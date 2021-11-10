Apple разрешила оплачивать приложения и подписки картами «Мир» Статьи редакции
Раньше в Apple ID можно было добавить только карты Visa, MasterCard и American Express.
- Добавить карту «Мир» для оплаты можно в настройках учётной записи Apple ID в разделе «Оплата и доставка», заметил РБК.
- Картами «Мир» можно оплачивать приложения в App Store, подписку на Apple Music и Apple TV и другие сервисы.
- В конце июля 2021 года «Сбербанк», ВТБ, «Тинькофф-банк», «Почта Банк», «Центр-инвест», «Промсвязьбанк», «Россельхозбанк» и «Примсоцбанк» подключили «Мир» к Apple Pay.
- В 2018 году НСПК разработала собственное приложение MirPay, которое не работает на устройствах Apple.
Конференция AI Journey стартует уже завтра. Участников ждут 20+ тематических стримов, на которых можно будет послушать выступления и дискуссии на самые разные темы. На конференции выступят 250+ экспертов мирового уровня, и с некоторыми из них мы успели поговорить. Вот что они рассказали.
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Раньше в Apple ID можно было добавить только карты Visa, MasterCard и American Express.
И обязали оплачивать работникам электричество или интернет.
Операторы не реагируют на отказы и просьбы не беспокоить с данными предложениями
Многие самоуверенно считают, что если знать все уловки мошенников, то деньги на вашем счету будут в безопасности. Разочарую. У вас они могут просто пропасть со счета и вы не найдете никаких отметок в истории операций. Хотите подробностей? Вперед!
Компания HONOR представила в России новую серию смартфонов HONOR 50 в ходе онлайн-презентации. На мероприятии был представлен смартфон HONOR 50 и младшая модель серии – смартфон HONOR 50 Lite. Оба устройства получили сервисы Google. Также компания презентовала новый флагманский ноутбук – HONOR MagicBook View 14 и два устройства платформы HONOR…