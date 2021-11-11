Авито Авто и Тинькофф запустили сервис прямого онлайн-кредитования для покупателей автомобилей

Авито Авто и Тинькофф запустили совместный онлайн-сервис для покупателей автомобилей, с помощью которого можно рассчитать условия кредита и заполнить анкету на получение кредита сразу в объявлении о продаже автомобиля. Пользователи теперь смогут, не покидая сайт или мобильное приложение Авито, получить кредит от Тинькофф на покупку автомобиля с…