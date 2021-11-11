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Финансы
Маша Цепелева

Илон Маск продал акции Tesla на $5 млрд для уплаты налогов Статьи редакции

В заявке гендиректор Tesla указал, что продаёт акции по согласованному в сентябре плану.

  • Маск продал около 934 тысяч акций Tesla из 2,15 млн опцинов на $1,1 млрд, сообщает Bloomberg. Он по-прежнему владеет более 170 млн акций компании, это около 17%.
  • В заявке Илон Маск указал, что продал часть своей доли для выполнения налоговых обязательств, и что совершает сделку по согласованному в сентябре плану. Такие планы составляют крупнейшие владельцы ценных бумаг компаний, чтобы избежать обвинений в инсайдерской торговле.
  • Это первая продажа акций миллиардера с 2016 года. Тогда он использовал опционы, чтобы заплатить $593 млн подоходного налога.
  • 10 ноября акции Tesla выросли на 4,3% до $1067,95 после падения на 12% днём ранее.
  • 6 ноября Илон Маск запустил опрос в Twitter о продаже 10% своих акций Tesla стоимостью около $21 млрд. Почти 58% проголосовали за. Налоги после сделки могут составить $5 млрд, посчитал американский Forbes.
  • Накануне опроса крупнейшие акционеры Tesla продали свои бумаги. Среди них председатель совета директоров Робин Денхолм и брат Илона Маска Кимбал Маск.
Дополнено в 8:07 Траст Илона Маска дополнительно продал более 3,5 млн акций на сумму более $3,88 млрд. Эти транзакции не были помечены как 10b5, значит не были запланированными продажами, сообщает CNBC. Маску по-прежнему принадлежит более 166 млн акций.
Котировки Tesla 10 ноября Nasdaq

#илонмаск #tesla #новость

6412 просмотров
Спасибо за наводку Andrei Apanasik
18 18 комментариев
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18 комментариев
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Ilya Brin

Илон в твиттере через несколько лет:

- Ну что, отправлять корабли на Марс или продать оставшиеся акции и больше вас не мучать?

Как проголосуете. Так и сделаю.

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19
Макс Верстаппен

или Полное прекращение работы Telegram в России*

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32
Тактический Даниль
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4
Pavel Ivanov

Я правильно понимаю, что это сотрудник налоговой? :-)

Ответить
3
Тактический Даниль

Не. Налоговая как раз соснет))
PS. Тупанул, блин. ред.

Ответить
0
Evgeniy Zorin

Брат Илона - Кимбэл, просто продал свои акции на сумму $109 млн за день до опроса своего брата в Twitter)

Ответить
3
Петя Иванов

Интересно, а как на это смотрит SEC?
Типа инсайдерская торговля - братюня плохого не посоветует!

Ответить
1
Pavel Voronin

Да ну нет, ну просто же совпало ;-) Брат за брата не в ответе, и вообще, откуда он мог знать? ....

Ответить
0
БАБКА В ЗАСАДЕ

Писюн.

Ответить
3
Nikolay Pomeschenko

действительно, на finviz уже данные его SEC form 4

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2
Семен Переделкин

Ну молодец, чо. На фотке раскабанел как будто.

Ответить
2
Andrey Gordeev

Если план был согласован еще в сентябре, то к чему этот цирк с опросом в твиттере?

Ответить
1
Михаил Стерлин

Пытался со всех сил показать, что очень не хочет продавать акции, что они ужасно ценные. А то рыночек то не любит когда разом на него такие пакеты выбрасывают.

Ответить
0
Рохаев Сергей

Так не долго банкротом можно стать

Ответить
0
Денис Пихаров

Тяжело ему будет $20MMM продавать %))

Ответить
0
Leha Shum

Как увидеть график количества общего количества акций?
Маск сделал новые акции себе размыл долю компании? Опционы создают новые акции?

Выручите профессионалы фондового рынка!

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0

Комментарий удален

ИгорьOK

Как там SEC поживает? Нормально всё?

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0

Комментарий удален

Катерина Донникова

Хомяки, поймавшие марджин-колл:
-Как так?!

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0
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