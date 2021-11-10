После IPO стартап Rivian стал шестым по стоимости автопроизводителем в мире — через два месяца после первых продаж Статьи редакции
Компания обошла Ford и General Motors.
- На 22:00 мск акции подорожали на 27,59% и стоят $99,28 за бумагу.
- Rivian оценила свои акции в $78 долларов за бумагу. На открытии они стоили $106,75 за штуку, а рыночная капитализация компании составила $91 млрд, пишет CNBC.
- Компания обошла по стоимости Ford, чья рыночная капитализация составляет $77,25 млрд, и General Motors — $85,92 млрд, но уступает Tesla ($1 трлн), Toyota ($289,7 млрд), Volkswagen ($122 млрд), BYD ($111,8 млрд) и Daimler ($108,4 млрд).
- Производитель электромобилей Rivian с инвестициями Amazon подал заявку на проведение IPO в США в августе. Компания начала торги 10 ноября на бирже Nasdaq под тикером RIVN.
весьма посредственное сравнение
у тераноса не было ничего вообще, вся их супер-пупер технология была фэйком с самого начала
у ривиана уже есть заказы от амазона, одной из самых богатейших компаний планеты
ривиан - это по сути дочерняя компания амазона, а не хуй собачий
так что вспомните что-нить другое
отгрузили-ли? я насколько видел новость от 02.11, что отгрузка 1000 шт запланирована только на декабрь, и что при выходе на IPO они задекларировали что собрали 150 тачек за октябрь https://insideevs.com/news/544860/rivian-r1t-production-delivery-october2021/
Комментарий удален
Ссылки на обсуждения и точки зрения.
Компании не устраивает качество автоперевода, а профессионалам нужно платить. Как «Игра в кальмара» привлекла внимание к сфере перевода и что портит качество субтитров — в пересказе Rest of World.
Всем салют. Наверное многие уже столкнулись с тем что банки ведут слишком назойливую работу по привлечению в свои ряды клиентов.
Но то с чем я столкнулся вчера и сегодня — повергло меня в шок.
В него входит круглосуточная поддержка, быстрый ремонт и расширенное хранилище в облаке.
Мы продолжаем рассказывать о работе Sigur на различных объектах. Сегодня - пример компании Cotton Club: распределённого объекта, включающего административный корпус, производственные здания и склад с достаточно большим количеством сотрудников.
Мы разрабатываем навигатор для СИМ и сделали первый шаг на пути — научили приложение строить маршруты для электросамокатов и электровелосипедов. Теперь Whoosh строит пеший путь до ближайшего самоката, далее — на микромобильном транспорте до ближайшей парковки рядом с местом назначения, учитывая особенности дорог и ПДД, и затем — пеший маршрут от…
Информация об этом будет поступать только авторам роликов.
Провайдер интеллектуальных решений для бизнеса АО «МТТ» разработал уникального голосового помощника для Учи.ру — одного из крупнейших в России EdTech-проектов. Цифровой помощник, собранный на платформе VoiceBox от МТТ, помогает контролировать качество образовательных программ и удобство работы с платформой, а также продавать новые услуги.
Зря вы ругаете новые промопосты. Надо просто перестроиться и начать делать рекламу по-новому.
Главное из интервью Грега Вайсмана, COO платежного сервиса Mercuryo – компания разрабатывает инфраструктуру для обработки криптовалютных транзакций, которой пользуются Binance, OKEx и Trust Wallet.