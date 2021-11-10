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Финансы
Маша Цепелева

Apple разрешила оплачивать приложения и подписки картами «Мир» Статьи редакции

Раньше в Apple ID можно было добавить только карты Visa, MasterCard и American Express.

  • Добавить карту «Мир» для оплаты можно в настройках учётной записи Apple ID в разделе «Оплата и доставка», заметил РБК.
  • Картами «Мир» можно оплачивать приложения в App Store, подписку на Apple Music и Apple TV и другие сервисы.
  • В конце июля 2021 года «Сбербанк», ВТБ, «Тинькофф-банк», «Почта Банк», «Центр-инвест», «Промсвязьбанк», «Россельхозбанк» и «Примсоцбанк» подключили «Мир» к Apple Pay.
  • В 2018 году НСПК разработала собственное приложение MirPay, которое не работает на устройствах Apple.

#новость #apple #мир

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6 комментариев
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Vadim Holod

Почему в заголовке пишут «разрешила» и прочие синонимы, а не «добавила возможность»?

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3
Alex Konin

Предположу, что они ранее добавили возможность привязать к Apple Pay карту мир, но не везде разрешали ею оплачивать.

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0
Igor Kowalski

Учитывая кэшбэки, всевозможные акции для завлекалочки, МИР прямо радует. Надо приобрести обязательно.

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0
V pro

Давно пора. Остаётся ждать Samsung Pay😉

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0
джага джага

Он там же давно вроде сбер вроде поддерживает его.!

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0
Фин учет

Сейчас активно всех на эту карту переводят, раньше со скепсисом относились к национальной платежной системе, а она в России теперь может потеснить визу и мастеркард

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0
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