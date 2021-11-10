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Финансы
Nazigul Jusupova

После IPO стартап Rivian стал шестым по стоимости автопроизводителем в мире — через два месяца после первых продаж Статьи редакции

Компания обошла Ford и General Motors.

  • На 22:00 мск акции подорожали на 27,59% и стоят $99,28 за бумагу.
Акции Rivian Google
  • Rivian оценила свои акции в $78 долларов за бумагу. На открытии они стоили $106,75 за штуку, а рыночная капитализация компании составила $91 млрд, пишет CNBC.
  • Компания обошла по стоимости Ford, чья рыночная капитализация составляет $77,25 млрд, и General Motors — $85,92 млрд, но уступает Tesla ($1 трлн), Toyota ($289,7 млрд), Volkswagen ($122 млрд), BYD ($111,8 млрд) и Daimler ($108,4 млрд).
  • Производитель электромобилей Rivian с инвестициями Amazon подал заявку на проведение IPO в США в августе. Компания начала торги 10 ноября на бирже Nasdaq под тикером RIVN.

#новости #rivian

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37 37 комментариев
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37 комментариев
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Alexei Dobrovolski

Экономика в кризисы пузырится независимо от времени: 19, 20, 21 века.

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17
БАБКА В ЗАСАДЕ

Тут вспоминается Theranos или как там её

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7
Себастиан Перейра

весьма посредственное сравнение
у тераноса не было ничего вообще, вся их супер-пупер технология была фэйком с самого начала

у ривиана уже есть заказы от амазона, одной из самых богатейших компаний планеты
ривиан - это по сути дочерняя компания амазона, а не хуй собачий

так что вспомните что-нить другое

Ответить
3
Евгений Ткач

хуй собачий амазона

Ответить
16
Себастиан Перейра

тебе на этот хуй хрен когда заработать

Ответить
–5
роман долгополов

А о самой машине что скажете?

Ответить
5
Себастиан Перейра

не, знаю
не ездил

как и в общем-то никто, кроме может сотни инженеров

Ответить
2
Евгений Ткач

как вы непоследовательны в закидывании оппонентов слюнями

Ответить
2
Иван Иванов

Тесла тоже поначалу была хуйком собачим.
Если за этой компанией стоит большая корпорация Amazon, то из нее вырастет огромный хуище.

Ответить
0
Матяс

Как видим, не только церковь придумала как переводить веру в деньги

Ответить
9
Дмитрий Пупкин

Попахивает очередным пузырем ... совсем не алкогольным.

Ответить
8
Alexander Polozov

Пока правительство США выделяет деньги на электромобили, шортить опасно.

Ответить
0
Alexandre Svergoun

Вот кого шортить надо.

Ответить
4
Дима Щербаков

Теслу не надо, Ривиан надо, найс

Ответить
1
Alexandre Svergoun

У Теслы сеть зарядок, накопители для дома, для электростанций, солнечные крыши, автопилот, свои чипы, свой суперкомпьютер, множество заводов, почти готовы свои батареи.
У Люсид и Ривиан нечего этого нет.

Ответить
3
Себастиан Перейра

у ривиан есть амазон

Ответить
0
Alexandre Svergoun

Который может дать заказы на 20-30тыс вэнов в год. Уверен что этот вэн не дороже их пикапа. Очень сомневаюсь что это принесёт достаточно денег. Я вообще за то что бы Ривиан выжил но думаю акции упадут после первого же квартального отчёта.

Ответить
3
роман долгополов

А у Сатурна был GM)) У Scion была Тойота.
Слышали про такие автомобильные бренды))
А они были,там же и ривиан будет)

Ответить
1
Павел

Почему?

Ответить
0
Alexandre Svergoun

У них нет массовых моделей.

Ответить
0
Вася Пражкин

Шортить опасно, посмотрите на Nikola, там еще хуже ситуация, но бумага в ноль не падает, а иногда даже растет.

Ответить
0
Vitaly Oborin

Сказать, что проект переоценен - ничего не сказать. 20 лет назад народ нёс любые деньги в любую компанию, которая имела в названии ".com". Сегодня несут в электромобили и космический туризм

Ответить
2
Дима Щербаков

Что значит без серийных моделей м? Они уже больше тысячи тачек собрали и отгрузили покупателям.

Ответить
1
Io Eau

отгрузили-ли? я насколько видел новость от 02.11, что отгрузка 1000 шт запланирована только на декабрь, и что при выходе на IPO они задекларировали что собрали 150 тачек за октябрь https://insideevs.com/news/544860/rivian-r1t-production-delivery-october2021/

Rivian Reports R1T Production And Delivery…
Rivian reports that as of the end of October, it has produced and delivered respectively 180 and…
insideevs.com
Ответить
3
Arthur N

150 машин — $91 млрд, кайф

Ответить
1
Artem Latynof

606 млн каждая ))

Ответить
0
Дима Щербаков

Да, май бед

Ответить
0
Матяс

Ого, тысяча тачек, так много.........

Ответить
2
Себастиан Перейра

просто тупой кликбейт заголовок

Ответить
0
Тимур Петров

стартап Rivian без серийных моделей

Это же лживый кликбейт.

Ответить
1
Антон Штадлер

Йена и юань пока не равны $

Ответить
0
Андрей Николаев

Но дивов, разумеется, платить мы не будем, да?)

Ответить
0
Евгений Ткач

ясен, это ж не Сбер)

Ответить
0
Себастиан Перейра

много ли дивов тесла заплатила, да?

Ответить
0
Андрей Николаев

и причем тут тесла? Ты ее нафига приплел?

Ответить
0
Aleksei Kachanov

Амазон ?

Ответить
0

Комментарий удален

Maxim Prikhodko

Взял 0,0000001% акций, через пять лет поменяю на новую версию RS1)

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–1
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