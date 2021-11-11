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Финансы
Таня Боброва

Американский брокер Interactive Brokers стал «замораживать» счета россиян, которые заходят в аккаунт из Крыма Статьи редакции

Брокер объяснил это санкциями, а после просьбы разблокировать счёт почти не выходит на связь.

20 20 комментариев
2399 просмотров

Interactive Brokers взял под контроль счёт одного из клиентов «с шестизначной суммой в долларах», рассказал пользователь в закрытой группе в Facebook. Скриншот из группы опубликовал Павел Комаровский, такой же пост появился на Reddit.

IB — один из наиболее популярных иностранных брокеров в России. Он позволяет инвестировать в неограниченное количество инструментов, стран и бирж, как пишет Комаровский, «с минимальными издержками» и страховкой счетов.

В 2021 году пользователь пару недель провёл в Крыму, а в августе Interactive Brokers заблокировал его счёт. Компания указала, что он «вошёл в аккаунт с территории, находящейся под санкциями».

С августа клиент не может покупать и продавать, ликвидировать позиции, вывести деньги или перевести активы к другому брокеру, утверждает он: «По сути всё принадлежит IB, и у меня нет к ним доступа. IB отказывается нести ответственность за любые убытки, которые могут быть вызваны такой ситуацией».

Скриншот из поста Павла Комаровского

При этом брокер не может рассказать, на каком этапе находится проверка и что происходит со счётом, три месяца отписываясь «Мы не получили ответа на ваш запрос». Возможно, компания ждёт ответа от внешнего агентства и не может обсуждать проверку, предположили на Reddit. Сколько может продлится такая проверка, неясно.

По словам Комаровского, это третий известный ему случай подобной блокировки за последние два месяца. На форуме Banki.ru пользователи опубликовали скриншоты из закрытой группы. Судя по тексту, инвесторы торговали с территории Крыма — с VPN и без. В ответ IB запретила операции со счетом и прислала анкеты, чтобы клиент мог «оправдаться».

Скриншот из группы в Facebook на сайте Banki.ru

В комментариях к посту Комаровского пользователи предположили, что первый пользователь тоже «не пару раз зашёл счёт посмотреть, а торговал без VPN». Партнёр Movchan’s Group Елена Чиркова написала, что IB не открывает счета жителям Крыма. Возможно, брокер посчитал пользователя жителем из-за того, что тот долго был на этой территории: «Договоры на недвижимость в других локациях и прочее могли бы помочь».

Пользователи на Reddit рекомендовали при посещении Крыма пользоваться VPN, чтобы не попасть под блокировку. Другие обращают внимание, что VPN не поможет — современные службы безопасности могут об этом узнать, а компания отказать в обслуживании.

Редакция vc.ru спросила у Interactive Brokers, запрещён ли вход в аккаунт или торговля с территории Крыма и какие санкции за это предусмотрены, и на момент написания заметки не получила ответа.

  • Проблемы со счетами IB у россиян начались летом 2020 года — брокер стал их закрывать, писал «Коммерсантъ». Это произошло после штрафа регуляторов США на $38 млн из-за некорректной работы по противодействию отмыванию денег.
  • Сам брокер тогда заявлял, что по программе о борьбе с отмываниями (AML) проводит due diligence новых и существующих счетов и «принимает во внимание ряд факторов, включая риски по AML, связанные с местоположением клиента, вида его счёта и активности клиента».
  • В апреле 2021 года Interactive Brokers прекратил работу с российскими брокерами-посредниками, писало РБК.

#interactivebrokers

20 20 комментариев
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20 комментариев
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Yan Orlov

Беспредельщики.. какие санкции, против кого, физ лица? Ему что, запрещено перемещаться? Какая им разница откуда вообще был осуществлён выход в личный аккаунт? Хоть из северной Кореи пусть..

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6
Алексей Ромалин

Какая им разница

Большая так-то.
Они (IB) же из США, а компаниям в США законодательно запрещено иметь дела с Крымом. Так что IB не может просто забить, они могут штрафов наловить за это.

Но ситуация конечно жопная для человека.

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5
Valentin Dombrovsky

Они подчиняются законам своей страны так же, как наши компании подчиняются законам своей.

Ответить
0
Сергей

Поступили максимально по-скотски конечно. Могли просто прекратить обслуживание и дать пару месяцев на закрытие всех позиций.

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7
Yan Orlov

Так он может там и не зарегистрирован, а просто вышел оттуда в аккаунт, проездом был! В чем нарушение то

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2
Максим Никитин

Тоже мне новость: крымчан и российские брокеры не хотят своими клиентами видеть https://www.vedomosti.ru/finance/articles/2019/09/28/812287-fridom-finans-trebuet-krimchan-prodat-amerikanskie-aktsii

«Фридом финанс» потребовала от крымчан срочно…
Брокер объяснил это санкциями
www.vedomosti.ru
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0
Алексей Чечукевич

А прочитать статью, на которую ссылку даешь - не судьба?

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–1
Ляховка и Дух Капитализма

Не понятно почему гражданин не хочет заплатить за крымнаш. святой долг же

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4
Dmitriy

Вы, товарищ Саахов, не путайте личный долг с государственным

Ответить
4
Dragon Johan

Дак человека никто и не заставлял ехать на территорию под санкциями

Ответить
0
Sergey Leskov

Ахаха
то есть мяу

Ответить
5
Olga RRR

Ну вроде если ты занимаешься инвестициями, должен понимать, что такое санкции, что можно, что нельзя.

Ответить
4
Руслан Ніколаєнко

"хоть камни с неба")

Ответить
0
Oleg Svirskyi

Мб люди начнут понимать, что пользоваться стьіренньім - не ок

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0
Денис Боенсков

Своим олигархам это расскажи.

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–1
Руслан Астафьев

Демократичненько...

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0
designer fake

Хорошо-то как

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0
Artem 69

Как бы люди которые в Европе живущие, не заходят в свои акки, когда в другой стране в отпуске на пару недель, чтобы не прилетело. А здесь на территории которая под санкциями, еще и пол года.

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0
Николай Бараненко

Interactive Brokers сделал себе ещё один минус

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0
Valentin Dombrovsky

современные службы безопасности могут об этом узнать, а компания отказать в обслуживании

Можно узнать, что пользователь под ВПН, но нельзя узнать локацию за ВПНом - я верно понимаю?

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0
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