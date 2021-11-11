Американский брокер Interactive Brokers стал «замораживать» счета россиян, которые заходят в аккаунт из Крыма Статьи редакции
Брокер объяснил это санкциями, а после просьбы разблокировать счёт почти не выходит на связь.
Interactive Brokers взял под контроль счёт одного из клиентов «с шестизначной суммой в долларах», рассказал пользователь в закрытой группе в Facebook. Скриншот из группы опубликовал Павел Комаровский, такой же пост появился на Reddit.
IB — один из наиболее популярных иностранных брокеров в России. Он позволяет инвестировать в неограниченное количество инструментов, стран и бирж, как пишет Комаровский, «с минимальными издержками» и страховкой счетов.
В 2021 году пользователь пару недель провёл в Крыму, а в августе Interactive Brokers заблокировал его счёт. Компания указала, что он «вошёл в аккаунт с территории, находящейся под санкциями».
С августа клиент не может покупать и продавать, ликвидировать позиции, вывести деньги или перевести активы к другому брокеру, утверждает он: «По сути всё принадлежит IB, и у меня нет к ним доступа. IB отказывается нести ответственность за любые убытки, которые могут быть вызваны такой ситуацией».
При этом брокер не может рассказать, на каком этапе находится проверка и что происходит со счётом, три месяца отписываясь «Мы не получили ответа на ваш запрос». Возможно, компания ждёт ответа от внешнего агентства и не может обсуждать проверку, предположили на Reddit. Сколько может продлится такая проверка, неясно.
По словам Комаровского, это третий известный ему случай подобной блокировки за последние два месяца. На форуме Banki.ru пользователи опубликовали скриншоты из закрытой группы. Судя по тексту, инвесторы торговали с территории Крыма — с VPN и без. В ответ IB запретила операции со счетом и прислала анкеты, чтобы клиент мог «оправдаться».
В комментариях к посту Комаровского пользователи предположили, что первый пользователь тоже «не пару раз зашёл счёт посмотреть, а торговал без VPN». Партнёр Movchan’s Group Елена Чиркова написала, что IB не открывает счета жителям Крыма. Возможно, брокер посчитал пользователя жителем из-за того, что тот долго был на этой территории: «Договоры на недвижимость в других локациях и прочее могли бы помочь».
Пользователи на Reddit рекомендовали при посещении Крыма пользоваться VPN, чтобы не попасть под блокировку. Другие обращают внимание, что VPN не поможет — современные службы безопасности могут об этом узнать, а компания отказать в обслуживании.
Редакция vc.ru спросила у Interactive Brokers, запрещён ли вход в аккаунт или торговля с территории Крыма и какие санкции за это предусмотрены, и на момент написания заметки не получила ответа.
- Проблемы со счетами IB у россиян начались летом 2020 года — брокер стал их закрывать, писал «Коммерсантъ». Это произошло после штрафа регуляторов США на $38 млн из-за некорректной работы по противодействию отмыванию денег.
- Сам брокер тогда заявлял, что по программе о борьбе с отмываниями (AML) проводит due diligence новых и существующих счетов и «принимает во внимание ряд факторов, включая риски по AML, связанные с местоположением клиента, вида его счёта и активности клиента».
- В апреле 2021 года Interactive Brokers прекратил работу с российскими брокерами-посредниками, писало РБК.
Тоже мне новость: крымчан и российские брокеры не хотят своими клиентами видеть https://www.vedomosti.ru/finance/articles/2019/09/28/812287-fridom-finans-trebuet-krimchan-prodat-amerikanskie-aktsii
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