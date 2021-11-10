Digital Horizon запустил второй фонд на $200 млн для инвестиций в финтех-стартапы Статьи редакции
Первый фонд вернул инвесторам 40% годовых.
Digital Horizon будет инвестировать в компании на ранних и поздних стадиях, которые создают корпоративные программы и сервисы в Европе, Израиле и Азии, рассказали vc.ru в фонде.
- Первый фонд на $100 млн, запущенный в 2019 году, завершает инвестиционную стадию. Он вернул инвесторам 40% годовых.
- Digital Horizon будет обращать особое внимание на стартапы, основанные иммигрантами. 70% стартапов в портфеле такие. «Иммигранты — люди с более широким взглядом на традиционные вещи, способные быстрее находить неочевидные связи», — пояснили в фонде.
- Объём инвестиций в финтех в первом квартале 2021 года составил $98 млрд, в два раза больше чем год назад. А траты на корпоративный софт по прогнозу Gartner в 2022 году вырастут на $70 млрд до $699 млрд, указывает фонд.
- Всего в портфолио Digital Horizon больше 20 сделок. Например, в октябре 2021 года фонд участвовал в инвестициях $393 млн в сервис для оплаты онлайн-заказов Bolt.
Digital Horizon будет обращать особое внимание на стартапы, основанные иммигрантами.
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