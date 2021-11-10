Производитель электрокаров Rivian повысил цену с $62 до $78 за акцию и запланировал привлечь $11,9 млрд Статьи редакции
Рыночная капитализация компании может превысить $68 млрд.
- Rivian выпустит 153 млн обыкновенных акций класса A по $78 за штуку и предложит андеррайтерам до 22,95 млн акций. Компания планирует привлечь $11,9 млн без учёта андеррайтеров. Торги начнутся на бирже Nasdaq 10 ноября 2021 года под тикером RIVN.
- Рыночная капитализация Rivian может составить от $66,5 млрд до $68 млрд, сообщает CNBC. В феврале оценка составляла около $27 млрд. У конкурентов компании капитализация чуть выше: $72,4 млрд — у Lucid и $80 млрд — у Ford.
- 2 ноября производитель сообщил, что продаст 135 млн акций по цене от $57 до $62 и предложит дополнительные 20,25 млн акций для андеррайтеров.
- В проспекте Rivian указано, что убыток в третьем квартале составит $1,28 млрд, выручка — до $1 млн.
- В сентябре 2021 года производитель представил свой первый электропикап, раньше Tesla, Ford и других конкурентов. Компания сообщила в проспекте, что у неё есть 55,4 тысячи предварительных заказов на электропикапы и внедорожники. Rivian планирует выполнить их к концу 2023 года.
- К 2030 году компания должна поставить 100 тысяч электромобилей для Amazon.
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