развитию экономики, а некоторые эксперты предположили, что миллиардеры найдут способ оспорить основную идею: докажут в суде, что нереализованная прибыль не может приравниваться к фактической и облагаться налогом.

Возможно, по этой причине окончательный план налоговой реформы до сих пор неизвестен, а поправку, касающуюся нереализованной прибыли, пока что решили в него не включать.